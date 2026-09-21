A poco più di un mese dal tanto atteso Clasico (25 ottobre) la sfida tra Barcellona-Real Madrid sembra sia iniziata con largo anticipo. Dopo le parole di José Mourinho relative ai troppi vantaggi dati al club blaugrana nelle ultime stagioni, questa mattina è arrivata l'immediata risposta di Carlos Rexach, ex giocatore e allenatore dei catalani. L'occasione è stata la presentazione di "Running is for Cowards", un documentario sulla sua vita prodotto da Mundo Deportivo. Ecco le sue parole.

Barcellona, Rexach replica a Mourinho: "Barça su un altro livello. VAR? Mi aspettavo progressi"

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"Running is for Cowards", l'ex attaccante ha rilasciato la sua risposta in un'intervista al programma "El cafè d'idees" di 2Cat al termine dell'evento, senza andare troppo per il sottile: "Nel corso della storia, la squadra che ha tratto maggior vantaggio, non solo in Spagna ma in Europa, è stata il Real Madrid - ha dichiarato - Durante il periodo in cui ho giocato, abbiamo sempre perso". Lo spagnolo si è poi espresso sul VAR, dal quale si aspettava molto di più: "Pensavo che con il VAR, di cui inizialmente ero molto favorevole, perché non si può convalidare un gol quando la palla non ha oltrepassato la linea, e prima non si poteva annullarlo, questo problema sarebbe stato risolto. Ma siamo ancora nella stessa situazione di prima".

Non si placano le polemiche derivate dalle dure parole di Josédopo il derby perso contro l'. Lo Special One, come ricordiamo, ha completamente bocciato la direzione di gara dell'arbitro parlando di "favori" verso il Barcellona , ora a +6 sui blancos. Parole del genere, ovviamente, non possono certo passare inascoltate dal diretto avversario del Real e questa mattina è arrivata la replica dell'ex giocatore e leggenda blaugrana, CarlosIntervenuto al debutto del documentario

LEVERKUSEN, GERMANIA - 25 SETTEMBRE: CHAMPIONS LEAGUE 01/02, Leverkusen; BAYER 04 LEVERKUSEN - FC BARCELLONA 2:1; ALLENATORE Carlos REXACH/BARCELLONA (Foto di Sandra Behne/Bongarts/Getty Images)

VAR o meno, per Rexach il Barcellona non ha bisogno di questi "vantaggi" dato il grande livello della squadra di Flick. E l'inizio della stagione ne è la conferma: "Il Barça è attualmente su un altro livello rispetto al resto delle squadre spagnole. In questo momento, l'unica che può dare del filo da torcere al Barça è il PSG. Le altre non hanno alcuna possibilità. Giocano a un ritmo diverso, corrono e lavorano sodo. Questi ragazzi sono tutti convinti del loro potenziale". Un pronostico in vista del Clasico del prossimo 25 ottobre, quando la "sfida" si sposterà sul campo: "Quando torneremo dalla pausa, giocheremo presto in casa contro il Real Madrid, e questo ci porterà a otto o nove punti di distacco". Conclude l'ex attaccante.