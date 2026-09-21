L'ex giocatore e allenatore blaugrana, ha affrontato la questione dell'arbitraggio dopo le polemiche scoppiate durante il recente derby di Madrid
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A poco più di un mese dal tanto atteso Clasico (25 ottobre) la sfida tra Barcellona-Real Madrid sembra sia iniziata con largo anticipo. Dopo le parole di José Mourinho relative ai troppi vantaggi dati al club blaugrana nelle ultime stagioni, questa mattina è arrivata l'immediata risposta di Carlos Rexach, ex giocatore e allenatore dei catalani. L'occasione è stata la presentazione di "Running is for Cowards", un documentario sulla sua vita prodotto da Mundo Deportivo. Ecco le sue parole.
Barcellona, Rexach replica a Mourinho: "Barça su un altro livello. VAR? Mi aspettavo progressi"Non si placano le polemiche derivate dalle dure parole di José Mourinho dopo il derby perso contro l'Atletico Madrid. Lo Special One, come ricordiamo, ha completamente bocciato la direzione di gara dell'arbitro parlando di "favori" verso il Barcellona, ora a +6 sui blancos. Parole del genere, ovviamente, non possono certo passare inascoltate dal diretto avversario del Real e questa mattina è arrivata la replica dell'ex giocatore e leggenda blaugrana, Carlos Rexach.
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VAR o meno, per Rexach il Barcellona non ha bisogno di questi "vantaggi" dato il grande livello della squadra di Flick. E l'inizio della stagione ne è la conferma: "Il Barça è attualmente su un altro livello rispetto al resto delle squadre spagnole. In questo momento, l'unica che può dare del filo da torcere al Barça è il PSG. Le altre non hanno alcuna possibilità. Giocano a un ritmo diverso, corrono e lavorano sodo. Questi ragazzi sono tutti convinti del loro potenziale". Un pronostico in vista del Clasico del prossimo 25 ottobre, quando la "sfida" si sposterà sul campo: "Quando torneremo dalla pausa, giocheremo presto in casa contro il Real Madrid, e questo ci porterà a otto o nove punti di distacco". Conclude l'ex attaccante.
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