Nel corso della giornata di ieri, il Barcellona in cui gioca Andreas Christensen ha giocato in trasferta contro il Siviglia. Le due squadre, infatti, si sono affrontate in occasione del settimo turno della Liga Spagnola 2026/2027. Presso lo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan la squadra proveniente dalla Catalogna ha vinto 1-3. Tuttavia, durante il match contro il club dell'Andalusia, il sopracitato giocatore ha dovuto lasciare il campo anzitempo a causa di un infortunio. A seguito degli esami medici effettuati, il Barcellona ha comunicato il tipo di problema fisico che il difensore centrale danese ex Chelsea ha riportato.

Barcellona, infortunio per Christensen

Dopo aver subito gol da, arrivato al Siviglia in prestito dal, il Barcellona allenato daha ribaltato completamente il risultato. Infatti, la squadra Campione di Spagna ha portato a casa in tre punti grazie alla tripletta di Raphinha , il quale ha ricevuto due assist damentre quello per il primo dei tre gol l'ha ricevuto da Christensen. Tuttavia, la grande serata in Andalusia porta anche notizie meno belle rispetto alla vittoria e riguardano proprio quest'ultimo calciatore menzionato. Infatti, al minuto 59 dell'incontro, il giocatore danese ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio. Al suo posto è entrato

Siviglia, Spagna - 19 settembre 2026: Miguel Angel Sierra del Siviglia sfidato da Rodri e Andreas Christensen del Barcellona durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Siviglia e Barcellona all'Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Nel corso della giornata odierna, il difensore centrale ha svolto degli esami medici per capire il tipo d'infortunio. Recentemente, con un comunicato sul proprio sito ufficiale il Barcellona ha annunciato che il calciatore danese ha riportato uno stiramento alla coscia sinistra. Tuttavia, il club catalano non ha fornito dettagli sui tempi di recupero dato che bisognerà monitorare la situazione. Infatti, il Barça ha ha semplicemente scritto che, per il momento, Christensen sarà indisponibile. Dal 2024 ad oggi, il danese ha saltato un importante numero di partite tra Barcellona e Nazionale per i seguenti motivi: rottura del legamento crociato, problemi al polpaccio, quelli al tendine d'Achille ed anche stiramenti muscolari.