Un altro problema fisico per il danese
Barcellona, Pedri on fire: super allenamento e tanti gol in vista del Racing
Nel corso della giornata di ieri, il Barcellona in cui gioca Andreas Christensen ha giocato in trasferta contro il Siviglia. Le due squadre, infatti, si sono affrontate in occasione del settimo turno della Liga Spagnola 2026/2027. Presso lo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan la squadra proveniente dalla Catalogna ha vinto 1-3. Tuttavia, durante il match contro il club dell'Andalusia, il sopracitato giocatore ha dovuto lasciare il campo anzitempo a causa di un infortunio. A seguito degli esami medici effettuati, il Barcellona ha comunicato il tipo di problema fisico che il difensore centrale danese ex Chelsea ha riportato.
Barcellona, infortunio per ChristensenDopo aver subito gol da Youssouf Fofana, arrivato al Siviglia in prestito dal Milan, il Barcellona allenato da Hansi Flick ha ribaltato completamente il risultato. Infatti, la squadra Campione di Spagna ha portato a casa in tre punti grazie alla tripletta di Raphinha, il quale ha ricevuto due assist da Lamine Yamal mentre quello per il primo dei tre gol l'ha ricevuto da Christensen. Tuttavia, la grande serata in Andalusia porta anche notizie meno belle rispetto alla vittoria e riguardano proprio quest'ultimo calciatore menzionato. Infatti, al minuto 59 dell'incontro, il giocatore danese ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio. Al suo posto è entrato Gerard Martin.
Nel corso della giornata odierna, il difensore centrale ha svolto degli esami medici per capire il tipo d'infortunio. Recentemente, con un comunicato sul proprio sito ufficiale il Barcellona ha annunciato che il calciatore danese ha riportato uno stiramento alla coscia sinistra. Tuttavia, il club catalano non ha fornito dettagli sui tempi di recupero dato che bisognerà monitorare la situazione. Infatti, il Barça ha ha semplicemente scritto che, per il momento, Christensen sarà indisponibile. Dal 2024 ad oggi, il danese ha saltato un importante numero di partite tra Barcellona e Nazionale per i seguenti motivi: rottura del legamento crociato, problemi al polpaccio, quelli al tendine d'Achille ed anche stiramenti muscolari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA