L'estremo difensore croato celebra la prestazione di squadra e quella da fuoriclasse di Raphinha

Francesco Lovino
FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports

Barcellona, Pedri on fire: super allenamento e tanti gol in vista del Racing

Il Barcellona è semplicemente inarrestabile. Il successo in trasferta a Siviglia sublima la grandezza della formazione blaugrana. Dopo 7 giornate sono arrivati 21 punti e la forte sensazione che servirà un'impresa sportiva per spodestare dal primo posto della Liga la squadra di Hansi Flick.

Barcellona, parla Livakovic: "Importante vincere, continuiamo così"

Dominik Livakovic si dice "felice e orgoglioso". Il portiere croato, 31 anni, ha debuttato in maglia blaugrana, prendendo il posto dell'acciaccato Joan Garcia. Due parate sui tre tiri ricevuti e un gol incassato. Ai canali del club, così si è espresso l'estremo difensore: "Quello che conta maggiormente è che la squadra vinca". Adesso, la lunga sosta delle nazionali per ricaricare le batterie e poi ripartire esattamente dove ci si era fermati. "Abbiamo iniziato la stagione in maniera perfetta e dobbiamo continuare esattamente in questo modo", ha aggiunto Livakovic.
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BARCELLONA, SPAGNA - 27 AGOSTO: Il nuovo acquisto Dominik Livakovic del Barcellona osserva dagli spalti prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcellona e Athletic Club allo Spotify Camp Nou il 27 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Essere portiere in una squadra così offensiva espone continuamente a rischi e conclusioni avversarie, ma il classe 1995 sa bene di poter contare su dei compagni fenomenali. Su tutti quel Raphinha in grado di siglare una tripletta straordinaria: "Dopo aver parlato nell'intervallo del match, la squadra ha risposto in modo impeccabile. Congratulazioni a Raphinha". E sempre sul brasiliano: "È il nostro attaccante migliore per poter giocare alti e pressare gli avversari".

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Dopo aver condiviso lo spogliatoio con Dani Olmo alla Dinamo Zagabria, Livakovic ha ritrovato lo spagnolo a Barcellona. Anche grazie a lui, sta provando ad ambientarsi al meglio in Catalogna: "Ho giocato con lui a Zagabria sei o sette stagioni fa. È stato facile perché qui si è giovani e si vive in una famiglia. È molto semplice adattarsi. Joan (Garcia ndr) e Tek sono fantastici, come lo è il preparatore dei portieri. Parlare con loro mi ha reso facile poter giocare oggi".

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