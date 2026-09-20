Il Barcellona è semplicemente inarrestabile. Il successo in trasferta a Siviglia sublima la grandezza della formazione blaugrana. Dopo 7 giornate sono arrivati 21 punti e la forte sensazione che servirà un'impresa sportiva per spodestare dal primo posto della Liga la squadra di Hansi Flick.

Barcellona, parla Livakovic: "Importante vincere, continuiamo così"

Dominik Livakovic si dice "". Il portiere croato, 31 anni, ha debuttato in maglia blaugrana, prendendo il posto dell'acciaccato Joan Garcia. Due parate sui tre tiri ricevuti e. Ai canali del club, così si è espresso l'estremo difensore: "Quello che conta maggiormente è che la squadra vinca". Adesso, la lunga sosta delle nazionali per ricaricare le batterie e poi ripartire esattamente dove ci si era fermati. "", ha aggiunto Livakovic.

BARCELLONA, SPAGNA - 27 AGOSTO: Il nuovo acquisto Dominik Livakovic del Barcellona osserva dagli spalti prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcellona e Athletic Club allo Spotify Camp Nou il 27 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Essere portiere in una squadra così offensiva espone continuamente a rischi e conclusioni avversarie, ma il classe 1995 sa bene di poter contare su dei compagni fenomenali. Su tutti quel Raphinha in grado di siglare una tripletta straordinaria: "Dopo aver parlato nell'intervallo del match, la squadra ha risposto in modo impeccabile. Congratulazioni a Raphinha". E sempre sul brasiliano: "È il nostro attaccante migliore per poter giocare alti e pressare gli avversari".

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Dopo aver condiviso lo spogliatoio con Dani Olmo alla Dinamo Zagabria, Livakovic ha ritrovato lo spagnolo a Barcellona. Anche grazie a lui, sta provando ad ambientarsi al meglio in Catalogna: "È stato facile perché qui si è giovani e si vive in una famiglia. È molto semplice adattarsi.Parlare con loro mi ha reso facile poter giocare oggi".