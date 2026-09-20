L'estremo difensore croato celebra la prestazione di squadra e quella da fuoriclasse di Raphinha
Barcellona, Pedri on fire: super allenamento e tanti gol in vista del Racing
Il Barcellona è semplicemente inarrestabile. Il successo in trasferta a Siviglia sublima la grandezza della formazione blaugrana. Dopo 7 giornate sono arrivati 21 punti e la forte sensazione che servirà un'impresa sportiva per spodestare dal primo posto della Liga la squadra di Hansi Flick.
Barcellona, parla Livakovic: "Importante vincere, continuiamo così"Dominik Livakovic si dice "felice e orgoglioso". Il portiere croato, 31 anni, ha debuttato in maglia blaugrana, prendendo il posto dell'acciaccato Joan Garcia. Due parate sui tre tiri ricevuti e un gol incassato. Ai canali del club, così si è espresso l'estremo difensore: "Quello che conta maggiormente è che la squadra vinca". Adesso, la lunga sosta delle nazionali per ricaricare le batterie e poi ripartire esattamente dove ci si era fermati. "Abbiamo iniziato la stagione in maniera perfetta e dobbiamo continuare esattamente in questo modo", ha aggiunto Livakovic.
Essere portiere in una squadra così offensiva espone continuamente a rischi e conclusioni avversarie, ma il classe 1995 sa bene di poter contare su dei compagni fenomenali. Su tutti quel Raphinha in grado di siglare una tripletta straordinaria: "Dopo aver parlato nell'intervallo del match, la squadra ha risposto in modo impeccabile. Congratulazioni a Raphinha". E sempre sul brasiliano: "È il nostro attaccante migliore per poter giocare alti e pressare gli avversari".
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