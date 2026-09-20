L'Oktoberfest, la festa a base di birra più conosciuta e grande al mondo, nata in Germania e, più precisamente a Monaco di Baviera nel 1810, raduna ogni anno in questo periodo milioni di persone. È iniziata ieri, sabato 19 settembre, e durerà fino a domenica 4 ottobre. Abbiamo già visto Harry Kane bere il celebre boccale di birra da un litro, ma c'è chi, come Jamal Musiala, ha pensato a una variante più salutare.

L'iniziativa

Come riporta La Bild, il numero 10 del, ripresosi dopo le brutte scene nelle amichevoli pre-campionato, in cui perse i sensi sul terreno di gioco ben due volte, ha stretto una collaborazione con Juicy & Bowls proprio durante il periodo dell'. Si tratta di un healthy bar dove mangiare delle colazioni sane, a base di frullati, estratti di frutta fresca e i classici poké.

Musiala, scelto come testimonial e partner commerciale, ha già fatto visita, nella giornata inaugurale della festa, al locale. L'iniziativa, scelta anche dallo stesso fuoriclasse tedesco, prevede una bottiglia d'acqua vitaminica, chiaramente in regalo, per chiunque si presenti sul posto, vestito con i costumi tradizionali, dopo aver consumato le famose colazioni.

Harry Kane inaugurando o barril da Oktoberfest. Tá muito em casa! pic.twitter.com/Qum0tEmb0Z — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) September 19, 2026

Il ritorno del bambino prodigio

Dopo lo spavento nella tournée estiva, in cui aveva affermato di soffrire di una " disfunzione neurologica che gli causava brevi assenze ",è tornato, a piccoli passi e con tutta la precauzione del caso, a danzare in campo come ha sempre fatto prima del maledetto infortunio, occorso contro ilalnello scontro fortuito con. Il tedesco è tornato e ha intenzione di riprendersi tutto ciò che ha perso nell'ultima stagione.

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 18: Jamal Musiala del FC Bayern Monaco segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern München e 1. FC Union Berlin all'Allianz Arena il 18 settembre 2026 a Monaco, Germania. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Nell'ultimo turno di campionato, Musiala ha aperto i giochi nella sfida contro l'Union Berlino, siglando il momentaneo 1-0 con una botta di collo interno, imparabile per il malcapitato portiere avversario, protagonista in negativo della serata, con sette gol presi. In generale, Kompany e lo staff medico lo stanno centellinando per evitare qualsiasi ricaduta. In stagione ha anche trovato il gol in Champions League nel 5-0 contro il Bodo/Glimt. E, adesso, è atteso dal debutto con Jurgen Klopp in Nazionale.