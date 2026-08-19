Jamal Musiala rassicura sulle sue condizioni dopo i recenti episodi di mancamento in campo. Il trequartista del Bayern Monaco, protagonista di alcuni preoccupanti episodi di svenimento in campo nelle due amichevoli estive contro Lipsia e Heidenheim (a soli tre giorni di distanza), ha deciso di spiegare il suo attuale stato di salute rassicurando il mondo del calcio e rivelando di essere alle prese con una disfunzione neurologica.

Jamal Musiala rassicura dopo il secondo malore

Attraverso un lungo post sui propri canali social,ha inizialmente tranquillizzato tutti i tifosi e le persone care scrivendo che i recenti malori sono dovuti ad una disfunzione neurologica: "Prima di tutto - sto bene! Sopra ogni cosa,e il vostro supporto! Capisco che molti di voi sono preoccupati. Voglio tranquillizzare quelle preoccupazioni oggi e spiegare un po' di più: mi è stata diagnosticata una serie di episodi brevi e temporanei di assenza che sono facilmente trattabili e sono causati da una".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 15 AGOSTO: Ismael Saibari e Joshua Kimmich del Bayern Monaco aiutano il compagno di squadra Jamal Musiala dopo una caduta durante la partita di Telekom Cup tra FC Bayern Monaco e RB Lipsia all'Allianz Arena il 15 agosto 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Continuando, il trequartista dei bavaresi ha rivelato di essere costantemente seguito dallo staff medico del Bayern: "Questi possono portare ai momenti che si sono verificati di recente, come contro il Lipsia e ora a Heidenheim. So che possono sembrare spaventosi a prima vista - ma per me, al momento, sono semplicemente parte della mia vita quotidiana. Sto ricevendo le migliori cure mediche possibili a questo riguardo, e sono molto ottimista. Il Bayern e le persone a me più vicine sono sempre al mio fianco e mi sostengono in questo percorso".

Perché ha scelto di continuare a giocare?

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Successivamente,ha dichiarato di aver scelto di continuare a giocare nonostante il problema: "Quello che è importante è che non c'è alcun rischio aggiuntivo per la mia salute oltre a questo. In stretta consultazione e comunicazione regolare con gli specialisti, è statoaffrontare questa sfida e, con l'approvazione degli specialisti neurologici, continuare a fare ciò che mi aiuta di più nel mio recupero: semplicemente vivere la mia vita quotidiana e. Ho assunto la responsabilità di quella decisione".Infine, il calciatore tedesco ha chiuso il suo lungo messaggio sui social esprimendo sensazioni positive sul suo recupero: "Nel complesso, ho una sensazione molto positiva e sono su una buona strada. Quello che mi aiuta di più, con il vostro incredibile supporto. Spero che questo vi aiuti a capirmi meglio. Allo stesso tempo, chiedo la vostra comprensione per il fatto che vorrei continuare a tenere questa questione all'interno del cerchio dei miei confidenti più stretti, del club e degli esperti. Grazie mille".