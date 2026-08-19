La Federazione Francese si preparerebbe a prendere posizione nella lotta contro Gianni Infantino e la sua FIFA: non ci sarà sostegno per le rielezioni
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La crisi che sta investendo la FIFA entra nella fase decisiva. La Federazione Francese potrebbe infatti unirsi alle federazioni ad aver preso le distanze da Gianni Infantino, in vista della prossima elezione alla presidenza del principale organo mondiale.
La posizione della FFF: anche la Francia contro InfantinoSecondo quanto riferito dal quotidiano francese 'RMC Sport', la Federazione Francese si appresta ad esprimersi pubblicamente e non voterà per la rielezione di Gianni Infantino come presidente della FIFA. L'indiscrezione arriva in un momento particolarmente delicato per il numero uno, sempre più contestato da diverse federazione europee.
La notizia, tuttavia, va però accompagnata da una precisazione: al momento, la posizione ufficiale della FFF non è ancora stata formalizzata, ma stando a quanto rivelato negli scorsi giorni anche dall'Equipe, altro principale quotidiano del Paese, il presidente della federazione Philippe Diallo non intenderebbe votare Infantino allo stato attuale, seppur ci sia prima l'attesa di conoscere gli eventuali candidati al ruolo, oltre che di confrontarsi con il Comitato esecutivo. Il prossimo appuntamento indicato è il Comex del prossimo 8 settembre, quando Diallo dovrebbe affrontare direttamente la questione con gli altri dirigenti della FFF.
La 'fronda' contro il presidenteLa presunta posizione della federazione francese si inserisce in una contestazione molto più ampia. Stando alle ricostruzioni dei principali media, il 30 luglio, UEFA e le sue 55 federazioni avevano respinto all'unanimità il progetto FIFA di trasferire quote delle competizioni, compresa la Coppa del Mondo, ad investitori privati, arrivando a 'minacciare' il ritiro dalle competizioni FIFA qualora il piano fosse rimasto in piedi. L'organo ha successivamente ritirato il progetto in seguito alla contestazione, trovando l'accoglienza della UEFA, che ha però sottolineato come il problema della fiducia e della governance dell'istituzione non sia da considerarsi risolta.
Nel frattempo, raccontano quotidiani, diverse federazioni avrebbero già ritirato il proprio sostegno a Infantino, tra cui quello scozzese, mentre altre hanno assunto posizioni ancora più nette: l'Equipe segnala infatti che i Paesi Bassi avrebbero annunciato l'intenzione di non votare per lui e che la Norvegia ne avrebbe invece chiesto espressamente le dimissioni.
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