Il terzo uomo più importante della FIFA è stato licenziato dopo aver attaccato pubblicamente Infantino per il progetto chiamato "FFE".
Ridateci il Mondiale: la protesta dei tifosi algerini davanti alla FIFA di Zurigo
Kevin Lamour, direttore delle operazioni dell'organismo mondiale e considerato il numero tre della federazione dopo Gianni Infantino e il segretario generale Mattias Grafström, è stato licenziato dopo essersi schierato pubblicamente contro il progetto del presidente della FIFA. Come riportato da l'Equipe, al centro della disputa c'era il progetto FIFA Forward Enterprise, l'iniziativa criticata da quasi tutte le figure del calcio mondiale e da quasi tutte le federazioni e confederazioni con cui Infantino voleva creare una nuova struttura commerciale destinata a valorizzare i diritti legati ai Mondiali e ad aprire il capitale a investitori privati.
Terremoto FIFA: licenziato Lamour
La FIFA ha confermato che il rapporto di lavoro con Lamour si è concluso, senza fornire dettagli sulle modalità della sua uscita. L’organizzazione si è limitata a ringraziare il dirigente per i 2 anni trascorsi al suo interno e ad augurargli il meglio per il futuro, una comunicazione estremamente sintetica soprattutto considerando il peso del ruolo ricoperto da Lamour.
Il francese era infatti il Chief Operating Officer della FIFA, una delle figure centrali nella struttura dell’organizzazione. La sua posizione era diventata particolarmente delicata dopo le critiche rivolte al progetto commerciale sostenuto da Infantino. Lamour aveva accusato i vertici della FIFA di aver ingannato il personale sulla gestione dell’iniziativa e aveva definito il piano come "il progetto di una sola persona", un riferimento diretto al presidente della federazione.
L’iniziativa aveva però provocato una forte opposizione interna ed esterna, fino a trasformarsi in uno dei più grandi casi politici dell’era Infantino.
Caricamento post Instagram...
Ufficialmente, la FIFA non ha collegato il licenziamento alle dichiarazioni di Lamour, ma il tempismo è destinato inevitabilmente a far discutere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA