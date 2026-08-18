Il Sassuolo vola ai sedicesimi di Coppa Italia: subito dopo l'addio di Fabio Grosso (volato a Firenze), la squadra emiliana ha scelto Alberto Aquilani come nuova guida in panchina, autore della semi-impresa del Catanzaro nei playoff di Serie B e fermato soltanto in finale dal Monza. Nella serata di ieri, è arrivato il primo importante test in neroverde dell'allenatore romano e il Sassuolo ha risposto alla grande con un tuonante 3-0 sul Cesena.

Un Sassuolo dominante

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia non c'è praticamente partita. Al 13' minuto, un cross di Doig apre alla sponda diche, a pochi passi dalla porta, permette adi incrociare e segnare la rete del vantaggio. Pochi minuti più tardi, ilprova a farsi sentire con una punizione diche scatena la buona risposta di, costretto a sporcarsi i guanti mettendo in calcio d'angolo.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 17 AGOSTO: Luca Lipani dell'US Sassuolo festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Coppa Italia tra Sassuolo Calcio e Cesena FC allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore il 17 agosto 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Nel finale di primo tempo, il Sassuolo di Aquilani continua a premere sull'acceleratore minacciando in diverse occasioni la difesa bianconera prima di trovare la rete del raddoppio con il neo-acquisto Adzic, su assist di Doig (ancora pericoloso con i suoi cross in mezzo) e un velo (probabilmente non voluto) di Bowie. Nella seconda frazione, il club romagnolo riparte bene mettendo più volte in difficoltà la retroguardia neroverde, tuttavia, al '75 minuto Lipani firma il gol del definitivo 3-0 chiudendo di fatto la pratica Cesena permettendo così al Sassuolo di staccare il pass per i sedicesimi di Coppa Italia, lì dove andrà ad affrontare il Frosinone di Massimiliano Alvini.

Sassuolo-Aquilani, le parole di Aquilani e Volpato

A perfect start to the new season for Cristian Volpato 🎯🇦🇺🙌 The Socceroos star scores the first goal of Sassuolo’s 26/27 campaign!



The 22-year-old opening the scoring on the road to a 3-0 victory for Sassuolo against Alessandro Diamanti’s Cesena in the Coppa Italia. pic.twitter.com/KOYEeImLfH — Football360.com.au (@football360au) August 17, 2026

Intervistato in zona mista dopo il successo sul Cesena, l'allenatore del Sassuolo,ha dichiarato: "Abbiamo preso molto seriamente la partita essendo il nostro primo match in casa, potevamo far meglio su alcuni aspetti ma nonostante le difficoltà stiamo facendo bene e si può soltanto ben sperare. Mi è piaciuto molto vedere la squadra, però, comunque analizzeremo le cose da migliorare. Ad inizio secondo tempo ci siamo abbassati un po’, ma la squadra è stata brava a rimetterla a posto e a essere cinica nei momenti, nonostante potessimo segnare più gol. I ragazzi entrati dalla panchina hanno dato il giusto contributo, proprio come i giovani, i quali hanno dato un grande aiuto vista la situazione difensiva. Sono molto contento di essere ale di allenare in".

Infine, anche Cristian Volpato ha commentato il successo dei neroverdi sotto la nuova guida di Aquilani: "Mi piace molto il modo di giocare del mister, a causa di alcune assenze è stato difficile assimilare le sue idee, tuttavia, stasera era importante strappare la vittoria, anche perché la stagione inizia qui, e questo ci porta tanta fiducia. L’Atalanta è una squadra che lotta per l’Europa, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi per poter imporre il nostro gioco e mettere alle strette gli avversari. Siamo una squadra giovane, mi piace giocare con i miei compagni e io personalmente mi sento un po’ più grande. Il Mondiale? La decisione più bella della mia vita fino a questo momento, è stata un’esperienza che mi ha fatto maturare moltissimo".