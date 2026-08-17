Il Frosinone strapazza ai 32esimi di Coppa Italia la Juve Stabia con un sonoro 4-1. Ma, a far parlare non è stato il campo, a meno di una settimana dall'inizio della Serie A, bensì le dichiarazioni del tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini.

L'attacco alla società

Alvini ha prima lanciato una stoccata alla dirigenza del Frosinone, soffermandosi su una mancanza di dialogo fra le parti in causa: "Bisogna sapersi adattare e lavorare". Subito dopo, però, corregge il tiro e fa dietrofront: "Mi sono spiegato male,Il significato è quello: io non sono stato coinvolto, e con Castagnini siamo stati coinvolti su quelli che erano i giocatori dell'anno scorso che abbiamo confermato. ICi vorrà del tempo, dei mesi, per poterli poi integrare e farli rendere al meglio".

CREMONA, ITALY - JANUARY 14: L'allenatore Massimiliano Alvini della US Cremonese reagisce durante la partita di Serie A tra US Cremonese e AC Monza allo Stadio Giovanni Zini il 14 gennaio 2023 a Cremona, Italia. (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

La campagna acquisti dei ciociari è stata massiccia e, per larghi tratti, anche sorprendente. Gli arrivi negli ultimi giorni di Schmid e Grillitsch hanno alzato il livello della squadra, con due pedine d'esperienza internazionale, anche con la Nazionale austriaca. Sono arrivati, inoltre, Hasa e Zerbin dal Napoli, Terzic dal Salisburgo, Masini in prestito dal Genoa, Kone dal Como, Akpoguma ed El Azzouzi come svincolati, Calò dal Cesena, Desplanches dal Palermo e Amey dal Bologna.

🔚 FULL TIME

FROSINONE - JUVE STABIA 4-1



🏆 I giallazzurri passano il turno e affronteranno la vincente di Sassuolo-Cesena pic.twitter.com/RRgENnFnrt — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) August 16, 2026

Frosinone, l'analisi della gara di Alvini

Spazio anche alla prestazione del Frosinone: "Il resoconto della partita è che c'è un risultato positivo: il passaggio del turno. Questo era importante e significativo per poter dare un significato al lavoro fatto, quindi vincere era davvero importante. Sono contento di questo e della continuità dimostrata. Analizzando la partita abbiamo commesso qualche errore di troppo.ma non sono preoccupatoPer i nuovi, bisogna metterli in condizione il prima possibile. Ancora non siamo al livello che voglio, c'è da lavorare tanto". Alvini ed il suosono attesi, all'esordio in Serie A, domenica 23 agosto alle 18:30 contro la. Subito uno scoglio importante per capire il valore della squadra.