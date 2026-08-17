Nonostante il passaggio del turno in Coppa Italia, Alvini va giù pesante con la società
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Il Frosinone strapazza ai 32esimi di Coppa Italia la Juve Stabia con un sonoro 4-1. Ma, a far parlare non è stato il campo, a meno di una settimana dall'inizio della Serie A, bensì le dichiarazioni del tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini.
L'attacco alla societàAlvini ha prima lanciato una stoccata alla dirigenza del Frosinone, soffermandosi su una mancanza di dialogo fra le parti in causa: "Sono giocatori arrivati che io non ho chiesto, mi devo adattare alle caratteristiche. Bisogna sapersi adattare e lavorare". Subito dopo, però, corregge il tiro e fa dietrofront: "Mi sono spiegato male, volevo intendere che li devo allenare e conoscere. Il significato è quello: io non sono stato coinvolto, e con Castagnini siamo stati coinvolti su quelli che erano i giocatori dell'anno scorso che abbiamo confermato. Il resto sono tutti giocatori arrivati e tu, allenatore, devi capirne le caratteristiche. Ci vorrà del tempo, dei mesi, per poterli poi integrare e farli rendere al meglio".
La campagna acquisti dei ciociari è stata massiccia e, per larghi tratti, anche sorprendente. Gli arrivi negli ultimi giorni di Schmid e Grillitsch hanno alzato il livello della squadra, con due pedine d'esperienza internazionale, anche con la Nazionale austriaca. Sono arrivati, inoltre, Hasa e Zerbin dal Napoli, Terzic dal Salisburgo, Masini in prestito dal Genoa, Kone dal Como, Akpoguma ed El Azzouzi come svincolati, Calò dal Cesena, Desplanches dal Palermo e Amey dal Bologna.
🔚 FULL TIME— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) August 16, 2026
FROSINONE - JUVE STABIA 4-1
🏆 I giallazzurri passano il turno e affronteranno la vincente di Sassuolo-Cesena pic.twitter.com/RRgENnFnrt
Frosinone, l'analisi della gara di AlviniSpazio anche alla prestazione del Frosinone: "Il resoconto della partita è che c'è un risultato positivo: il passaggio del turno. Questo era importante e significativo per poter dare un significato al lavoro fatto, quindi vincere era davvero importante. Sono contento di questo e della continuità dimostrata. Analizzando la partita abbiamo commesso qualche errore di troppo. Sulla fase difensiva abbiamo concesso di più oggi che con la Lazio, e va capito il motivo ma non sono preoccupato. Per i nuovi, bisogna metterli in condizione il prima possibile. Ancora non siamo al livello che voglio, c'è da lavorare tanto". Alvini ed il suo Frosinone sono attesi, all'esordio in Serie A, domenica 23 agosto alle 18:30 contro la Juventus. Subito uno scoglio importante per capire il valore della squadra.
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