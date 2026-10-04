Tra le partite che sono state disputate nel corso della giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte la Croazia e l'Inghilterra. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione del terzo turno della Nations League. Presso lo Stadion HNK Rijeka, gli inglesi che hanno come commissario tecnico Thomas Tuchel hanno travolto i padroni di casa dato che il hanno battuti 0-7. Con questo risultato, i croati hanno ottenuto la peggior sconfitta della loro storia battendo il record negativo di otto anni fa quando hanno perso 6-0 contro la Spagna. Al termine dell'incontro, il capitano della Croazia Luka Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni.

L'Inghilterra batte 0-7 la Croazia. Modric: "Per la prima volta provo vergogna"

A phenomenal performance in Croatia 👏 pic.twitter.com/ecRMYl7tSZ — England (@England) October 3, 2026

La pioggia di gol da parte dell'Inghilterra ha avuto inizio all'ottavo minuto di gioco con, il quale ha ricevuto l'assist da. Quest'ultimo, al 23' e su assist di, ha segnato la seconda rete dei Three Lions mentre al 39' proprio Gordon, servito da, ha portato il risultato sullo 0-3. Durante l'unico minuto di recupero assegnato dall'arbitro tedesco, l'Inghilterra ha tempo di calare il poker consu assist di Bellingham.All'inizio della seconda frazione di gioco, il ct della Croaziaeffettua delle sostituzioni che, però, non portano dei cambiamenti dato che gli inglesi segnano anche il quinto gol con Kane (doppietta personale) su assist del centrocampista del. Al 68' anche Saka, su assist del centravanti del, segna la sua seconda rete dell'incontro nonché la sesta dei Three Lions. Al minuto 87, l'Inghilterra segna anche il settimo gol con, il quale ha ricevuto l'assist da Bellingham, il terzo della sua serata.

Rijeka, Croazia - 3 ottobre 2026: Luka Modric della Croazia osserva durante la partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Croazia ed Inghilterra allo Stadion HNK Rijeka. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Nel Girone C della Lega A la classifica dice: Spagna prima con 9 punti; Inghilterra seconda a -3 dalla Roja; croati terzi con tre punti; Repubblica Ceca ultima a quota zero. Con le sue dichiarazioni post-partita, Modric ha messo in mostra tutta la sua delusione per la pesante sconfitta ottenuta. Le parole del capitano: "Mi risulta difficile trovare una spiegazione per questa prestazione senza aggressività e spirito di squadra. Sono in Nazionale da 20 anni e per la prima volta mi vergogno dopo una partita. Si può perdere, ma non in questo modo rovinando la reputazione guadagnati in questi anni. Non si può giocare a calcio in questo modo. Mi sembrava di giocare con 4-5 calciatori in meno. La serata è stata catastrofica ed ora non si deve puntare il dito per cercare il colpevole".