Pioggia di gol inglese e le parole del capitano croato
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
Tra le partite che sono state disputate nel corso della giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte la Croazia e l'Inghilterra. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione del terzo turno della Nations League. Presso lo Stadion HNK Rijeka, gli inglesi che hanno come commissario tecnico Thomas Tuchel hanno travolto i padroni di casa dato che il hanno battuti 0-7. Con questo risultato, i croati hanno ottenuto la peggior sconfitta della loro storia battendo il record negativo di otto anni fa quando hanno perso 6-0 contro la Spagna. Al termine dell'incontro, il capitano della Croazia Luka Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni.
L'Inghilterra batte 0-7 la Croazia. Modric: "Per la prima volta provo vergogna"La pioggia di gol da parte dell'Inghilterra ha avuto inizio all'ottavo minuto di gioco con Harry Kane, il quale ha ricevuto l'assist da Jude Bellingham. Quest'ultimo, al 23' e su assist di Anthony Gordon, ha segnato la seconda rete dei Three Lions mentre al 39' proprio Gordon, servito da Jarell Quansah, ha portato il risultato sullo 0-3. Durante l'unico minuto di recupero assegnato dall'arbitro tedesco Sven Jablonski, l'Inghilterra ha tempo di calare il poker con Bukayo Saka su assist di Bellingham. All'inizio della seconda frazione di gioco, il ct della Croazia Slaven Bilic effettua delle sostituzioni che, però, non portano dei cambiamenti dato che gli inglesi segnano anche il quinto gol con Kane (doppietta personale) su assist del centrocampista del Manchester City Elliot Anderson. Al 68' anche Saka, su assist del centravanti del Bayern Monaco, segna la sua seconda rete dell'incontro nonché la sesta dei Three Lions. Al minuto 87, l'Inghilterra segna anche il settimo gol con Morgan Rogers, il quale ha ricevuto l'assist da Bellingham, il terzo della sua serata.
Nel Girone C della Lega A la classifica dice: Spagna prima con 9 punti; Inghilterra seconda a -3 dalla Roja; croati terzi con tre punti; Repubblica Ceca ultima a quota zero. Con le sue dichiarazioni post-partita, Modric ha messo in mostra tutta la sua delusione per la pesante sconfitta ottenuta. Le parole del capitano: "Mi risulta difficile trovare una spiegazione per questa prestazione senza aggressività e spirito di squadra. Sono in Nazionale da 20 anni e per la prima volta mi vergogno dopo una partita. Si può perdere, ma non in questo modo rovinando la reputazione guadagnati in questi anni. Non si può giocare a calcio in questo modo. Mi sembrava di giocare con 4-5 calciatori in meno. La serata è stata catastrofica ed ora non si deve puntare il dito per cercare il colpevole".
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