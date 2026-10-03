Nove punti su nove: il Portogallo di Jorge Jesus guida il Gruppo 4 della Lega A di Nations League a punteggio pieno e domenica 4 ottobre, alle 20:45, riceve la Norvegia all'Estadio do Dragão di Porto per la quarta giornata. I padroni di casa cercano il quarto successo in altrettante partite, mentre gli ospiti arrivano con due sconfitte consecutive e la necessità di dare subito una risposta. Dietro la capolista c'è un gruppo compatto: Danimarca, Norvegia e Galles sono tutte a quota tre, e un passo falso può cambiare in fretta il quadro. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Nelle ultime ore, però, a fare rumore non è stato solo il campo. Il caso Cristiano Ronaldo ha monopolizzato l'attenzione, con Jesus impegnato a ridimensionare tutto parlando di uno spogliatoio unito. Sul piano dei risultati, intanto, il Portogallo non ha mostrato crepe, mentre la Norvegia, reduce da un grande Mondiale, ha avuto un avvio più faticoso del previsto.

All'andata, il 27 settembre, i portoghesi hanno vinto 2-1 in casa dei nordici, e ora gli uomini di Solbakken hanno l'occasione di rifarsi. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Portogallo-Norvegia in diretta TV e streaming

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Portogallo dominante, anche senza Ronaldo

Portogallo-Norvegia, quarta giornata della, va in scenacon calcio d'inizio alle. In tv la partita sarà trasmessa da Sky Sport Arena, mentre chi preferisce lo streaming potrà collegarsi con l'app, piattaforma che offre i contenuti del palinsesto Sky, sempre con abbonamento attivo. La sfida risulta in programma anche su TV8.

La squadra di Jesus sta vivendo un periodo eccellente: nelle ultime cinque gare ha vinto quattro volte, con l'unico stop contro la Spagna al Mondiale. In Nations League il percorso è perfetto: 2-1 alla Norvegia, 1-0 al Galles e un convincente 4-2 sul campo della Danimarca, a testimonianza di una squadra solida e cinica quando serve.

In quest'ultima partita ha brillato Bruno Fernandes, tornato dopo aver saltato la gara precedente per un problema fisico e subito protagonista. Fa parlare di sé anche Gonçalo Ramos, in grande condizione e molto seguito dai tifosi del Milan, che sognano di rivederlo così anche in maglia rossonera.

Come sta la Norvegia dopo il Mondiale

Per la Norvegia il bilancio recente è altalenante: due successi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unica vittoria in Nations League è arrivata alla prima giornata, il 3-2 alla Danimarca, poi sono arrivati il ko con il Portogallo e quello a Cardiff, per 2-1 contro il Galles.

Proprio la trasferta gallese è stata la più amara: Heggem ha commesso un errore da ultimo uomo, è stato espulso e dalla punizione successiva è nato il gol decisivo di Williams. Nelle ultime cinque uscite la squadra di Solbakken non ha mai chiuso con la porta inviolata e ha sempre preso almeno un gol, segno di una difesa ancora in cerca di continuità.

LEOPOLI, UCRAINA - 13 GIUGNO: Un tifoso del Portogallo si gode l'atmosfera pre-partita durante l'incontro del Gruppo B di UEFA EURO 2012 tra Danimarca e Portogallo, disputato alla Arena Lviv di Leopoli, in Ucraina, il 13 giugno 2012. (Foto di Martin Rose/Getty Images)

La chiave tattica della partita: moduli a confronto

Il confronto sarà tra due 4-3-3, ma con filosofie diverse. Il Portogallo ha qualità in ogni reparto e può contare su un centrocampo di grande tecnica, con Vitinha e João Neves a dettare i tempi e Bruno Fernandes a dare l'ultimo passaggio. La Norvegia punta invece sulla forza dei suoi singoli davanti, con un tridente che fa dell'imprevedibilità l'arma principale.

La sfida si deciderà soprattutto sul rapporto tra le due difese e gli attacchi avversari. Dietro, la Norvegia ha sofferto, e la rapidità degli esterni portoghesi, da Pedro Neto a João Félix, può mettere in difficoltà una retroguardia che non ha ancora trovato equilibrio. Allo stesso tempo, i padroni di casa dovranno fare attenzione alle transizioni, perché gli ospiti hanno sempre segnato nelle ultime partite e sanno colpire in pochi passaggi.

Il protagonista portoghese può essere Bruno Fernandes: il suo ritorno ha dato ordine e creatività al gioco, e la gara contro la Danimarca ha mostrato quanto sia decisivo tra le linee. Per la Norvegia, il nome è inevitabile: Haaland. Per una squadra che deve ritrovare la strada del gol e della vittoria, il suo peso in area può cambiare una partita da un momento all'altro.

Le probabili formazioni di Portogallo-Norvegia

Jesus dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Ramos riferimento centrale, Neto e Leao larghi e Fernandes a sostegno, mentre Solbakken risponde con il 4-3-3 che affida a Ødegaard la regia e ad Haaland il peso dell'attacco. Poche sorprese da entrambe le parti.

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitinha; Neto, Ramos, Leao. Ct: Jorge Jesus.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Østigård, Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Bobb, Haaland, Schjelderup. Ct: Solbakken.

Portogallo-Norvegia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Portogallo-Norvegia

: Portogallo-Norvegia Competizione : Nations League

: Nations League Data : domenica 4 ottobre

: domenica 4 ottobre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Do Dragao

: Do Dragao Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà il domenica