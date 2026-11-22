La vittoria del Saint-Etienne per 1-0 sul campo del Reims, nella tredicesima giornata di Ligue 2, è passata in secondo piano rispetto a quanto accaduto fuori dallo stadio Auguste-Delaune, dove circa mille tifosi ospiti non hanno potuto assistere alla partita.

I sostenitori erano partiti convinti di poter raggiungere regolarmente la destinazione, dopo una serie di chiarimenti giudiziari sulle modalità della trasferta, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine e costretti a tornare indietro. L'episodio ha provocato la dura reazione dei gruppi organizzati, che hanno denunciato la vicenda attraverso un comunicato congiunto, definendo quanto accaduto un "fiasco vergognoso e liberticida".

Saint-Etienne, la rabbia degli ultras: "Lo Stato deve assumersi le proprie responsabilità"

La vicenda nasce il 4 novembre, quando era stato concordato un piano per consentire a circa mille sostenitori del Saint-Etienne di raggiungere Reims in autobus, con un punto di ritrovo prestabilito. Il 19 novembre, tuttavia, il Ministero dell'Interno francese ha pubblicato un decreto che vietava lo spostamento dei tifosi tra i dipartimenti della Loira e della Marna a chiunque si dichiarasse tifoso del Saint-Etienne.

Una decisione che ha generato grande confusione tra i sostenitori, soprattutto dopo i successivi passaggi giudiziari. Nel comunicato congiunto, i gruppi organizzati hanno descritto la situazione come "un'incomprensione totale", sottolineando il paradosso di una trasferta nella quale era possibile assistere alla partita, ma non raggiungere liberamente lo stadio.

SAINT-ÉTIENNE, FRANCIA - 22 FEBBRAIO: I tifosi dell'AS Saint-Étienne durante la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra AS Saint-Étienne e Manchester United, disputata allo stadio Geoffroy-Guichard il 22 febbraio 2017 a Saint-Étienne, in Francia. (Foto di Christopher Lee/Getty Images)

I tifosi hanno quindi presentato nuovi ricorsi, ottenendo chiarimenti sulla possibilità di effettuare il viaggio in autobus, purché non venisse manifestata la propria appartenenza al Saint-Étienne. "Abbiamo deciso di partire rispettando le modalità stabilite inizialmente e portando con noi tre decisioni giudiziarie che riconoscevano il nostro diritto di raggiungere Reims", hanno raccontato nel comunicato.

Nonostante ciò, i pullman sono stati fermati dalle forze dell'ordine, nonostante i tifosi avessero mostrato i provvedimenti giudiziari agli agenti, senza però riuscire a proseguire il viaggio: "Di fronte al rifiuto delle autorità, siamo stati costretti a tornare indietro sotto scorta fino alla Loira. La partita è terminata senza che potessimo assistervi".

💥"Un fiasco liberticide honteux"



La colère des supporters de Saint-Etienne, empêchés de se rendre à Reims sur fond d'imbroglio.https://t.co/PCZ27Hztba — RMC Sport (@RMCsport) November 22, 2026

I tifosi hanno denunciato un "cambio di decisione arrivato dall'alto", accusando il Ministero dell'Interno di aver ignorato le indicazioni dei giudici e contestando l'impiego di un numero sproporzionato di agenti, prima di ribadire: "La nostra battaglia davanti alla giustizia continuerà finché sarà necessario, per difendere i nostri diritti fondamentali e ottenere che lo Stato si assuma le proprie responsabilità per quanto accaduto".