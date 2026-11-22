I tedeschi sono rimasti a secco nelle cinque gare casalinghe e palesano enormi difficoltà offensive
Lo Schalke non rialza la testa: vince il Borussia Dortmund, anche nel derby giovanile...
Lo Schalke è in grossa difficoltà. I tedeschi hanno tagliato un traguardo storico ben poco invidiabile, quello del minor numero di gol segnati nelle prime 10 giornate di Bundesliga. La sterilità della formazione biancoblu è diventata cronica, imponendo serie riflessioni sulla qualità tecnica dei calciatori nel reparto offensivo.
Oltre alla pochezza delle reti realizzate, sono anche i risultati che preoccupano. Al momento, la formazione allenata dall'austriaco Miron Muslic non sta conquistando alcun risultato di livello. Il terzultimo posto della classifica impone un cambio di registro che dovrà necessariamente partire dall'attacco. Senza gol, infatti, pur non concedendone molti, si continuerà a zoppicare.
Schalke, così non va: peggior attacco della storia dopo 10 giornate!Un inizio di stagione complicatissimo. Difficile si possano trovare altri aggettivi per descrivere l'andamento dello Schalke in campionato. Dopo 10 gare di Bundesliga, la squadra dista tre lunghezze dal quindicesimo e primo posto utile per essere sicuri della mancata retrocessione. Sono 7 i punti raccolti fin qui, con una sola vittoria ottenuta a Berlino contro l'Union. Per il resto completano il desolante score 4 pareggi e 5 sconfitte.
Se si sposta il focus sul rendimento offensivo, i dati sono ancora più impietosi. Lo Schalke ha il peggior attacco della Bundesliga con 5 gol segnati. Perfino ultima e penultima del campionato, rispettivamente Borussia Monchengladbach e Union Berlino, hanno fatto meglio con 12 e 8 reti a testa. Mai in 122 anni della loro storia i calciatori dello Schalke avevano segnato così poco nelle prime 10 giornate.
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