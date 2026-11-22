Lo Schalke è in grossa difficoltà. I tedeschi hanno tagliato un traguardo storico ben poco invidiabile, quello del minor numero di gol segnati nelle prime 10 giornate di Bundesliga. La sterilità della formazione biancoblu è diventata cronica, imponendo serie riflessioni sulla qualità tecnica dei calciatori nel reparto offensivo.

Oltre alla pochezza delle reti realizzate, sono anche i risultati che preoccupano. Al momento, la formazione allenata dall'austriaco Miron Muslic non sta conquistando alcun risultato di livello. Il terzultimo posto della classifica impone un cambio di registro che dovrà necessariamente partire dall'attacco. Senza gol, infatti, pur non concedendone molti, si continuerà a zoppicare.

Schalke, così non va: peggior attacco della storia dopo 10 giornate!

Un inizio di stagione. Difficile si possano trovare altri aggettivi per descrivere l'andamento dello Schalke in campionato. Dopo 10 gare di Bundesliga, la squadra dista tre lunghezze dal quindicesimo e primo posto utile per essere sicuri della mancata retrocessione. Sono 7 i punti raccolti fin qui, conottenuta a Berlino contro l'Union. Per il resto completano il desolante score 4 pareggi e

MANCHESTER, INGHILTERRA - 12 MARZO: Un tifoso del FC Schalke 04 reagisce dopo la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League tra Manchester City e FC Schalke 04 allo Stadio Etihad il 12 marzo 2019 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Bongarts/Getty Images)

Se si sposta il focus sul rendimento offensivo, i dati sono ancora più impietosi. Lo Schalke ha il peggior attacco della Bundesliga con 5 gol segnati. Perfino ultima e penultima del campionato, rispettivamente Borussia Monchengladbach e Union Berlino, hanno fatto meglio con 12 e 8 reti a testa. Mai in 122 anni della loro storia i calciatori dello Schalke avevano segnato così poco nelle prime 10 giornate.

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Inoltre, è anche piuttosto clamoroso che i 5 gol siano arrivati, mentre tra le proprie mura alla voce reti segnate c'è ancora "0". L'ultimo 0-0 è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri con lo Stoccarda. La prossima gara casalinga sarà con il, primatista in classifica. Resta da capire se contro i gialloneri potrà essere finalmente spezzata la maledizione dei gol in casa.