Una battuta, ma anche un messaggio preciso. Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha commentato con ironia il Pallone d'Oro ricevuto da Harry Kane tornando sull'investimento di circa 100 milioni di euro sostenuto dal club bavarese nell'estate del 2023 per acquistare l'attaccante della nazionale inglese. Intervenuto ai microfoni della Abendzeitung, non ha usato mezzi termini: "La Bundesliga dovrebbe farci un bonifico". Una dichiarazione ironica che sottolinea quanto il successo di Kane rappresenti un valore aggiunto a tutto il movimento calcistico tedesco.

Il CEO del Bayern Monaco elogia Kane e manda un messaggio a Olise

L'attaccante inglese, arrivato a Monaco nell'estate del 2023 dal Tottenham, è riuscito a conquistare il massimo riconoscimento individuale del calcio mondiale proprio durante la sua esperienza in Germania. Un risultato che, secondo Dreesen,e a dimostrare come anche il campionato tedesco possa rappresentare una destinazione ideale per i migliori giocatori del panorama internazionale.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 OTTOBRE: Il maxischermo di Piccadilly Lights mostra un messaggio di congratulazioni per Harry Kane, vincitore del Pallone d'Oro, il 27 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra. Kane, che milita nel Bayern Monaco e nella nazionale inglese maschile, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ieri, dopo aver segnato 73 gol tra club e nazionale nella scorsa stagione. (Foto di Leon Neal/Getty Images)

Prima di Harry Kane, l'ultimo calciatore a conquistare il Pallone d'Oro militando in una squadra del campionato tedesco era stato Matthias Sammer, allora colonna del Borussia Dortmund che si aggiudicò il prestigioso riconoscimento nel 1996, grazie alle prestazioni con i gialloneri e l'Europeo vinto con la Germania, nel quale fu eletto come miglior giocatore. Il trionfo di Kane interrompe così un'attesa di trent'anni, riportando la Bundesliga al centro della scena internazionale e dando ulteriore significato alle parole di Dreesen.

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Nel corso dell'intervista, il CEO del Bayern ha parlato anche di Michael Olise e della possibilità che il trionfo di Kane possa influenzare positivamente il futuro francese a Monaco: "Per Michael è un segnale, questo successo gli dimostra che da noi si trova in buone mani".

Il Bayern, infatti, considera Olise una pedina fondamentale per il proprio progetto e intende affrontare con lui il discorso relativo al prolungamento contrattuale. Il francese è attualmente legato al club con un contratto fino al 2029, ma la dirigenza bavarese vuole muoversi per tempo, considerando anche le indiscrezioni dell'interesse del Real Madrid per il proprio gioiello.

Il Pallone d'Oro di Kane, dunque, non rappresenta soltanto un traguardo personale per l'attaccante inglese, ma anche uno strumento di prestigio per il Bayern Monaco e la Bundesliga, pronti a sfruttare le risonanza internazionale per continuare ad attrarre e mantenere i migliori talenti.