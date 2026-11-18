Anche questo purtroppo è derby: Cosenza, scontri e inseguimenti, due feriti e un fermato

Il girone di ritorno della Serie B 2019/20 si apriva con un derby calabrese. Di fronte due squadre dalle ambizioni decisamente differenti. Da una parte il Crotone di Giovanni Stroppa, terzo in classifica e in piena corsa per la promozione in Serie A. Dall'altra il Cosenza di Piero Braglia, terzultimo e immischiato nella lotta per non retrocedere. Allo stadio San Vito - Gigi Marulla di Cosenza, bastò una rete di Junior Messias a decidere il match, regalando il successo alla squadra ospite. Ma non senza strascichi. La gara, infatti, fu segnata da un gol fantasma di Sciaudone non assegnato ai padroni di casa.

Il tabellino del match

COSENZA, ITALIA – 20 GENNAIO: Junior Messias del Crotone esulta dopo aver realizzato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie B tra Cosenza Calcio e Crotone FC allo stadio San Vito, il 20 gennaio 2020 a Cosenza, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Per la grande sfida sia Braglia che Stroppa decisero di affidarsi al 3-5-2.

COSENZA: Perina; Idda, Monaco, Legittimo (70’ Asencio); Baez, Bruccini, Kanoute (58’ Sciaudone), Broh (82’ Carretta), D’Orazio; Machach, Riviere. All.: Braglia.

CROTONE: Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali (80’ Gomelt), Barberis, Crociata, Mazzotta (63’ Mustacchio); Messias, Simy (77’ Maxi Lopez). All.: Stroppa.

Marcatori: Messias al 12' p.t..

Ammoniti: Legittimo (Co), Marrone (Cr), Barberis (Cr), Benali (Cr). Espulsi: nessuno.

Arbitro: Abbattista di Molfetta.

Un gol di Messias regala il successo al Crotone

. I lupi cosentini hanno raccolto sette punti nelle ultime cinque giornate, e nell'ultimo match prima della pausa si sono visti soffiare un pareggio all'ultimo minuto contro lada un gol dial novantesimo. Gli ospiti invece sono in piena volata verso la promozione, e

I padroni di casa partono subito fortissimi, Riviere controlla una palla in area di spalle alla porta e cerca il bersaglio tirando di potenza, ma un super Cordaz evita il gol. Da manuale del calcio, un minuto dopo sono gli avversari a trovare il vantaggio: su un calcio di punizione dalla destra del campo la palla arriva tra i piedi di Messias che, dopo un controllo errato, si ritrova il pallone sul destro e non sbaglia. È il dodicesimo del primo tempo e il Crotone si porta avanti.

Dopo qualche minuto gli squali cercano il raddoppio, ma un grande guizzo di Pietro Perina toglie a Molina la gioia del gol. Prima del finale della prima frazione di gioco un'altra occasione per gli ospiti, con Simy che anziché servire Molina, si mette in proprio e spreca una grande occasione. Poi la risposta dei padroni di casa, che con un sinistro di Baez vanno vicinissimi al palo ed al gol del pareggio.

COSENZA, ITALIA – 20 GENNAIO: Jaime Baez del Cosenza durante la partita di Serie B tra Cosenza Calcio e Crotone FC, disputata allo stadio San Vito il 20 gennaio 2020 a Cosenza, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Il secondo tempo si gioca ad un ritmo più lento. I padroni di casa provano ad aumentare il ritmo per trovare l'1-1, ma senza successo. Fino al settantaduesimo. Su un calcio d'angolo battuto da sinistra la palla arriva sul secondo palo, dove il subentrato Sciaudone si fa trovare pronto e colpisce a botta sicura. Ma sulla sua strada c'è ancora un miracoloso Cordaz che tira fuori la palla dalla porta. Letteralmente, perché a rivedere le immagini, la palla aveva oltrepassato la linea prima della parata dell'estremo difensore.

Abbattista però è certo, la palla non è entrata, e si continua sullo 0-1. I ragazzi di Braglia ci provano fino alla fine, con una reazione più impetuosa che organizzata. Sul finale ci provano ancora, questa volta con Machach. La punta del Cosenza prova la conclusione di potenza dalla distanza, ma Cordaz - ancora lui - mette in angolo e mette anche un punto sul match. Il Crotone batte per la prima volta il Cosenza a casa sua in un match di Serie B.

Le parole del presidente: "Il Cosenza e Cosenza meritano rispetto"

Sei mesi dopo, due percorsi opposti

Ovviamente le polemiche dovute al gol non assegnato a Sciaudone non si esaurirono nei minuti successivi alla gara. Tra i primi a parlare fu mister Braglia, che in conferenza stampa dopo il match tornò subito sull'episodio. Il tecnico non usò mezzi termini: ", come era gol quello non concesso all’Empoli e spero che venga data la stessa eco di quell’episodio". Poi aggiunse: ". Mi dispiace tantissimo perché abbiamo peccato solo nel primo quarto d’ora. Ora bisogna reagire subito, fin da sabato, e da uomini, come è sempre successo".Oltre a Braglia, arrivò furente anche il commento di, ancora oggi presidente del club calabrese. "Quello di ieri sera non è che l’ennesimo episodio di un campionario di errori marchiani che". L'imprenditore proseguì, lamentando una mancanza di buona fede. "Non mi sono mai lamentato credendo nella buona fede ma ora è giunto il momento di rimettere le cose a posto:. Il Cosenza e Cosenza meritano rispetto".Le polemiche successive alla gara ovviamente non cambiarono il risultato, e. Il Crotone di Stroppa proseguì nella sua corsa alla promozione. Promozione in Serie A che conquistò per via diretta, piazzandosi secondo alle spalle del. Il Cosenza invece fu costretto a lottare fino all'ultima giornata, e conquistò una salvezza diventata ormai insperata battendo per 3-1 la Juve Stabia.