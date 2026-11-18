Il derby della discordia. Il Crotone vince a Cosenza grazie ad un gol di Messias, ma i padroni di casa recriminano per un gol non assegnato a Sciaudone.
Anche questo purtroppo è derby: Cosenza, scontri e inseguimenti, due feriti e un fermato
Il girone di ritorno della Serie B 2019/20 si apriva con un derby calabrese. Di fronte due squadre dalle ambizioni decisamente differenti. Da una parte il Crotone di Giovanni Stroppa, terzo in classifica e in piena corsa per la promozione in Serie A. Dall'altra il Cosenza di Piero Braglia, terzultimo e immischiato nella lotta per non retrocedere. Allo stadio San Vito - Gigi Marulla di Cosenza, bastò una rete di Junior Messias a decidere il match, regalando il successo alla squadra ospite. Ma non senza strascichi. La gara, infatti, fu segnata da un gol fantasma di Sciaudone non assegnato ai padroni di casa.
Il tabellino del match
Per la grande sfida sia Braglia che Stroppa decisero di affidarsi al 3-5-2.
COSENZA: Perina; Idda, Monaco, Legittimo (70’ Asencio); Baez, Bruccini, Kanoute (58’ Sciaudone), Broh (82’ Carretta), D’Orazio; Machach, Riviere. All.: Braglia.
CROTONE: Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali (80’ Gomelt), Barberis, Crociata, Mazzotta (63’ Mustacchio); Messias, Simy (77’ Maxi Lopez). All.: Stroppa.
Marcatori: Messias al 12' p.t..
Ammoniti: Legittimo (Co), Marrone (Cr), Barberis (Cr), Benali (Cr). Espulsi: nessuno.
Arbitro: Abbattista di Molfetta.
Un gol di Messias regala il successo al CrotoneAlla gara le due squadre arrivano in momenti diversi della stagione. I lupi cosentini hanno raccolto sette punti nelle ultime cinque giornate, e nell'ultimo match prima della pausa si sono visti soffiare un pareggio all'ultimo minuto contro la Juve Stabia da un gol di Forte al novantesimo. Gli ospiti invece sono in piena volata verso la promozione, e a Cosenza cercano il quarto successo consecutivo.
I padroni di casa partono subito fortissimi, Riviere controlla una palla in area di spalle alla porta e cerca il bersaglio tirando di potenza, ma un super Cordaz evita il gol. Da manuale del calcio, un minuto dopo sono gli avversari a trovare il vantaggio: su un calcio di punizione dalla destra del campo la palla arriva tra i piedi di Messias che, dopo un controllo errato, si ritrova il pallone sul destro e non sbaglia. È il dodicesimo del primo tempo e il Crotone si porta avanti.
Dopo qualche minuto gli squali cercano il raddoppio, ma un grande guizzo di Pietro Perina toglie a Molina la gioia del gol. Prima del finale della prima frazione di gioco un'altra occasione per gli ospiti, con Simy che anziché servire Molina, si mette in proprio e spreca una grande occasione. Poi la risposta dei padroni di casa, che con un sinistro di Baez vanno vicinissimi al palo ed al gol del pareggio.
Il secondo tempo si gioca ad un ritmo più lento. I padroni di casa provano ad aumentare il ritmo per trovare l'1-1, ma senza successo. Fino al settantaduesimo. Su un calcio d'angolo battuto da sinistra la palla arriva sul secondo palo, dove il subentrato Sciaudone si fa trovare pronto e colpisce a botta sicura. Ma sulla sua strada c'è ancora un miracoloso Cordaz che tira fuori la palla dalla porta. Letteralmente, perché a rivedere le immagini, la palla aveva oltrepassato la linea prima della parata dell'estremo difensore.
Abbattista però è certo, la palla non è entrata, e si continua sullo 0-1. I ragazzi di Braglia ci provano fino alla fine, con una reazione più impetuosa che organizzata. Sul finale ci provano ancora, questa volta con Machach. La punta del Cosenza prova la conclusione di potenza dalla distanza, ma Cordaz - ancora lui - mette in angolo e mette anche un punto sul match. Il Crotone batte per la prima volta il Cosenza a casa sua in un match di Serie B.
Le parole del presidente: "Il Cosenza e Cosenza meritano rispetto"Ovviamente le polemiche dovute al gol non assegnato a Sciaudone non si esaurirono nei minuti successivi alla gara. Tra i primi a parlare fu mister Braglia, che in conferenza stampa dopo il match tornò subito sull'episodio. Il tecnico non usò mezzi termini: "Ci manca un gol netto, come era gol quello non concesso all’Empoli e spero che venga data la stessa eco di quell’episodio". Poi aggiunse: "Mi viene da pensare che stiamo antipatici a qualcuno. Mi dispiace tantissimo perché abbiamo peccato solo nel primo quarto d’ora. Ora bisogna reagire subito, fin da sabato, e da uomini, come è sempre successo".
Sei mesi dopo, due percorsi oppostiLe polemiche successive alla gara ovviamente non cambiarono il risultato, e non cambiò nemmeno il destino delle due formazioni. Il Crotone di Stroppa proseguì nella sua corsa alla promozione. Promozione in Serie A che conquistò per via diretta, piazzandosi secondo alle spalle del Benevento. Il Cosenza invece fu costretto a lottare fino all'ultima giornata, e conquistò una salvezza diventata ormai insperata battendo per 3-1 la Juve Stabia.
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