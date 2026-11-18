Il candidato giapponese alla presidenza della FIFA, Kozo Tashima, si è detto disponibile a dialogare con Philippe Diallo. Tashima, intervistato da L'Equipe, noto giornale francese, avrebbe rivelato di condividere valori e idee con l'attuale presidente della federcalcio francese. Tanto da essere disposto a pensare ad una collaborazione o addirittura una candidatura congiunta. Il giapponese però non ha mancato di sottolineare come il lavoro della UEFA nello scegliere un candidato da opporre ad Infantino non sia stato svolto nel migliore dei modi.

Elezioni FIFA: Diallo chiama Tashima

. Il francese, già presidente della- la federcalcio francese - aveva aperto a voler lavorare spalla a spalla col giapponese nel giorno della sua candidatura ufficiale nella corsa al trono della FIFA . In quella occasione Diallo aveva dichiarato: "Il candidato giapponese è un ex presidente della Federazione calcistica giapponese ed ha grandi competenze.".

Sempre il francese: "Se vogliamo vincere, dobbiamo unire le forze e fare in modo che coloro che condividono questa visione si uniscano per raggiungere la vittoria. I contatti sono già stati presi. Il suo approccio si basa sulle stesse osservazioni e sugli stessi valori". Per ora Diallo ha il sostegno di tutte le 55 federazioni facenti parte della UEFA, ma deve raggiungere il 50% dei consensi tra le 211 nazioni che parteciperanno alle prossime elezioni.

AUXERRE, FRANCIA - 18 APRILE: Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, osserva dagli spalti prima della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 tra Francia e Paesi Bassi, allo Stade Abbé-Deschamps, il 18 aprile 2026 ad Auxerre, in Francia. (Photo by Catherine Steenkeste/Getty Images)

Le parole del giapponese: "Siamo completamente d'accordo"

Deux jours après l'officialisation de la candidature de Philippe Diallo à la présidence de la Fifa, le candidat japonais a fait un pas en avant vers le patron de la FFF.https://t.co/hAWGIzDy2l — RMC Sport (@RMCsport) November 18, 2026