Tashima si è detto disposto ad ascoltare Philippe Diallo. Il candidato giapponese tramite un'intervista a L'Equipe ha aperto la porta ad una collaborazione.
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Il candidato giapponese alla presidenza della FIFA, Kozo Tashima, si è detto disponibile a dialogare con Philippe Diallo. Tashima, intervistato da L'Equipe, noto giornale francese, avrebbe rivelato di condividere valori e idee con l'attuale presidente della federcalcio francese. Tanto da essere disposto a pensare ad una collaborazione o addirittura una candidatura congiunta. Il giapponese però non ha mancato di sottolineare come il lavoro della UEFA nello scegliere un candidato da opporre ad Infantino non sia stato svolto nel migliore dei modi.
Elezioni FIFA: Diallo chiama TashimaÈ arrivato un altro segnale di collaborazione tra Philippe Diallo e Kozo Tashima. Il francese, già presidente della FFF - la federcalcio francese - aveva aperto a voler lavorare spalla a spalla col giapponese nel giorno della sua candidatura ufficiale nella corsa al trono della FIFA. In quella occasione Diallo aveva dichiarato: "Il candidato giapponese è un ex presidente della Federazione calcistica giapponese ed ha grandi competenze. Lui possiede una vasta conoscenza e un approccio simile al mio".
Sempre il francese: "Se vogliamo vincere, dobbiamo unire le forze e fare in modo che coloro che condividono questa visione si uniscano per raggiungere la vittoria. I contatti sono già stati presi. Il suo approccio si basa sulle stesse osservazioni e sugli stessi valori". Per ora Diallo ha il sostegno di tutte le 55 federazioni facenti parte della UEFA, ma deve raggiungere il 50% dei consensi tra le 211 nazioni che parteciperanno alle prossime elezioni.
Le parole del giapponese: "Siamo completamente d'accordo"La risposta del presidente della federcalcio giapponese è arrivata tramite le colonne de L'Equipe. Il quotidiano sportivo francese ha infatti intervistato il candidato. Tashima si è detto aperto ad un confronto: "Vorrei confrontarmi con Philippe Diallo e, se durante questo scambio si dovesse sollevare la questione di una candidatura congiunta o di un riavvicinamento, intendo ascoltare con mente aperta". Ha poi aggiunto: "Non ho ancora parlato con lui, ma sui punti che ha menzionato siamo completamente d'accordo". Tashima ha poi voluto sottolineare quanto non ha condiviso le decisioni prese dalla UEFA finora: "Inizialmente, nessuno della UEFA sembrava disposto a candidarsi. Se la loro posizione era davvero quella di opporsi a Infantino, mi chiedo cosa sarebbe successo se non avessi deciso di candidarmi io stesso". Il riferimento è al rifiuto di Arsene Wenger a candidarsi come possibile presidente della FIFA.
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