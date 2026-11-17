La UEFA ha deciso, sotto la vigilanza di Ceferin, di candidare Philippe Diallo come presidente della FIFA
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A quattro mesi dalle elezioni per scoprire chi sarà il nuovo presidente della FIFA, con Gianni Infantino in pole position, la UEFA ha deciso, con prepotenza, di candidare come sfidante e rivale principale il numero uno della FFF, la Federazione calcistica francese, Philippe Diallo. Spinto a cogliere la palla al balzo principalmente da Aleksander Ceferin, volto principale del massimo organo calcistico europeo, Diallo ha ricevuto l'approvazione dal Comitato Esecutivo della FFF questo pomeriggio e, così, inizia il testa a testa con Infantino che si protrarrà fino al giorno delle elezioni, in programma il prossimo 18 marzo a Rabat, in Marocco.
Diallo formalizza la sua candidatura alla presidenza FIFAIntervenuto in conferenza stampa pochi minuti fa dalla sede della FFF, Philippe Diallo ha annunciato al mondo intero la sua scesa in campo: "Solo pochi giorni fa, i miei colleghi del Comitato Esecutivo UEFA, a cominciare dal suo presidente Aleksander Ceferin, mi hanno chiesto di portare questa voce nel mondo del calcio, che richiama il calcio che amiamo e i suoi valori.
L'insistenza dei miei colleghi europei e altre richieste, mi hanno portato ad accettare la proposta di candidatura alla presidenza FIFA. Il Comitato Esecutivo della FFF ha approvato all'unanimità questa candidatura. Ho ricevuto il sostegno unanime dalla UEFA e ferme espressioni di sostegno da altri continenti".
La battaglia con Infantino entra nel vivoNonostante il supporto che Philippe Diallo ha, da sempre, manifestato a Gianni Infantino, qualcosa fra i due si è rotto subito dopo la fine dell'ultima Coppa del Mondo. La mossa dello svizzero di voler vendere alcune delle quote del Mondiale a investitori esterni, progetto poi immediatamente naufragato in seguito a una valanga di critiche, ha fatto scricchiolare i rapporti tra FIFA e UEFA, fino alla rottura definitiva. Così, il massimo organo europeo, compattatosi nella volontà di non votare Infantino, ha scelto Diallo come rivale accreditato nella battaglia alla presidenza della FIFA.
L'italo svizzero, in carica ormai dal febbraio del 2016, gode della fiducia di tre Federazioni: la CONMBEBOL (sudamericana); l'AFC (asiatica) e il CAF (africana). Un attestato di stima importante e, sicuramente, degno di nota in vista delle elezioni marzo, in cui Infantino parte come il grande favorito. Diallo, dal canto suo, seppur supportato dalla UEFA, dovrà invertire lo Status quo e provare una scalata quasi insormontabile.
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