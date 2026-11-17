A quattro mesi dalle elezioni per scoprire chi sarà il nuovo presidente della FIFA, con Gianni Infantino in pole position, la UEFA ha deciso, con prepotenza, di candidare come sfidante e rivale principale il numero uno della FFF, la Federazione calcistica francese, Philippe Diallo. Spinto a cogliere la palla al balzo principalmente da Aleksander Ceferin, volto principale del massimo organo calcistico europeo, Diallo ha ricevuto l'approvazione dal Comitato Esecutivo della FFF questo pomeriggio e, così, inizia il testa a testa con Infantino che si protrarrà fino al giorno delle elezioni, in programma il prossimo 18 marzo a Rabat, in Marocco.

Diallo formalizza la sua candidatura alla presidenza FIFA

Intervenuto in conferenza stampa pochi minuti fa dalla sede dellaha annunciato al mondo intero la sua scesa in campo: "Solo pochi giorni fa,, a cominciare dal suo presidente, mi hanno chiesto di portare questa voce nel mondo del calcio, che richiama il calcio che amiamo e i suoi valori.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - NOVEMBER 07: Il presidente della Federazione Francese di Calcio Philippe Diallo si rivolge al pubblico durante il DFB Bundestag 2025 al DFB-Campus il 7 novembre 2025 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

L'insistenza dei miei colleghi europei e altre richieste, mi hanno portato ad accettare la proposta di candidatura alla presidenza FIFA. Il Comitato Esecutivo della FFF ha approvato all'unanimità questa candidatura. Ho ricevuto il sostegno unanime dalla UEFA e ferme espressioni di sostegno da altri continenti".

🚨🚨 Philippe DIALLO 🇫🇷 va tenir une CONFÉRENCE DE PRESSE EXCEPTIONNELLE ce mardi à 13h, au siège de la FFF !!! 🎙️



Le président de la Fédération française de football devrait y annoncer sa CANDIDATURE À LA PRÉSIDENCE DE LA FIFA pour défier Gianni INFANTINO ! 🌍⚽️



Il a reçu le… pic.twitter.com/ISYSoGg2a6 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 17, 2026

La battaglia con Infantino entra nel vivo

Nonostante il supporto cheha, da sempre, manifestato a, qualcosa fra i due si è rotto subito dopo la fine dell'ultima. La mossa dello svizzero di voler vendere alcune delle quote del Mondiale a investitori esterni, progetto poi immediatamente naufragato in seguito a una valanga di critiche, ha fatto scricchiolare i rapporti tra UEFA , fino alla rottura definitiva. Così, il massimo organo europeo, compattatosi nella volontà di non votare Infantino, ha scelto Diallo come rivale accreditato nella battaglia alla presidenza della FIFA.

KATOWICE, POLAND - SEPTEMBER 5: Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, guarda la partita del primo turno della Coppa del Mondo femminile FIFA Under-20 tra Polonia e Argentina il 5 settembre 2026 a Katowice, Polonia. (Photo by Omar Marques/Getty Images)

L'italo svizzero, in carica ormai dal febbraio del 2016, gode della fiducia di tre Federazioni: la CONMBEBOL (sudamericana); l'AFC (asiatica) e il CAF (africana). Un attestato di stima importante e, sicuramente, degno di nota in vista delle elezioni marzo, in cui Infantino parte come il grande favorito. Diallo, dal canto suo, seppur supportato dalla UEFA, dovrà invertire lo Status quo e provare una scalata quasi insormontabile.