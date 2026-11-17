Wayne Rooney è stato uno degli attaccanti più prolifici e forti della sua generazione. Con il suo talento, la sua estrema personalità e la cattiveria agonistica mostrata in ogni partita, ha scritto pagine indelebili della storia del Manchester United e della Nazionale Inglese. Una carriera straordinaria, costruita sin dalla giovane età, che però non è stata accompagnata soltanto dal successo. A tal proposito, è intervenuto al podcast "Little at the Midpoint" raccontando le difficoltà incontrate nel gestire la fama, i problemi con l'alcol e la pressione mediatica.

Rooney e il periodo più buio: "Ho pensato al suicidio"

Nonostante un talento innato, l'attaccante inglese non ha saputo reggere benissimo le aspettative che si erano creata attorno. Dopo l'esordio con l', a soli 16 anni, e la consacrazione con i Red Devils, Rooney si è ritrovato a dover gestire una situazione spesso in contrasto con la sua vita privata: "Non riuscivo a sopportare tutte le aspettative che c'erano nei miei confronti. Non avevo voglia di stare vicino a nessuno, alcune volte mi isolavo. Quando ero giovane ho preso delle decisioni molto stupide, non avevo il controllo di niente.. Solo sul rettangolo verde mi sentivo bene ed è per questo che forse riuscivo a esprimermi al meglio".

Inoltre, l'ex centravanti dell'Inghilterra ha sottolineato come le giornate fossero diventate monotone: "Ero nel momento migliore della mia carriera, mi sentivo invincibile. Ma, quando tornavo a casa, le giornate tornavano ad essere piatte: passavo tutto il tempo nella sala giochi e bevevo molto. Poi mi alzavo, mi mettevo una gomma in bocca e andavo ad allenarmi. Per me è stato il periodo più difficile nonostante nel campo esprimevo la mia miglior versione".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 14 APRILE: Wayne Rooney, opinionista televisivo di Amazon Prime ed ex calciatore, osserva la partita prima del ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Liverpool FC e Paris Saint-Germain FC ad Anfield il 14 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

L'aiuto della moglie e l'amore per i figli

🚨 Wayne ROONEY 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 se confie sur sa santé mentale au sommet de sa carrière à Manchester United. 👇



🗣️ « J’en suis arrivé à un point où j’ai envisagé de me suicider. (…)



Je me suis toujours senti à l’aise sur un terrain de football, mais j’avais énormément de mal avec tout le… pic.twitter.com/vtr00o1TSA — Actu Foot (@ActuFoot_) November 17, 2026

Nel 2008, Rooney sposòe, l'anno successivo, divenne padre per la prima volta con la nascita di. Questi episodi arrivarono nel momento migliore della sua carriera, ma non bastarono a impedirgli di sprofondare in una situazione sempre più complicata. La svolta arrivò quando l'attaccante decise di confidarsi con la sua consorte: ". Ho avuto il coraggio di affrontare la situazione con lei e ammettere quello che mi stava succedendo. Se non fosse per lei la situazione sarebbe stata davvero drammatica. Mi è stata vicina tantissimo, non mi ha mai abbandonato e ha voluto affrontare il problema con me.. Quel periodo doveva essere il più felice della mia vita: mi ero sposato e avevo appena avuto un figlio: ma è stato il peggiore".Infine, ha parlato anche del futuro e del cambiamento di alimentazione: "Mi guardavo allo specchio e non mi piacevo. Mi vedevo grasso e troppo invecchiato, a volte sembrava avessi 50 anni. Ora sto seguendo un percorso di alimentazione ben preciso perché voglio tornare a prendermi cura di me stesso come si deve.. Spero di aver trovato il giusto equilibrio e possa tornare a stare sempre meglio".