L'inglese torna a parlare del suo passato e rivela un momento difficilissimo vissuto nel pieno del successo.
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Wayne Rooney è stato uno degli attaccanti più prolifici e forti della sua generazione. Con il suo talento, la sua estrema personalità e la cattiveria agonistica mostrata in ogni partita, ha scritto pagine indelebili della storia del Manchester United e della Nazionale Inglese. Una carriera straordinaria, costruita sin dalla giovane età, che però non è stata accompagnata soltanto dal successo. A tal proposito, è intervenuto al podcast "Little at the Midpoint" raccontando le difficoltà incontrate nel gestire la fama, i problemi con l'alcol e la pressione mediatica.
Rooney e il periodo più buio: "Ho pensato al suicidio"Nonostante un talento innato, l'attaccante inglese non ha saputo reggere benissimo le aspettative che si erano creata attorno. Dopo l'esordio con l'Everton, a soli 16 anni, e la consacrazione con i Red Devils, Rooney si è ritrovato a dover gestire una situazione spesso in contrasto con la sua vita privata: "Non riuscivo a sopportare tutte le aspettative che c'erano nei miei confronti. Non avevo voglia di stare vicino a nessuno, alcune volte mi isolavo. Quando ero giovane ho preso delle decisioni molto stupide, non avevo il controllo di niente. Ho pensato anche al suicidio: è stato un periodo molto difficile per me. Solo sul rettangolo verde mi sentivo bene ed è per questo che forse riuscivo a esprimermi al meglio".
Inoltre, l'ex centravanti dell'Inghilterra ha sottolineato come le giornate fossero diventate monotone: "Ero nel momento migliore della mia carriera, mi sentivo invincibile. Ma, quando tornavo a casa, le giornate tornavano ad essere piatte: passavo tutto il tempo nella sala giochi e bevevo molto. Poi mi alzavo, mi mettevo una gomma in bocca e andavo ad allenarmi. Per me è stato il periodo più difficile nonostante nel campo esprimevo la mia miglior versione".
L'aiuto della moglie e l'amore per i figliNel 2008, Rooney sposò Coleen e, l'anno successivo, divenne padre per la prima volta con la nascita di Kai. Questi episodi arrivarono nel momento migliore della sua carriera, ma non bastarono a impedirgli di sprofondare in una situazione sempre più complicata. La svolta arrivò quando l'attaccante decise di confidarsi con la sua consorte: "Dovrò sempre dire grazie a mia moglie. Ho avuto il coraggio di affrontare la situazione con lei e ammettere quello che mi stava succedendo. Se non fosse per lei la situazione sarebbe stata davvero drammatica. Mi è stata vicina tantissimo, non mi ha mai abbandonato e ha voluto affrontare il problema con me. Da quel momento le cose iniziarono a girare nel verso giusto. Quel periodo doveva essere il più felice della mia vita: mi ero sposato e avevo appena avuto un figlio: ma è stato il peggiore".
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