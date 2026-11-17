Il simbolo di questo nuovo corso e capitano del Boca Juniors Leandro Paredes, mentre guida la sua squadra nella vittoria del campionato argentino, compie già un passo decisivo per il futuro della propria carriera quando appenderà gli scarpini al chiodo. Il numero 5 argentino si iscrive infatti al corso da allenatore presso la Escuela N° 193 ATFA Rosario. "Con grande gioia accogliamo Leandro Paredes nella nostra Escuela N° 193 ATFA Rosario, dove inizierà i suoi studi come Direttore Tecnico nella 'Culla del Calcio'. L'esperienza e la formazione si completano a vicenda, perché il calcio ha sempre qualcosa in più da insegnare. Grazie per aver avuto fiducia in noi e averci scelto per questa nuova tappa", annuncia in un comunicato l'istituto rosarino.

Il filo rosso dei campioni del mondo 2022 a Rosario

non è però l'unico calciatore argentino ad aver scelto di preparare già ora il proprio futuro in panchina. Il centrocampista ritrova nello stesso istituto formativo dialtri due protagonisti dei Mondiali in Qatar del 2022 vinti dall'Albiceleste. Nel percorso compaiono infatti Cristianche porta avanti gli studi da allenatore a distanza mentre milita nel Tottenham, e Angel. L'esterno offensivo del Rosario Central ha già completato l'intero ciclo di lezioni, conseguendo ufficialmente ilda tecnico proprio nello stesso centro lo scorso marzo.

VERONA, ITALIA - 10 NOVEMBRE: Leandro Paredes e Angel Di Maria della Juventus guardano dalla panchina durante la partita di Serie A tra Hellas Verona e Juventus allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 10 novembre 2022 a Verona, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il progetto della coppia tecnica con Di María tra Boca e Rosario Central

L'iscrizione dinasce anche dalla spinta di, che in un'intervista rilasciata circa un anno fa a SportsCenter aveva svelato l'esistenza di un vero e proprio piano condiviso per formare una coppia inal termine della carriera agonistica. I due coltivano la stessa idea di calcio offensivo basato sule puntano ad allenare insieme i rispettivi club del cuore. "Se si presenta l'occasione e ci ingaggiano, faremo un ciclo al Boca e un altro al Rosario Central", aveva spiegato il Fideo, lasciando aperta anche la porta ad altri compagni di"È rimasta aperta la possibilità di aggiungere qualcun altro della Nazionale, ci stiamo ancora lavorando. Sarebbe bello stare in Argentina, l'ho visto con Scaloni, Samuel e Ayala: vedevo nei loro volti la felicità per ciò che hanno ottenuto e so che se lo sono goduto proprio come quando erano giocatori".