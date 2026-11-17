Leandro Paredes si iscrive al corso allenatori a Rosario: futuro in panchina con Di María
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Il simbolo di questo nuovo corso e capitano del Boca Juniors Leandro Paredes, mentre guida la sua squadra nella vittoria del campionato argentino, compie già un passo decisivo per il futuro della propria carriera quando appenderà gli scarpini al chiodo. Il numero 5 argentino si iscrive infatti al corso da allenatore presso la Escuela N° 193 ATFA Rosario. "Con grande gioia accogliamo Leandro Paredes nella nostra Escuela N° 193 ATFA Rosario, dove inizierà i suoi studi come Direttore Tecnico nella 'Culla del Calcio'. L'esperienza e la formazione si completano a vicenda, perché il calcio ha sempre qualcosa in più da insegnare. Grazie per aver avuto fiducia in noi e averci scelto per questa nuova tappa", annuncia in un comunicato l'istituto rosarino.
Il filo rosso dei campioni del mondo 2022 a RosarioParedes non è però l'unico calciatore argentino ad aver scelto di preparare già ora il proprio futuro in panchina. Il centrocampista ritrova nello stesso istituto formativo di Rosario altri due protagonisti dei Mondiali in Qatar del 2022 vinti dall'Albiceleste. Nel percorso compaiono infatti Cristian Romero, che porta avanti gli studi da allenatore a distanza mentre milita nel Tottenham, e Angel Di María. L'esterno offensivo del Rosario Central ha già completato l'intero ciclo di lezioni, conseguendo ufficialmente il diploma da tecnico proprio nello stesso centro lo scorso marzo.
Il progetto della coppia tecnica con Di María tra Boca e Rosario CentralL'iscrizione di Paredes nasce anche dalla spinta di Di María, che in un'intervista rilasciata circa un anno fa a SportsCenter aveva svelato l'esistenza di un vero e proprio piano condiviso per formare una coppia in panchina al termine della carriera agonistica. I due coltivano la stessa idea di calcio offensivo basato sul 4-3-3 e puntano ad allenare insieme i rispettivi club del cuore. "Se si presenta l'occasione e ci ingaggiano, faremo un ciclo al Boca e un altro al Rosario Central", aveva spiegato il Fideo, lasciando aperta anche la porta ad altri compagni di Nazionale: "È rimasta aperta la possibilità di aggiungere qualcun altro della Nazionale, ci stiamo ancora lavorando. Sarebbe bello stare in Argentina, l'ho visto con Scaloni, Samuel e Ayala: vedevo nei loro volti la felicità per ciò che hanno ottenuto e so che se lo sono goduto proprio come quando erano giocatori".
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