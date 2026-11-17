Il ct immagina la Pulce ancora in campo nel 2030, ma gli lascia aperta la porta della nazionale anche dopo il ritiro
C'è tanta voglia di Messi nella Selección. L'addio della Pulga contro il Benin al Monumental, accompagnato dalle lacrime di giocatori e tifosi, ha lasciato un vuoto in Argentina che difficilmente verrà colmato, sia per talento sia per personalità. Se sul terreno gioco, però, l'ex Barcellona ha ufficialmente salutato la Nazionale, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha deciso di lasciare aperta la porta che conduce all'ingresso nel suo staff, un'ipotesi che rimarrà tale finché la Pulga continuerà la sua carriera nel calcio giocato, ma che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, potrebbe diventare molto più concreta. Un'eventualità nata recentemente in conferenza stampa, agevolata dalla notizia secondo cui Walter Samuel, storico collaboratore di Scaloni, sarebbe pronto a intraprendere un percorso personale da allenatore.
Scaloni: "Se Messi vuole venire, non c’è problema"Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Argentina e Costa Rica, Lionel Scaloni ha risposto così all'ipotesi di un eventuale ingresso nello staff dell'Albiceleste di Lionel Messi: "Se vuole venire qui, non c'è nessun problema. Ora che Walter se ne va, guarda... lasciamolo venire". Frenando l'entusiasmo, però, il ct della Selección ha aggiunto: "Tuttavia, credo che Messi continuerà a giocare. E anche oltre il 2030. La nazionale crede di no, ma spero per lui, come calciatore, che continui finché potrà".
"Addio di Walter Samuel? Non aggiungeremo nessuno"Spostando l'attenzione sulla gestione post-addio di Walter Samuel, Scaloni ha spiegato: "In linea di principio, non aggiungeremo nessuno. Crediamo di poter continuare così come siamo, ed è quello che cercheremo di fare. Restiamo come siamo. In ogni caso, abbiamo figure nel settore giovanile che potrebbero dare una mano, ma questo sarà per il futuro".
Infine, il commissario tecnico della nazionale argentina ha chiuso il suo intervento, affermando: "Walter, come ci aveva già comunicato, inizierà la sua carriera in solitaria. Provo eterna gratitudine a una persona che è anche un mio amico, e gli auguro davvero tutto il meglio. È staat una parte importantissima di questo staff tecnico ed è giusto che intraprenda un percorso personale".
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