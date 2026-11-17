C'è tanta voglia di Messi nella Selección. L'addio della Pulga contro il Benin al Monumental, accompagnato dalle lacrime di giocatori e tifosi, ha lasciato un vuoto in Argentina che difficilmente verrà colmato, sia per talento sia per personalità. Se sul terreno gioco, però, l'ex Barcellona ha ufficialmente salutato la Nazionale, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha deciso di lasciare aperta la porta che conduce all'ingresso nel suo staff, un'ipotesi che rimarrà tale finché la Pulga continuerà la sua carriera nel calcio giocato, ma che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, potrebbe diventare molto più concreta. Un'eventualità nata recentemente in conferenza stampa, agevolata dalla notizia secondo cui Walter Samuel, storico collaboratore di Scaloni, sarebbe pronto a intraprendere un percorso personale da allenatore.

Scaloni: "Se Messi vuole venire, non c’è problema"

Se vuole venire qui, non c'è nessun problema. Ora che Walter se ne va, guarda... lasciamolo venire".

Tuttavia, credo che Messi continuerà a giocare. E

anche

oltre il 2030.

La nazionale crede di no, ma spero per lui, come calciatore, che continui finché potrà"

👀🇦🇷 Lionel Scaloni on Leo Messi in the coaching staff for World Cup 2030: “I think Messi will still be playing football beyond 2030!”.



“But now that Walter Samuel is leaving, he’s welcome whenever he wants”, he said smiling. 😁 pic.twitter.com/HSYmZo3pdB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2026

"Addio di Walter Samuel? Non aggiungeremo nessuno"

In linea di principio,

non aggiungeremo nessuno.

C

rediamo di poter continuare così come siamo, ed è quello che cercheremo di fare.

Restiamo come siamo

. In ogni caso, abbiamo figure nel settore giovanile che potrebbero dare una mano, ma questo sarà per il futuro

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Argentina e Costa Rica,ha risposto così all'ipotesi di un eventuale ingresso nello staff dell'Albiceleste di Lionel Messi: "Frenando l'entusiasmo, però, il ct dellaha aggiunto: "Spostando l'attenzione sulla gestione post-addio di, Scaloni ha spiegato: "".

LUSAIL CITY, QATAR - 9 DICEMBRE: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, festeggia con Lionel Messi dopo la vittoria ai tiri di rigore nel quarto di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e Argentina, disputato al Lusail Stadium il 9 dicembre 2022 a Lusail City, in Qatar. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Infine, il commissario tecnico della nazionale argentina ha chiuso il suo intervento, affermando: "Walter, come ci aveva già comunicato, inizierà la sua carriera in solitaria. Provo eterna gratitudine a una persona che è anche un mio amico, e gli auguro davvero tutto il meglio. È staat una parte importantissima di questo staff tecnico ed è giusto che intraprenda un percorso personale".