Spesso il destino si diverte a mettere sul proprio cammino scenari incredibili, che vanno al di là persino della più fervida immaginazione. Il 7 maggio 2026 Cittadella, Lecco, Campobasso, Pianese, Casarano e Casertana attendevano di conoscere le proprie sorti al primo turno Nazionale playoff di serie C, dopo un percorso positivo nei turni precedenti tra i club dello stesso girone. A queste sei squadre nei bussolotti si aggiungono Renate, Ravenna e Salernitana terze nella regular season insieme al Potenza vincitrice della Coppa Italia di categoria, all'esordio nella post season.

Gli abbinamenti confermano la sfida più emozionante e carica di aspettative: a contendersi il passaggio del turno saranno Casertana e Salernitana, dando vita all'ennesimo doppio derby davvero incredibile. Questa volta in palio non ci sono i fatidici tre punti, né l'onore della tifoseria: c'è la serie B, per un sogno cullato dai falchetti più di 35 anni. Se in molti si aspettavano uno scherzo del destino mettendo subito di fronte due delle squadre più attrezzate della categoria, in pochi potevano prevedere quello che sarebbe successo nell'incredibile giornata del 10 maggio 2026, che resterà per tanti motivi impressa nella storia del club rossoblù e della serie C. Al di là del risultato finale.

L'importanza del derby Casertana-Salernitana ai playoff di serie C

Ilsi conferma il più ostico e spettacolare, proponendo già due volte nella regular season il sentitissimo derby tra Casertana e Salernitana , che rappresenta storia e identità delle due tifoserie. Nel big match di Salerno, i granata hanno portato a casa la vittoria nonostante un'ottima prestazione dell'mentre al ritorno allo stadio Pinto è stata la squadra di casa a conquistare l'intera posta in palio di misura con un, per un successo che mancava ai falchetti dal 2015. L'abbinamento dei bussolotti nella fase Nazionale playoff ha generato sì grande entusiasmo tra le due piazze ma anche la consapevolezza di affrontare una squadra forte, tra le candidate al salto di categoria.

Se la Casertana ci arriva con consapevolezza ma già dopo un percorso avviato nella post season tra stanchezza e turn over, la squadra di Cosmi è alla prima nella fase playoff ed è proprio questa freschezza a preoccupare i rossoblù. L'attesa in città è enorme: si gioca prima a Caserta il 10 maggio, poi a Salerno il 13 dove ne uscirà soltanto una vincitrice. Il "Pinto" è sold out in pochissime ore: il tifo organizzato chiama a raccolta l'intero movimento sportivo di Terra di Lavoro per un appuntamento importante, da vivere e costruire insieme. Per battere la Salernitana servirà non solo una prestazione perfetta ma anche a soprattutto uno stadio caldissimo, una vera e propria bolgia. Ed è qui che succede qualcosa di incredibilmente magico.

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Un'intera città col fiato sospeso: la sfilata dei motorini che ha fatto il giro del web

Da una parte il falco e dall'altra l'ippocampo, con gli stemmi e i colori che raccontano Casertana-Salernitana oltre il campo. Una storia di identità, passato e presente ma anche di generazioni al fianco della propria squadra del cuore, che attende un intero anno per vivere "quella partita". Non sempre è stato possibile, con i granata che hanno vissuto spesso i fasti della serie B e anche della massima categoria ma quando i due club si ritrovano faccia a faccia a combattere per gli stessi obiettivi non c'è impegno che tenga: bisogna andare allo stadio. Questa volta però non basta: per laserve qualcosa di più, un momento che resti cristallizzato per sempre nella storia. Serve l'abbraccio dell'intera città, proprio quella chiamata a raccolta nei giorni precedenti al big match e che ha deciso di inondare il "Pinto" d'amore.

La partita è alle 20.45 e la tifoseria organizzata dà appuntamento nel pomeriggio a tutti i supporter rossoblù all'esterno dell'hotel dove i falchetti sono in ritiro. È proprio lì che inizia lo spettacolo: cori, fumogeni e un solo grido: vincere il derby, passare il turno ed entrare nella storia, a caccia del sogno serie B. L'impatto visivo è unico e quando la Casertana esce all'esterno della struttura per ammirare lo spettacolo e abbracciare i tifosi, resta quasi impietrita, con gli occhi lucidi e la voglia di non mollare. Bisogna però spostarsi allo stadio e qui entra in gioco l'amore: centinaia di motori rossoblù sfilano per le strade della città fino al "Pinto" tra clacson, bandiere e sciarpe rossoblù, creando una stupenda immagine vintage che ha fatto il giro del web in poche ore. È questa Caserta ed è questa la Caserta che vuole tornare sul palcoscenico che merita e che manca da troppo: la serie B.

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Dominio della Salernitana nel primo tempo

Poco prima dell'inizio della partita, i tifosi di casa sono perplessi per alcune scelte di mister Coppitelli. La squadra è stanca ed opta per un leggero turn over, lasciando in panchina elementi rappresentativi e di qualità. Sceglie così un 3-5-2 più guardingo, cercando di contenere le folate offensive della Salernitana. Gli ospiti, dal proprio canto, non sono assolutamente intimoriti dall'ambiente incandescente e super carico di Caserta, anzi. Non vedono l'ora di scendere in campo per dimostrare la loro voglia di andare avanti nei playoff, lasciandosi alle spalle l'attesa delle settimane precedenti.

Detto fatto: a fare la partita nel primo tempo è proprio la squadra di Cosmi, che dimostra coesione, qualità e grandissima fame. All'11 la sbloccano subito i granata con Lescano, reduce da una stagione incredibile che di testa insacca De Lucia dopo una dormita difensiva incredibile della squadra di casa. Ancora i granata premono sull'acceleratore, con l'undici di Coppitelli intimorito: a raddoppiare al 30' è Ferrari, in spaccata su assist dell'ex Anastasio. È profondo rosso al "Pinto", con la Casertana che rischia seriamente l'imbarcata.

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La resilienza rossoblù e qualificazione rimandata a Salerno

Si sa, nulla è scontato nel calcio e ancor meno per la Casertana in un derby così importante e sentito. Le mura del "Pinto" tremano tra primo e secondo tempo, in attesa della scossa che i tifosi di casa chiedono a gran voce. E arriva. I rossoblù sono molto più attenti, famelici e propositivi, sfiorando subito la rete con il capitano Bacchetti. La legge gol sbagliato gol subito però non perdona e la Salernitana sigla anche la terza marcatura con un diagonale sporco diNel momento più duro e difficile, i falchetti sospinti dal pubblico di casa quasi incredulo si scuotono e hanno un impeto incredibile di orgoglio.

Prima Pezzella e poi Bentivegna sfiorano la rete, antipasto di un ribaltone riuscito a metà. Al 71' ci pensa il neo entrato Proia ad accorciare le distanze, caricando ancora di più la squadra a crederci ancora e a non mollare. E così succede: all'82' cross di Kallon e colpo di testa precisissimo ancora di Butic, già re dello scorso derby di campionato al Pinto, sorprendendo Donnarumma. Nel finale il rosso a Bentivegna e la rete del pari sfiorata da Llano con la gran risposta di Donnarumma. E qui la sliding doors della doppia sfida, regalando un vantaggio importante alla squadra di Cosmi, proprio quello che permetterà di qualificarsi con il pari per 1-1 del match di ritorno. Al di là della grande delusione rossoblù salutando anzitempo i playoff tre giorni dopo a Salerno, la gara del Pinto resterà per sempre impressa nella storia del club come quello del Vestuti del 1990, rinnovando l'incredibile patto d'amore con i suoi tifosi anche per il derby di questa stagione del girone C di serie C.