Ci sono partite che non si possono raccontare soltanto attraverso un risultato, partite nelle quali il pallone diventa quasi un pretesto, perché in campo scendono anche l'orgoglio, l'appartenenza e il senso di rivalità tra due città. Salernitana-Casertana del 29 aprile 1990 è una di queste. Una domenica destinata a rimanere impressa nella memoria delle due tifoserie, un derby vissuto in un clima di grandissima tensione, con in palio molto più dei due punti e con il vecchio stadio Donato Vestuti a fare da cornice a una delle pagine più intense della storia granata.

Il Vestuti, teatro di una rivalità

Il derby Salernitana-Casertana non era una partita come tutte le altre . Non poteva esserlo., con la possibilità di avvicinarsi ad un traguardo che entrambe sognavano ed inseguivano: la promozione in Serie B. Ma quando si affrontano due realtà territoriali così vicine, il valore della sfida supera inevitabilmente quello della classifica. Perché un derby si gioca per vincere, ma anche per affermare la propria identità davanti ai rivali di sempre.

La stagione 1989-1990 rappresentava un'annata fondamentale per la Salernitana, con la squadra granata, impegnata nel girone B della Serie C1, che stava vivendo una stagione da protagonista e aveva ritrovato la vetta della classifica dopo un lungo inseguimento. Dall'altra parte c'era la una Casertana ambiziosa, protagonista di una straordinaria strisce di dieci vittorie consecutive e ancora pienamente coinvolta nella lotta per la promozione.

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Alla vigilia del confronto,. In mezzo c'erano Taranto e Giarre, ma il derby aveva inevitabilmente un peso specifico diverso: per i granata significava difendere il primato e avvicinarsi alla cadetteria, mentre per i rossoblù rappresentava un'occasione per alimentare ulteriormente le proprie ambizioni., storico impianto di piazza Casalbore, che non era soltanto uno stadio, ma un luogo profondamente legato all'identità calcistica salernitana. Le sue gradinate, la vicinanza del pubblico al terreno di gioco e la posizione nel cuore della città contribuivano a rendere ogni partita un'esperienza particolare, e soprattutto in occasione del derby Salernitana-Casertana, quella dimensione diventava ancora più evidente.

La rivalità tra le due città aveva radici profonde e negli anni Ottanta, con la crescita delle tifoserie organizzate, il confronto aveva assunto una dimensione ancora più intensa, non si trattava semplicemente di una sfida regionale ma era una questione di orgoglio, appartenenza e supremazia territoriale.

Salernitana-Casertana 2-2: derby ad alta tensione

. L'arrivo dei sostenitori casertani e le difficoltà legate alla loro sistemazione al Vestuti contribuirono ad alimentare una situazione particolarmente delicata. Alcune ricostruzioni dell'epoca ricordano aggressioni e lanci di oggetti contro i pullman degli ospiti, con conseguenze anche sulla possibilità per i tifosi rossoblù di raggiungere regolarmente il settore loro destinato. Un contesto che restituisce la misura di quanto fosse sentita quella partita, ma che racconta anche il lato più problematico di un derby vissuto in maniera esasperata. La rivalità, in quelle ore, aveva superato i confini del rettangolo verde, diventando un confronto tra due comunità e due gruppi di tifosi.

Quando finalmente il pallone cominciò a rotolare, la tensione trovò spazio anche sul campo: la posta in palio era troppo importante per pensare ad una partita ordinaria.

Curva Casertana (Credits profilo Instagram)

La Salernitana riuscì a sbloccare il risultato al 39' con il gol di Agostino Di Bartolomei, trasformando un calcio di rigore contestato dalla formazione rossoblù. Un gol pesantissimo, che sembrava potesse aver indirizzato il derby dalla parte dei padroni di casa. La Casertana, però non aveva alcuna intenzione di arrendersi e proprio all'inizio della ripresa agguanta il pareggio con Francesco Campilongo, ex granata, il cui gol aggiunse un ulteriore significato a una sfida già carica di tensione. Vedere un ex protagonista della Salernitana segnare contro la propria vecchia squadra, in un derby così importante, rese quel momento ancora più leggendario.

La partita continuò a regalare emozioni ed al 69' minuto arrivò il gol di Giacinto Di Battista per il vantaggio dei padroni di casa, sfruttando un pallone arrivato in area dopo una conclusione sulla fascia destra di Giuseppe Donatelli, con il portiere rossoblù Grudina che non riuscì a trattenere la sfera. Sembrava un gol decisivo, quello capace di consegnare alla Salernitana una vittoria fondamentale anche sul piano simbolico. Ma come ogni derby, guai a considerarlo finito. Ed infatti, la risposta della Casertana arriva al minuto 76, con la rete di Solfrini per il definitivo pareggio.

Un pareggio che lasciò inevitabilmente sensazioni differenti, ma che si rivelò prezioso per la squadra granata. Quel 2-2 non rappresentò la fine delle emozioni, poiché nelle settimane successive la Salernitana affrontò un momento complicato, con la sconfitta di Terni, il pareggio di Perugia e il k.o. interno contro il Palermo. La promozione sembrò nuovamente in discussione, ma la squadra seppe reagire nel momento decisivo e sul campo del Brindisi, con una vittoria conquistò finalmente la Serie B, tornando in cadetteria dopo 25 anni di attesa.

SALERNO, ITALIA - 09 OTTOBRE: Tifosi della Salernitana prima della partita di Serie A tra Salernitana e Hellas Verona allo Stadio Arechi il 09 ottobre 2022 a Salerno, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Quello contro la Casertana fu anche una partita destinata ad entrare nella memoria del Vestuti per un altro motivo: la rete di Di Battista rimase l'ultimo gol realizzato nello storico impianto di piazza Casalbore. La stagione 1989-1990 fu infatti l'ultima disputata dai granata in quello stadio, prima del trasferimento all'Arechi.

A distanza di anni, il derby Salernitana-Casertana del 29 aprile 1990 continua a rappresentare molto di più di un semplice 2-2: è il ricordo di un calcio profondamente legato alle città, ai quartieri, alle bandiere e alle rivalità territoriali. Rappresenta la fotografia di un derby nel quale ogni contrasto, ogni gol e ogni episodio assumeva un significato particolare.

Perché certe partite non finiscono con il triplice fischio. Restano nei racconti dei tifosi, nella memoria delle gradinate e nella storia di due società. Quel pomeriggio al Vestuti fu il centro di tutto: Salerno e Caserta si sfidarono per la supremazia, per l'orgoglio e per un posto in Serie B. E quel pareggio, tra tensioni ed emozioni, diventò uno dei capitoli più indimenticabili della rivalità tra granata e falchetti.