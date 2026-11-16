Carlo Ancelotti non sembra intenzionato a farsi condizionare dalle polemiche. Dopo il ko del Brasile contro il Giappone, l'ex attaccante Romario ha preso posizione sui social, arrivando a chiedere al commissario tecnico di lasciare la panchina della Seleção. L'allenatore italiano ha replicato con ironia, senza rinunciare a difendere il proprio lavoro.

L'affondo sui social: "Fai le valigie e vattene"

Per Romário, campione del mondo nel 1994, la situazione della nazionale brasiliana è ormai difficile da accettare. L'ex attaccante aveva già manifestato ladopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale contro la Norvegia, la scorsa estate. Ora, dopo il risultato contro il Giappone, è tornato a esprimersi senza mezzi termini.

Il messaggio pubblicato sui social è stato diretto: "Ancelotti, basta. Fai le valigie e vattene". Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito attorno alla guida tecnica della nazionale.

La replica di Ancelotti a Romario: «Parla molto»

Ancelotti ha risposto alle parole di Romario dal ritiro di Singapore, dove il Brasile si sta preparando per la prossima amichevole. In conferenza stampa, nonostante la squalifica rimediata nell'ultima partita, il tecnico ha preferito non dare troppo peso alle parole dell'ex campione. "Questo è un Paese democratico con libertà di parola; ognuno è libero di dire ciò che vuole», ha osservato. Poi è arrivata la battuta più pungente: "Romário ha espresso la sua opinione; che si tratti di bugie, verità o sciocchezze. La verità è che Romario parla molto, ma è un suo diritto".

BRASILIA, BRASILE - 11 MAGGIO: Romario de Souza partecipa a una sessione straordinaria del Senato brasiliano per votare se accettare o meno le accuse di impeachment contro la contestata presidente brasiliana Dilma Rousseff, l'11 maggio 2016 a Brasilia, Brasile. Una sconfitta per Rousseff potrebbe costringerla a dimettersi dalla presidenza per 180 giorni e ad affrontare un processo per presunta manipolazione dei conti pubblici. (Foto di Igo Estrela/Getty Images)

Una risposta ironica, con cui l'allenatore ha scelto di non alimentare ulteriormente lo scontro e di riportare l'attenzione sul lavoro della squadra.

Brasile, un cantiere ancora aperto

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Il commissario tecnico è consapevole che il rendimento della Seleção deve migliorare. La fase attuale è dedicata anche alla sperimentazione, con l'inserimento di nuovi giocatori e la ricerca di un assetto capace di riportare il Brasile ai vertici del calcio mondiale. La prossima amichevole offrirà un'altra occasione per valutare le soluzioni a disposizione. In attacco dovrebbe esserci spazio per il giovanechiamato a sostituire lo squalificato. Per il talento brasiliano sarà un'opportunità importante per mettersi in mostra e dare risposte sul campo.Ancelotti, intanto, preferisce concentrarsi sulla costruzione della squadra. Le discussioni sul suo futuro possono attendere: a parlare, nelle prossime settimane, dovranno essere soprattutto le prestazioni della Seleção.