Lo scorso sabato, il 14 novembre 2026, il terzino sinistro brasiliano Alan Ruschel appende ufficialmente gli scarpini al chiodo, salutando il calcio giocato a 37 anni proprio nel giorno in cui il suo Juventude batte 2-0 il Botafogo-SP e conquista la promozione nella Serie A brasiliana. Ruschel rappresenta uno dei tre giocatori sopravvissuti allo schianto aereo avvenuto dieci anni fa nei cieli di Medellín, quando il volo LaMia 2933 precipitò per mancanza di carburante, uccidendo 71 persone e annientando la squadra della Chapecoense, che stava andando a giocare contro l'Atletico Nacional.

Nel suo messaggio d'addio affidato ai social media, il terzino ricorda subito quel giorno: "Quel 29 novembre del 2016 ha cambiato la mia esistenza per sempre. Ho perso amici, compagni, persone con cui condividevo sogni e progetti". Ruschel affida allo stesso video sui social i motivi fisici del ritiro: "Il mio corpo non rispondeva più. Ho dovuto affrontare due interventi chirurgici consecutivi al ginocchio sinistro, stavo lottando contro il mio stesso corpo. Continuare non aveva più senso, anche se stare in campo è sempre stato il mio più grande piacere".

Il miracolo del recupero di Alan Ruschel e il ritorno al Camp Nou con lo Chapecoense

Dopo la tragedia dellai medici operano d'urgenza Alanalla colonna vertebrale per la frattura di una vertebra toracica. Il difensore svolge la riabilitazione tra Chapecó e il centro medico dello Juventude a Caxias do Sul con due fisioterapisti di fiducia e, a differenza degli altri due calciatori superstiti, riesce a tornare nelA fine gennaio 2017 rivela a SporTV che i tempi di recupero si accorciano e rientra in campo appena otto mesi dopocon una vite nella colonna vertebrale. Il 7 agosto 2017 il pubblico dello accoglie con una lunga ovazione nell'amichevole del Trofeo Gamper tra Barcellona e Chapecoense. Dopo il rientro colleziona più presenze rispetto a prima, vince con la Chape ile la Serie B 2020, vestendo poi le maglie di Goiás, Cruzeiro, América Mineiro e Londrina.

SAN PAOLO, BRASILE - 4 AGOSTO: Alan Ruschel, del Juventude, festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita tra Corinthians e Juventude alla Neo Química Arena, il 4 agosto 2024 a San Paolo, in Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Il cerchio che si chiude allo Juventude e la fede

Nel finale di carriera Ruschel torna alloil club che lo aveva lanciato nelle giovanili nel 2007. Il terzino totalizza 187 presenze (delle 411 complessive) e 7 gol in tre diverse parentesi. Nell'ultima annata non gioca dafisso, ma guida lo spogliatoio da leader compattando il gruppo verso il salto di categoria: "Sono arrivato qui nel 2007 quando il club era in Serie A, e lascio la squadra esattamente lì, di nuovo nella massima serie". Infine, affida allail senso profondo della sua storia: "Dio mi ha dato una seconda possibilità. Non sapevo se sarei stato in grado di giocare di nuovo, ma ho creduto che, se ero ancora qui, c'era un disegno e uno scopo per la mia vita".