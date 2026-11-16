Nel cuore dell'ex commissario tecnico della Francia Raymond Domenech brucia ancora la ferita aperta nell'ormai lontana finale dei Mondiali del 2006 contro l'Italia, tanto che il francese non perde mai l'occasione per attaccare gli Azzurri sui social network. Già giovedì scorso a San Siro, durante la sfida di Nations League tra la sua Francia e gli Azzurri, poi vinta in rimonta dai ragazzi di Roberto Mancini per 3-1, Domenech aveva bersagliato duramente la Nazionale italiana all'intervallo. L'ex selezionatore aveva definito insperato e fortunato l'1-1 del primo tempo, puntando il dito contro gli errori nei passaggi semplici e la presunta debolezza italiana in tutti i reparti del campo.

Il tweet di Domenech contro l'Italia

I quotidiani italiani hanno ovviamente stroncato con la solita ironia l'ex tecnico transalpino, ma le repliche non frenanoche coglie al volo la triste chiusura della fase a gironi di Nationsper tornare alla carica contro la selezione guidata da Mancini. Mentre i Bleus superano per 2-1 la Turchia e staccano il pass per il turno successivo,crolla clamorosamente contro ilper 4-1, scivolando immediatamente dal primo al terzo posto del girone ed uscendo dai quarti di finale. Su Xnon perde tempo e spara subito parole al veleno contro gli Azzurri: "La Francia si qualifica logicamente. Il Belgio schiaccia gli italiani che confermano ciò che pensavamo di loro".

PARIGI, FRANCIA - 30 SETTEMBRE: L'ex commissario tecnico della nazionale francese, Raymond Domenech, assiste alla partita del Gruppo F di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e FC Barcelona, ​​disputata al Parco dei Principi il 30 settembre 2014 a Parigi, in Francia. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La lezione dei tifosi francesi: l'Italia domina in tutte le categorie

Stavolta, però, a smentire e criticare l'ex CT non scendono in campo soltanto i tifosi e i giornalima gli stessitransalpini nei commenti sotto al post polemico. Diversi utenti francesi ricordano infatti ache nel corso di tutto il 2026 le selezioni italiane hanno dominato i pari età transalpini in quasi tutte le categorie giovanili, dall'Under 17 fino all'Under 19 e all'Under 20. Unanetta culminata proprio la settimana precedente con la doppia vittoria azzurra di Under 21 e Nazionale maggiore nel giro di appena ventiquattro ore.