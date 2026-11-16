Domenech attacca l'Italia dopo il 4-1 col Belgio sul suo profilo ufficiale X
I tifosi del Belgio osannano De Bruyne: parte il coro dagli spalti durante la sfida contro l'Italia
Nel cuore dell'ex commissario tecnico della Francia Raymond Domenech brucia ancora la ferita aperta nell'ormai lontana finale dei Mondiali del 2006 contro l'Italia, tanto che il francese non perde mai l'occasione per attaccare gli Azzurri sui social network. Già giovedì scorso a San Siro, durante la sfida di Nations League tra la sua Francia e gli Azzurri, poi vinta in rimonta dai ragazzi di Roberto Mancini per 3-1, Domenech aveva bersagliato duramente la Nazionale italiana all'intervallo. L'ex selezionatore aveva definito insperato e fortunato l'1-1 del primo tempo, puntando il dito contro gli errori nei passaggi semplici e la presunta debolezza italiana in tutti i reparti del campo.
Il tweet di Domenech contro l'ItaliaI quotidiani italiani hanno ovviamente stroncato con la solita ironia l'ex tecnico transalpino, ma le repliche non frenano Domenech, che coglie al volo la triste chiusura della fase a gironi di Nations League per tornare alla carica contro la selezione guidata da Mancini. Mentre i Bleus superano per 2-1 la Turchia e staccano il pass per il turno successivo, l'Italia crolla clamorosamente contro il Belgio per 4-1, scivolando immediatamente dal primo al terzo posto del girone ed uscendo dai quarti di finale. Su X Domenech non perde tempo e spara subito parole al veleno contro gli Azzurri: "La Francia si qualifica logicamente. Il Belgio schiaccia gli italiani che confermano ciò che pensavamo di loro".
La lezione dei tifosi francesi: l'Italia domina in tutte le categorieStavolta, però, a smentire e criticare l'ex CT non scendono in campo soltanto i tifosi e i giornali italiani, ma gli stessi connazionali transalpini nei commenti sotto al post polemico. Diversi utenti francesi ricordano infatti a Domenech che nel corso di tutto il 2026 le selezioni italiane hanno dominato i pari età transalpini in quasi tutte le categorie giovanili, dall'Under 17 fino all'Under 19 e all'Under 20. Una superiorità netta culminata proprio la settimana precedente con la doppia vittoria azzurra di Under 21 e Nazionale maggiore nel giro di appena ventiquattro ore.
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