Ci sono gol che valgono una vittoria e gol che finiscono per diventare ricordi indelebili. Emanuele Calaiò ne ha vissuti tanti, attraversando piazze importanti del calcio italiano e lasciando qualcosa di sé in ognuna di esse. Da attaccante di razza, con il fiuto del gol e il carattere di chi non si arrende mai, ha costruito una carriera ricca di soddisfazioni, momenti difficili e grandi emozioni. Napoli, in particolare, ha rappresentato una pagina speciale del suo percorso. Oggi, insieme a lui, ripercorriamo alcune delle tappe più significative della sua storia, tra aneddoti, retroscena e ricordi che meritano di essere raccontati.

Calaiò si racconta: Napoli, le tappe più importanti della carriera, i rimpianti e le sfide da attaccante

"Penso che Napoli, con il suo progetto, sia stata l'esperienza più importante della mia carriera, quella che mi ha consacrato e mi ha permesso di diventare un calciatore completo, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. In azzurro ho vinto due campionati ed è proprio lì che è nato il soprannome di “'Arciere”. Si è creato fin da subito un bellissimo rapporto con la tifoseria e, quando vinci in una città come Napoli, tutto assume un valore ancora più speciale: c'è una passione incredibile, i tifosi ti sono sempre vicini e ogni traguardo viene vissuto in maniera intensa."

"Anche Parma, però, ha rappresentato una tappa molto importante, con un percorso dalla Serie C alla Serie A, in una piazza che ha fatto la storia del calcio italiano. Ma se devo scegliere la realtà che mi ha lasciato i ricordi più belli e significativi, Napoli è al primo posto."

Calaiò, hai vissuto da protagonista la rinascita del Napoli dalla Serie C alla Serie A. Quanto è stato difficile costruire una mentalità vincente in una squadra che doveva ritrovare la propria identità dopo il fallimento?

"Non è stato semplice, anche perché De Laurentiis aveva appena rilevato il Napoli e il nostro primo anno non andò come speravamo: perdemmo i playoff contro l'Avellino. Nonostante questo, non mi sono mai pentito della mia scelta. Avevo deciso di puntare sul Napoli, rifiutando anche diverse offerte dalla Serie A, perché nella mia testa c'era una convinzione forte: una piazza e una società come Napoli non potevano rimanere a lungo in quelle categorie, ma dovevano tornare nel calcio che conta nel giro di pochi anni."

"Vincere, però, non è mai facile, a prescindere dalla categoria. Ogni squadra che ci affrontava dava qualcosa in più, quindi le partite erano sempre complicate. Successivamente sono arrivati giocatori che, oltre alle qualità tecniche, avevano tanta fame e conoscevano bene la categoria. Abbiamo costruito un gruppo importante e siamo riusciti a vincere due campionati."

"Napoli è una piazza esigente, abituata a vivere il calcio con grande passione e con la voglia di tornare ai massimi livelli. Per affrontare una realtà del genere servivano carattere, personalità e cinismo. Insieme ai miei compagni siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario, riportando la squadra partenopea dove meritava di stare."

FROSINONE, ITALIA - 4 NOVEMBRE: Emanuele Calaiò, giocatore del Parma Calcio, in azione durante la partita di Serie B tra Frosinone Calcio e Parma Calcio il 4 novembre 2017 a Frosinone, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nel calcio si parla spesso di talento, ma molto meno di personalità. Quanto conta il carattere per un attaccante? E tu come hai imparato a gestire i momenti in cui il gol non arrivava?

"Diciamo che molto dipende dal carattere che hai. Per giocare in grandi piazze, calde ed esigenti, serve tanta personalità, ma soprattutto bisogna saper gestire i momenti di difficoltà. Quando il gol non arriva per diverse partite, la cosa più importante è continuare a lavorare con voglia, dedizione e costanza, senza mai mollare. "

"Allo stesso tempo, bisogna evitare di cercare il gol a tutti i costi, perché spesso più lo insegui e più rischi di non trovarlo. In quei momenti è fondamentale giocare semplice, pensare alla squadra e non perdere la serenità. Il gol, prima o poi, arriva quando meno te lo aspetti e, da quel momento, tutto diventa più facile. Sono situazioni che richiedono maturità e pazienza, qualità che si acquisiscono con l'esperienza e con le tante partite giocate."

Hai condiviso lo spogliatoio con giocatori importanti e affrontato difensori di altissimo livello. Qual è il difensore che ha messo maggiormente in difficoltà Calaiò e perché?

"Il difensore contro cui ho sempre incontrato maggiori difficoltà è stato sicuramente Giorgio Chiellini. Era un giocatore fortissimo, soprattutto nella marcatura a uomo: non ti concedeva un centimetro, era veloce, aggressivo e molto difficile da superare. Quando te lo trovavi davanti, riuscire a liberarti della sua marcatura diventava davvero complicato."

"Oggi il calcio è cambiato e, anche per via del VAR, il modo di difendere è diverso. In passato i difensori erano più duri e aggressivi, sia nella marcatura individuale sia durante i calci piazzati. Per un attaccante come me, che giocava spesso spalle alla porta, affrontare un avversario con la forza fisica e la determinazione di Chiellini era particolarmente difficile. Era uno che non ti lasciava respirare, non ti faceva vedere la palla e non ti concedeva mai nulla. Senza dubbio, è stato uno dei difensori contro cui ho fatto più fatica".

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Calaiò e l'evoluzione del calcio: attaccanti, giovani e nuove generazioni

"Secondo me dipende molto dallo stile di gioco e dalla filosofia dell'allenatore. Ci sono tecnici che prediligono un calcio più corale, in cui tutta la squadra deve partecipare alla manovra e anche la prima punta è chiamata a lavorare maggiormente per i compagni. Penso, ad esempio, a Conte e Allegri: gli attaccanti che giocano con loro hanno compiti diversi e spesso sono chiamati a giocare spalle alla porta, sacrificandosi per la squadra. Per questo motivo è più difficile che arrivino a segnare trenta gol a stagione."

"Altri allenatori, invece, costruiscono un sistema di gioco che permette alla punta centrale di avere maggiori occasioni da gol. È il caso di Gasperini, che attraverso il suo calcio fatto di aggressività, marcature a uomo e recupero immediato del pallone, cerca di servire rapidamente l'attaccante. Un giocatore come Malen, ad esempio, può beneficiare di questo tipo di gioco e avere tante opportunità durante una partita. Per questo credo che il rendimento di un centravanti dipenda molto dal contesto tattico in cui viene inserito: non esiste un unico modo di valorizzare un attaccante, ma tutto cambia in base alle idee e alle caratteristiche dell'allenatore".

SIENA, ITALIA - 7 OTTOBRE: Emanuele Calaiò dell’AC Siena esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra AC Siena e Juventus allo Stadio Artemio Franchi il 7 ottobre 2012 a Siena, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il calcio moderno chiede sempre più agli attaccanti di partecipare alla manovra, pressare e sacrificarsi. Secondo te si sta perdendo la figura del centravanti che vive soprattutto per il gol?

"Sì, secondo me il calcio moderno ha cambiato profondamente il ruolo dell'attaccante. Oggi è più facile trovare centravanti che vengono incontro, partecipano alla manovra, aiutano la squadra a sviluppare il gioco e si sacrificano per creare spazi agli esterni e ai centrocampisti. In passato, invece, si viveva maggiormente per il gol: c'erano punte centrali che giocavano prevalentemente in area di rigore, aspettando i cross dei compagni per finalizzare l'azione."

"Adesso il calcio è diventato più verticale, si cerca maggiormente l'ampiezza e si sviluppano le azioni in maniera diversa, con un numero inferiore di cross rispetto al passato. Un esempio è Lautaro Martínez, che oggi considero uno degli attaccanti più forti d'Europa: oltre a segnare tanti gol, è bravo a legare il gioco, servire assist e sacrificarsi per la squadra. Ormai il centravanti non è più soltanto il giocatore che aspetta il pallone in area di rigore, ma deve saper interpretare più situazioni e ricoprire diversi compiti nell'arco della stessa partita".

Hai vissuto il calcio in epoche diverse e hai visto cambiare profondamente il ruolo dell’attaccante. Oggi si investono cifre importanti su centravanti stranieri, mentre i giovani attaccanti italiani faticano a trovare spazio. Secondo te, è un problema di talento, di formazione o di coraggio da parte delle società nel puntare sui nostri ragazzi?

"Secondo me in Italia abbiamo una mentalità ancora troppo conservatrice, soprattutto quando si parla di giovani. Facciamo fatica a rischiare e a dare loro fiducia, preferendo spesso puntare su giocatori più esperti. Basti pensare che nel nostro paese un calciatore di 23 o 24 anni viene ancora considerato giovane, mentre in Spagna, Francia, Germania e Inghilterra, a quell'età, molti ragazzi hanno già alle spalle diverse stagioni da protagonisti nei rispettivi campionati."

"La differenza sta anche nella mentalità con cui vengono preparati: all'estero hanno meno paura di lanciarli, li fanno giocare, li mettono alla prova e permettono loro di crescere attraverso l'esperienza. Anche a livello di strutture e organizzazione dei settori giovanili siamo indietro: spesso manca un collegamento diretto tra i centri di formazione e le prime squadre."

"Il problema, però, parte anche dalle scuole calcio. Una volta si metteva al primo posto la crescita del ragazzo, oggi invece, già a dodici anni, si pensa troppo al risultato e a impartire indicazioni tattiche precise, come la costruzione dal basso. Io credo che a quell'età i ragazzi debbano soprattutto divertirsi, giocare, sperimentare e avere la possibilità di sbagliare, perché è proprio attraverso gli errori che si impara e si cresce. Non bisogna soffocarli con schemi e compiti predefiniti, ma aiutarli a sviluppare le proprie qualità e la propria personalità."

Oggi tanti giovani arrivano in prima squadra molto presto, ma non sempre riescono a confermarsi. Secondo te, manca la pazienza nei confronti dei giovani oppure sono cambiate le capacità di affrontare la pressione?

"Secondo me i giovani hanno soprattutto bisogno di giocare e fare esperienza, anche attraverso un percorso di gavetta nelle categorie inferiori. È importante che possano disputare 30 o 40 partite a stagione, magari in Serie B o in altre realtà, per crescere, maturare e farsi le ossa, proprio come ho fatto io."

"Successivamente, una volta acquisita la giusta esperienza, possono tornare nella società in cui sono cresciuti ed essere pronti per affrontare il salto di qualità. Naturalmente, molto dipende anche dalle qualità del singolo calciatore. In Italia, ad esempio, non abbiamo tanti talenti precoci come Lamine Yamal, quindi bisogna essere bravi a individuare i ragazzi più promettenti, mandarli a giocare altrove e riportarli a casa quando hanno raggiunto la giusta maturità."

"All'estero, invece, spesso i giovani vengono formati fin da subito nei settori giovanili, per poi essere inseriti gradualmente in prima squadra, senza paura di rischiare. È proprio questa la mentalità che, secondo me, dobbiamo cambiare assolutamente in Italia: dare ai giovani più opportunità e permettere loro di crescere attraverso il campo, perché è giocando che si diventa calciatori."

PARMA, ITALIA - 2 APRILE: Emanuele Calaiò del Parma Calcio festeggia la vittoria durante la partita di Serie B tra Parma Calcio e US Città di Palermo allo Stadio Ennio Tardini il 2 aprile 2018 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Futuro, i gol indimenticabili e calcio italiano

"Ho conseguito il patentino da direttore sportivo perché mi ha sempre affascinato il ruolo dirigenziale, ma avevo il desiderio di iniziare dal basso, facendo esperienza sul campo. Ho intrapreso un percorso in Serie D, dove sono rimasto per un anno, prima di decidere di dimettermi. Il motivo è che oggi faccio fatica a riconoscermi in un calcio sempre più condizionato dal business, nel quale la figura del direttore sportivo ha perso parte dell'importanza che aveva in passato."

"Una volta il direttore sportivo aveva un ruolo centrale: insieme alla società partecipava alle scelte, dalla selezione dei giocatori fino alla scelta degli allenatori, attraverso un confronto e un lavoro collettivo. Oggi, invece, spesso sono procuratori e presidenti a voler gestire direttamente ogni aspetto, lasciando al direttore sportivo meno spazio decisionale. È un modo di intendere il calcio nel quale non mi ritrovo e, probabilmente, sono ancora legato a quello di una volta. Per questo motivo preferisco aspettare, nella speranza che qualcosa possa cambiare."

"È cambiato anche il modo in cui vengono valutati e scelti i calciatori: oggi, tra cartellini e prestazioni, sembra più facile arrivare rapidamente all'attenzione dei grandi club. Quando sono arrivato a Napoli, invece, ho dovuto dimostrare il mio valore per diversi anni, confermandomi stagione dopo stagione. Credo che oggi i tempi siano diversi e che, in alcuni casi, si abbia meno pazienza nel costruire un percorso."

Se dovessi individuare oggi tre problemi del calcio italiano che impediscono al nostro movimento di tornare ai vertici internazionali, quali indicheresti? E da dove ripartiresti concretamente?

"Sicuramente uno dei primi aspetti da cui ripartire riguarda le strutture. In Italia ci sono ancora tante società che non dispongono di un centro sportivo di proprietà e credo sia fondamentale investire maggiormente in questo settore, creando strutture adeguate e facendo in modo che i settori giovanili siano sempre più vicini alla prima squadra."

"Un altro aspetto riguarda l'equilibrio tattico. In questa stagione stiamo assistendo a tante partite ricche di gol: sicuramente ne beneficia lo spettacolo, ma non credo che difensori e portieri siano altrettanto contenti. Il calcio ha bisogno di equilibrio, di una fase difensiva organizzata e di giocatori capaci di interpretare al meglio il ruolo del difensore."

"Mi piacerebbe rivedere marcatori con le caratteristiche di Chiellini e Materazzi, capaci di essere determinanti nella propria area. Bisogna poi riflettere anche sull'impatto delle nuove tecnologie, dal VAR alle interpretazioni sui falli di mano, che hanno modificato il modo di difendere, portando spesso i giocatori a tenere le braccia dietro la schiena in occasione dei cross."

"Infine, credo sia indispensabile tornare a investire seriamente nella formazione dei giovani, seguendo anche gli esempi di altri paesi europei, dove i settori giovanili rappresentano una risorsa fondamentale. Allo stesso tempo, bisognerebbe prestare maggiore attenzione alle valutazioni economiche dei calciatori, evitando di spendere cifre eccessive per cartellini che non sempre rispecchiano il reale valore del giocatore. "

Per concludere ti chiedo, qual è il gol più bello che hai segnato in carriera?

"Il gol più bello l'ho realizzato sicuramente in Catania-Varese, in Serie B. Fu una rete in rovesciata, un gesto tecnico davvero bello per stile, difficoltà, coordinazione, impatto ed elasticità. In quel gol c'erano un po' tutte le qualità che mi contraddistinguevano come attaccante."

"Se invece devo scegliere il gol più importante, dico quello segnato in Napoli-Lecce, davanti a una curva piena. Vincemmo 1-0, grazie a un mio colpo di testa su cross di Rullo. Fu una rete fondamentale, perché ci permise di andare a Genova, nella partita successiva, con due risultati su tre a disposizione e di conquistare poi la promozione in Serie A."