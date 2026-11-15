La nuova "carriera" di Khvicha Kvaratskhelia
I showspeed suggerisce l'esultanza a Kvaratskhelia: "Difficile, non la so fare!"
Kvaratskhelia, la nuova vita dopo l'infortunio
Khvicha Kvaratskhelia si trova costretto a fare i conti con uno dei momenti più difficili della carriera di un atleta professionista: un grave infortunio al legamento crociato che lo terrà lontano dai campi da gioco per tutta la stagione. Con una stima di stop forzato che si aggira intorno ai 6 mesi, il giocatore ha deciso di affrontare la lunga riabilitazione con un piglio del tutto inaspettato e ironico, inaugurando una nuova "carriera" sul web: "Per i prossimi 6 mesi farò lo streamer, non il calciatore".
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