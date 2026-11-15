Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

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Tuchel e De la Fuente, scontro a distanza prima di Spagna-Inghilterra

La vigilia di Spagna-Inghilterra, sfida di Nations League in programma al Metropolitano di Madrid, è stata caratterizzata da un confronto a distanza tra i due commissari tecnici sul tema del razzismo e del rispetto negli stadi spagnoli. Thomas Tuchel e Luis de la Fuente si sono infatti trovati su posizioni differenti dopo alcune dichiarazioni dell'allenatore inglese, interpretate in Spagna come un riferimento al rischio di episodi discriminatori durante la partita.

A poche ore dal fischio d'inizio, previsto per le 20:45, la questione è diventata uno degli argomenti principali delle conferenze stampa, con il ct spagnolo che ha voluto rispondere pubblicamente al collega.

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