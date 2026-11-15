A Siviglia un gol nel derby Siviglia-Betis può accompagnare un calciatore molto più a lungo di un’intera stagione riuscita. Torna nelle conversazioni al bar, nelle discussioni tra colleghi, nei racconti di chi era allo stadio e ricorda persino il posto occupato in tribuna. Basta pronunciare un cognome: Beñat, per esempio. Oppure aggiungere un dettaglio, quella barriera che salta e lascia passare il pallone sotto i piedi. Il resto lo conoscono già tutti.

La storia di Siviglia-Betis si può leggere attraverso i suoi marcatori, ma fermarsi al numero delle reti significherebbe perdersi parecchio. Ci sono specialisti della rivalità e protagonisti di una sera, attaccanti chiamati a decidere e difensori che si sono presi la scena. Alcuni hanno segnato più degli altri. Altri hanno trovato il momento giusto.

Cardeñosa e Torrontegui, i nomi in cima alla storia di Siviglia-Betis

Nella graduatoria dei marcatori del, che considera campionati nazionali, Coppa del Re e competizioni europee,. Due percorsi lontani nel tempo: il primo appartiene al Betis degli anni Settanta e Ottanta, il secondo al Siviglia degli anni Trenta e dei primi Quaranta.concentrò quelle sette reti in appena otto confronti. Cardeñosa ne disputò ventuno, costruendo il proprio rapporto con il derby attraverso un sinistro che sapeva governare il gioco e risolvere le partite. Sei dei suoi gol arrivarono in campionato, uno in coppa.

Il 19 marzo 1978, nel 3-2 del Betis al Villamarín, trasformò due punizioni indirizzandole verso due incroci diversi della porta difesa da Gustavo Fernández. Una doppietta che racconta bene il personaggio: un centrocampista capace di imporsi anche dove ci si aspetterebbe di trovare soltanto centravanti. Alle spalle della coppia di testa compare Luis Aragonés con sei reti. Prima di diventare un simbolo dell’Atlético Madrid e il commissario tecnico della Spagna campione d’Europa, anche lui aveva imparato quanto potesse pesare un pallone nella porta del Siviglia.

MADRID, SPAGNA - 11 GIUGNO: Daniel Martin Alexandre “Dani”, numero 6 del Real Betis, esulta con il compagno di squadra Ricardo Oliveira, numero 12, dopo aver segnato il gol della vittoria nella finale di Coppa del Re tra Betis e Osasuna l’11 giugno 2005 allo stadio Calderon di Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Oliveira, il sinistro di una primavera speciale

Per i tifosi del, la primavera del 2005 conserva il volto di. Il brasiliano fu uno degli uomini di riferimento di una squadra che avrebbe conquistato la Coppa del Re e raggiunto il quarto posto in campionato, guadagnandosi l’accesso ai preliminari di Champions League. Dentro quella stagione c’è il derby del, risolto da un suo sinistro da fuori area.

Il pallone supera Antonio Notario e consegna al Betis una vittoria per 1-0 attesa in casa, contro il vicino, da dieci anni. Oliveira è il centravanti che fa ciò per cui è stato scelto: segna. Eppure quella conclusione acquista un peso particolare per tutto ciò che la circonda. L’attesa della tifoseria, la corsa europea, una squadra che sta trovando il proprio posto tra le migliori di Spagna. Un gol dentro una stagione felice, diventato uno dei suoi ricordi più riconoscibili.

Beñat e quella barriera scavalcata da sotto

Se c’è un giocatore capace di legare il proprio nome a un gesto preciso nel derby, è. Nella stagione 2011/12 segnò tre volte al Siviglia, sempre su punizione. Cominciò nel pareggio per 1-1 del gennaio 2012 al. Poi arrivò il: Álvaro Negredo portò avanti il Siviglia, Beñat pareggiò prima dell’intervallo e nel recupero si ritrovò davanti un’altra occasione dal limite.

La barriera si preparò al salto. Lui scelse un rasoterra, facendo passare il pallone sotto le gambe degli avversari. Il tiro toccò il palo e finì dentro: 2-1 per il Betis. La bellezza dell’episodio sta anche nella decisione. In un momento in cui tutti aspettavano una traiettoria sopra il muro, Beñat vide lo spazio che si sarebbe aperto sotto. Due punizioni nella stessa partita, tre nella stessa stagione contro il rivale cittadino: materiale sufficiente per restare nella memoria di una tifoseria.

SIVIGLIA, SPAGNA - 15 SETTEMBRE: Jose Antonio Reyes del Sevilla FC tiene il pallone durante la partita del Gruppo D della UEFA Champions League tra Sevilla FC e VfL Borussia Monchengladbach all’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il 15 settembre 2015 a Siviglia, Spagna. (Foto di Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Reyes e Fazio, il derby Siviglia-Betis che cambiò subito faccia

Ilil Sánchez-Pizjuán ebbe appena il tempo di sistemarsi prima di esultare.sfruttò un errore di Adrián e segnò dopo pochi secondi, aprendo una serata conclusa sul 5-1.realizzò una doppietta, mostrando quanto potessero essere decisive la rapidità di lettura e la capacità di attaccare un pallone prima degli altri. Nel suo rapporto con il derby c’è anche questo: il talento di un giocatore cresciuto nel Siviglia che trova spazio proprio nella partita più carica di significati.

Accanto a lui, però, quella sera comparve un goleador inatteso. Federico Fazio segnò due volte di testa, trasformando le incursioni sui palloni inattivi in un problema irrisolvibile per il Betis. Ivan Rakitić completò il tabellino sevillista. Due gol di un difensore centrale nella stessa stracittadina spiegano perché questa storia meriti di allargarsi oltre gli attaccanti.

Bacca e Reyes, una rimonta che valeva l’Europa

Due anni dopo,sarebbe tornato protagonista in un derby con conseguenze ancora diverse. Negli ottavi di, il Betis aveva vinto 2-0 l’andata sul campo del Siviglia, grazie a Léo Baptistão e Salva Sevilla. Il ritorno delsembrava offrire ai biancoverdi un vantaggio enorme: due reti da difendere e il proprio pubblico. Reyes riaprì il confronto al ventesimo minuto, poi, riportando tutto in equilibrio. Ilcompletò la rimonta nella serie dei rigori, vinta 4-3. Per Bacca e Reyes quei gol significarono tenere in vita una squadra che avrebbe poi conquistato il trofeo. Per il Betis, invece, furono l’inizio di una delle delusioni più difficili da digerire nella storia recente della rivalità.

SIVIGLIA, SPAGNA - 23 APRILE: Joaquin del Real Betis festeggia la vittoria dopo la finale di Coppa del Re tra Real Betis e Valencia CF all’Estadio La Cartuja il 23 aprile 2022 a Siviglia, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Joaquín, cinque minuti per prendersi il derby

Fekir, Canales e Gudelj: le firme fuori copione del derbi Siviglia-Betis

Il, Joaquín cominciò dalla panchina. Quando entrò, il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Cinque minuti dopo trovò il colpo di testa che decise la partita. All’ottantesimo, il capitano regalò al Betis un successo casalingo di campionato contro il Siviglia che mancava dall’aprile 2006. Dodici anni abbondanti di attesa finirono con un gesto poco associato al repertorio di un’ala conosciuta soprattutto per dribbling e cross. Quel gol aveva un autore che ne moltiplicava il significato.: segnare il derby gli permise di aggiungere un ricordo concreto, da rivedere e raccontare, a un legame costruito in tanti anni.Anche il derby di Coppa del Re del gennaio 2022 appartiene ai giocatori capaci di inventare., pareggiando il vantaggio di Papu Gómez. La partita fu sospesa dopo il lancio dell’oggetto che colpì Joan Jordán e riprese il giorno seguente a porte chiuse. A deciderla fu, autore del definitivo 2-1. Due mancini diversi, due soluzioni per superare la stessa difesa.

Nel novembre dello stesso anno toccò invece a Nemanja Gudelj salvare il Siviglia con una potente conclusione dalla distanza, fissando l’1-1 al Villamarín. Il suo nome difficilmente sarebbe il primo in una conversazione sui bomber del Gran Derbi. Eppure, quando si passa dai numeri ai gol da ricordare, anche lui trova posto. A Siviglia succede spesso: la classifica ordina i marcatori, poi cominciano i racconti e ciascuno tira fuori il proprio.