Wesley Sneijder sorprende tutti martedì sera presentandosi sul campo d'allenamento dell'Eminent Boys, modesta società di Utrecht che milita nella nona divisione olandese. L'ex fuoriclasse, protagonista assoluto della storia recente del calcio europeo con le maglie di Ajax (2002-2007), Real Madrid (2007-2009) e soprattutto Inter (2009-2013 con la conquista del Triplete da protagonista), prende ufficialmente le redini tecniche della squadra dopo l'allontanamento del suo predecessore, esonerato a causa di una pesante serie di risultati negativi. Il nuovo tecnico dirige subito la seduta e prepara il gruppo per il debutto ufficiale in panchina, fissato proprio per questo sabato.

L'aiuto al fratello Rodney e il ritorno a casa di Sneijder come allenatore

Dietro questa scelta così insolita e romantica batte un forte cuore familiare. Il detentore del record assoluto di presenze con la maglia dellaforte di ben 134 gettoni con gli Oranje, accetta la sfida soprattutto per dare una mano concreta al fratelloche ricopre un ruolo dirigenziale proprio all'interno dell'Eminent Boys. A 42 anni, l'eroe del Triplete nerazzurro inaugura così la sua primissima esperienza assoluta da allenatore partendo dal basso e scegliendo di rimettersi in gioco nella propria città natale,lontano dai riflettori dorati dei grandi stadi europei.

BATUMI, GEORGIA - 7 MARZO: Wesley Sneijder, della squadra FC Internazionale Legend, prima della partita amichevole della serie FC Internazionale Legend, il 7 marzo 2024 a Batumi, in Georgia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Un legame mai spezzato con il calcio di periferia

Pur avendo chiuso da tempo la propria carriera nel professionismo ad altissimi livelli,non ha mai reciso del tutto il cordone ombelicale con i campi di provincia. L'ex trequartista nutre infatti una passione viscerale per il calcio genuino deie già nella scorsa stagione aveva indossato nuovamente gli scarpini, disputando un incontro ufficiale conun'altra squadra di Utrecht anch'essa impegnata nel campionato di nona divisione. Ora il fuoriclasse olandese cambia definitivamente prospettiva, siede incon grande entusiasmo e mette tutta la sua immensatattica, tecnica e umana al servizio dei ragazzi di casa per risalire subito la classifica.