Mentre le indiscrezioni davano ormai per scontato un ritorno di Pierre Sage nel nord della Francia, il Lens ha scelto di ribaltare ogni pronostico sulla scelta. Il club dell'Artois ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Didier Digard come nuovo allenatore, mettendo la parola fine a giorni di speculazioni. L'ex tecnico del Le Havre ha firmato un accordo valido fino al giugno 2028: una mossa maturata lontano dai riflettori, con cui la proprietà ha voluto tracciare una linea di discontinuità rispetto alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Digard è la scelta del Lens

Con il, la società francese ha voluto ricostruire la genesi dell'operazione, rivendicando la totale autonomia delle proprie scelte. La dirigenza ha spiegato: "Dall'inizio della settimana,per ciascuna delle sue decisioni più importanti", precisando: "tutti i colloqui con i vari candidati sono stati svolti direttamente dall'organo decisionale del Racing,".

Al termine di questo casting, è emerso un forte consenso sulla candidatura di Didier Digard, una nomina che i vertici societari hanno definito così: "Riflette un club unito, fedele ai suoi valori e pienamente concentrato sul suo progetto sportivo". Non è mancata, inoltre, un'attacco neanche tanto velato nei confronti della stampa: "In un contesto in cui commenti esterni, a volte apparentemente unanimi, potrebbero aver alimentato narrazioni lontane dalla realtà delle deliberazioni interne, il Racing ribadisce che le sue decisioni si basano su fatti concreti, su un'analisi approfondita dei profili considerati e su ferme convinzioni".

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Al lavoro verso la sfida con il Tolosa

Perè già tempo di scendere in campo. Il nuovo allenatore dirigerà oggi il suo primo allenamento alla guida del, avviando contestualmente un'attenta analisi dello staff tecnico attuale per valutare eventuali modifiche o innesti necessari. L'intera settimana sarà dedicata ovviamente alla preparazione tattica della delicata sfida casalinga contro il, in programma sabato 21 novembre. Prima dell'esordio ufficiale, la società presenterà il nuovo allenatore nella conferenza stampa pre-partita fissata per giovedì 19 novembre.