Nella prossima estate, a partire dal 24 giugno al 25 luglio, prenderà corpo una nuova edizione del mondiale di calcio femminile. Sede del torneo sarà il Brasile e sono 32 le Nazionali che vi parteciperanno. Proprio in una delle città più rappresentative e rinomate del Paese, Rio de Janeiro, si terrà il sorteggio che scioglierà le riserve a riguardo della fase a gironi della competizione. Già fissata la data: esso si svolgerà l'11 dicembre, vale a dire che manca meno di un mese all'evento. In vista dell'inizio del torneo, dunque, la FIFA ha annunciato la soglia minima di vendita dei biglietti per poter assistere alle gare in Sudamerica.

FIFA, mondiale femminile sempre più vicino: svelati i prezzi dei biglietti

Dopo una Coppa del Mondo maschile piuttosto tumultuosa, eccone una nuova in salsa femminile. Tra i tanti polveroni sollevati dall'ultimo torneo per uomini, risultava esservi senza dubbio la questione del prezzo consideratodei biglietti da molti potenziali spettatori. La FIFA, pertanto, sembra aver "imparato la lezione". Premesso che non si possano paragonare - ancora oggi - il movimento maschile e quello femminile per ragioni di attrattiva, sponsor, costi e, è interessante valutare che la soglia minima dei prezzi del prossimo mondiale femminile è attestata sui 4,50€.

KATOWICE, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, guarda la partita del primo turno della Coppa del Mondo Femminile FIFA Under-20 tra Polonia e Argentina il 5 settembre 2026 a Katowice, Polonia. (Foto di Omar Marques/Getty Images)

Nello specifico, si legge da comunicato dell'organizzazione che un lotto di biglietti sarà disponibile per la vendita tra l'1 e l'8 dicembre. 5 dollari (appunto 4,50€) a partita il costo per acquistarli sono forma di pacchetti. Alle 11 del mattino del 1° giorno del prossimo mese si potrà consultare il sito ufficiale della FIFA per accaparrarseli.

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Ovviamente ci sarannodistinte adibite alla vendita dei biglietti. Se ne saprà di più una volta completato il calendario delle partite e, dunque, dopo il sorteggio di cui sopra. In questi slot sarà possibile acquistare anche biglietti singoli.