Quando Ilaix Moriba ha abbandonato in anticipo il ritiro della Guinea, le comunicazioni provenienti dalla Spagna sembravano tratteggiare i contorni di una normale e prudente gestione fisica: il tecnico del Celta Vigo, Claudio Giráldez, aveva giustificato l'esclusione del proprio centrocampista con un problema al tendine rotuleo. Una versione diplomatica pensata per spegnere le speculazioni sul nascere, che è stata però spazzata via dalle dichiarazioni del CT della Guinea. Paulo Duarte, ha trasformato la classica conferenza stampa in un atto d'accusa pubblico, con cui ha svelato i reali motivi (disciplinari) che hanno portato all'allontanamento dal ritiro dell'ex talento del Barcellona.

Moriba, il caso del numero 10

ha abbandonato ogni filtro istituzionale per denunciare l'atteggiamento del centrocampista. L'episodio della discordia è stata l'insistente richiesta didi appropriarsi a tutti i costi della, attualmente sulle spalle diUna pretesa che Duarte ha respinto con assoluta fermezza, difendendoe ricordando come sia lui ad indossarla ormai da due anni, faticando e soffrendo insieme alla squadra a prescindere dal risultato finale.

Il CT non si è limitato a derubricare la faccenda a un semplice capriccio, ma ha attaccato direttamente la mentalità del giocatore. Il tecnico si è posto più di qualche dubbio: "Pensi di giocare solo per status? Sei sicuro di giocare con il numero 10? Oggi nessuno vuole il numero 10. I giocatori vogliono essere migliori in campo per difendere il proprio club e il proprio Paese. È questo che conta". L'analisi di Duarte si è chiusa con una constatazione molto tagliente: "Ma quando hai un ego così smisurato, pensi soltanto a te stesso. Ha fatto una richiesta insensata e inutile. Con me non funziona così, mi dispiace".

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Un copione già visto: l'ombra della gestione Dussuyer

L'exploit di questo caso non rappresenta un unicum nella carriera del classe 2003, soprattutto con la maglia della nazionale guineiana. Durante il ciclo precedente, con, Moriba finì al centro di un duro scontro istituzionale con il presidente della Federazione guineana Bouba Sampil.

VIGO, SPAGNA - 15 OTTOBRE: Ilaix Moriba del RC Celta de Vigo in azione durante la partita della 2ª giornata della fase a campionato di UEFA Europa League 2026/27 tra Real Club Celta e Juventus all'Estadio Balaidos il 15 ottobre 2026 a Vigo, in Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Quel conflitto ebbe ripercussioni tangibili anche sulle convocazioni: in occasione delle sfide contro Somalia e Uganda del marzo 2025, il nome del centrocampista scomparve dai radar della Nazionale. Anche in quel caso, dietro la polemica si celava una folle richiesta del giocatore. Moriba aveva subordinato la sua risposta alla chiamata alla garanzia di una maglia da titolare, una pretesa respinta duramente da Dussuyer.