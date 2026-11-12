Il progetto sorgerà nei pressi della curva nord del Camp Nou con tre pacchetti dai 2940 euro a salire
Il club di calcio è, per molti, paragonabile a una fede, un legame inossidabile che accompagna le varie fasi della vita di una persona. La società e la dirigenza del Barcellona, uno dei club più tifati al mondo, nonché avente delle radici profonde e intrecciate con la Catalogna e tutto ciò che ne consegue, ha deciso di mettere in vendita, a partire dalla fine del 2027, dei posti esclusivamente riservati alle ceneri dei tifosi che, durante la loro vita terrena, sono stati tifosi Blaugrana. Il progetto, chiamato FC Barcelona Memorial, è stato presentato nella giornata di ieri dalla vice presidente Maria Elena Fort.
L'iniziativaIn un calcio sempre più dipendente dal denaro, il vero motore capace di trainare questo sport, tutto fa gola, anche le persone scomparse. Ed è così che nasce il FC Barcelona Memorial, un progetto voluto dalla dirigenza Blaugrana per dare la possibilità a chi nella vita è stato tifoso del club, di esserci anche nell'aldilà, ma da una vista privilegiata: quella del Camp Nou.
L'iniziativa, che prenderà vita a partire dalla fine del 2027, prevede la realizzazione di 26.000 loculi, all'interno dei quali saranno custodite le ceneri dei tifosi, nei pressi della curva Nord dell'imponente impianto non ancora al massimo della capienza. Previste dal progetto anche 9.000 targhe commemorative, su una parete di vetro.
I costiIl Barcellona ha promosso tre pacchetti, acquistabili dai tifosi per prenotare il proprio posto. Il più economico, si fa per dire, è di 2.940 euro per una durata di dieci anni. Poi, si cresce fino ad arrivare a 4.990 euro per venticinque anni e, infine, si arriva ai 5.990 euro per assicurarsi la propria vista dal Camp Nou per mezzo secolo. Non finisce qui, perché, a queste imponenti somme vanno anche aggiunti i costi di manutenzione e le classiche spese di gestione. Insomma, per i propri colori si farebbe di tutto, anche aprire un mutuo con il club della propria vita.
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