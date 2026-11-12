Il club di calcio è, per molti, paragonabile a una fede, un legame inossidabile che accompagna le varie fasi della vita di una persona. La società e la dirigenza del Barcellona, uno dei club più tifati al mondo, nonché avente delle radici profonde e intrecciate con la Catalogna e tutto ciò che ne consegue, ha deciso di mettere in vendita, a partire dalla fine del 2027, dei posti esclusivamente riservati alle ceneri dei tifosi che, durante la loro vita terrena, sono stati tifosi Blaugrana. Il progetto, chiamato FC Barcelona Memorial, è stato presentato nella giornata di ieri dalla vice presidente Maria Elena Fort.

L'iniziativa

In un calcio sempre più dipendente dal denaro, il vero motore capace di trainare questo sport, tutto fa gola, anche le persone scomparse. Ed è così che nasce il, un progetto voluto dalla dirigenza Blaugrana per dare la possibilità a chi nella vita è stato tifoso del club, di esserci anche nell'aldilà, ma da una vista privilegiata: quella del Camp Nou.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 31: Vista generale all'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Deportivo Alaves al Spotify Camp Nou il 31 ottobre 2026 a Barcellona, Spagna. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

L'iniziativa, che prenderà vita a partire dalla fine del 2027, prevede la realizzazione di 26.000 loculi, all'interno dei quali saranno custodite le ceneri dei tifosi, nei pressi della curva Nord dell'imponente impianto non ancora al massimo della capienza. Previste dal progetto anche 9.000 targhe commemorative, su una parete di vetro.

🚨🚨| NEW: FC Barcelona inaugurate Memorial FC Barcelona at Camp Nou, where fans can now 𝐃𝐄𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓 𝐀𝐒𝐇𝐄𝐒 in 26,000 niches. 🕯️🇪🇸



€2,490 for 10 years or €6,000 for 50 years, plus €70 annual maintenance.



[@guardian_sport] pic.twitter.com/6H2K7pbU5f — CentreGoals. (@centregoals) November 11, 2026

I costi