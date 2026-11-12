Dopo il pessimo avvio di stagione per gli Eagles e l'ultima sconfitta contro il Liverpool, la società ha deciso di cambiare guida tecnica. L'ex Tottenham è il principale candidato alla successione
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L'avventura di Pierre Sage sulla panchina del Crystal Palace è ufficialmente terminata. La società londinese ha deciso poco fa di sollevare dall'incarico l'allenatore francese dopo un inizio di stagione estremamente deludente, culminato con la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool nell'ultima giornata di Premier League. Una decisione maturata alla luce di risultati che hanno portato le Eagles in una situazione di classifica sempre più complicata, raccogliendo appena 7 punti dopo le prime 10 partite di campionato.
Il comunicato del Crystal Palace e i nomi per il post SageLa società, tramite una nota ufficiale, ha dichiarato l'interruzione del rapporto lavorativo con l'allenatore Pierre Sage dopo il pessimo avvio di stagione: "Il Crystal Palace Football Club può confermare che Pierre Sage ha lasciato il suo ruolo di allenatore. Il club vorrebbe esprimere i suoi ringraziamenti a Pierre e al suo staff per i loro sforzi durante il loro periodo a South London, e augurare loro buona fortuna per il futuro". Le quattro sconfitte consecutive hanno decisamente compromesso la posizione del tecnico e la dirigenza ha optato per una svolta tecnica, nella speranza di invertire rapidamente la rotta.
Il bilancio delle Eagles è impietoso: due vittorie, un pareggio e ben sette sconfitte. Soltanto 10 le reti realizzate, a fronte delle 24 subite che confermano la poca solidità del reparto difensivo e le difficoltà di questo inizio stagione. Ancora più preoccupante è il rendimento recente con le quattro sconfitte consecutive rimediate contro Brighton, Newcastle, Tottenham e Liverpool. In questo parziale il Palace ha incassato 12 gol, riuscendo a segnarne soltanto uno, peraltro su calcio di rigore al 95' contro il Liverpool.
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Si apre una nuova era a Selhurst Park, il Crystal Palace volta pagina. Dopo l'avvio da dimenticare di stagione, la società ha deciso di intervenire per provare a salvare il proprio campionato. Pierre Sage lascia così la panchina delle Eagles e adesso le attenzioni sono rivolte a Thomas Frank, grande favorito per raccogliere la sua eredità.
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