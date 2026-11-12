Justin Path, 22 anni, ha scelto un modo decisamente unico per dimostrare il proprio amore per l'Hansa Rostock: ricostruire il suo stadio, l'Ostseestadion, all'interno di Minecraft. Un progetto gigantesco, curato in ogni minimo dettaglio, che potrebbe arrivare a richiedere tra i 10 e i 20 milioni di blocchi virtuali. L'idea è nata nel 2019, ma il lavoro vero e proprio va avanti da circa tre anni. Il giovane, che vive a oltre 800 chilometri da Rostock, ha deciso di riprodurre l'impianto con una scala di circa 1:5, cercando di mantenere la massima fedeltà possibile rispetto alla struttura originale.

Stadio dell'Hansa Rostock su Minecraft: un lavoro maniacale, tra fotografie e Google Earth

Per Justin, ogni particolare, compresi gli alberi presenti davanti allo stadio. Attraverso Google Earth controlla persino se in una determinata posizione si trovi una betulla, un abete o una quercia.

ROSTOCK, GERMANIA - 17 SETTEMBRE: Veduta generale dell'Ostseestadion mentre i tifosi iniziano a prendere posto prima della partita di 3. Liga tra Hansa Rostock e TSV 1860 München all'Ostseestadion, il 17 settembre 2025 a Rostock, Germania. (Foto di Inaki Esnaola/Getty Images per DFB)

Il tifoso ha raccontato di aver ricominciato completamente il progetto quattro o cinque volte, insoddisfatto dei risultati raggiunti. Le statistiche del gioco mostrano già circa 73.000 blocchi di terra, 25.000 di legno, 51.000 recinzioni e 50.000 blocchi neri, senza contare alcune strutture copiate. A volte sono necessarie anche due ore per completare una singola sezione, salvo poi accorgersi di aver sbagliato il posizionamento di un blocco e dover ricominciare.

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Per raccogliere tutte le informazioni necessarie, Justinrisalenti a oltre dieci anni fa. Inoltre, durante una visita guidata all'Ostseestadion ha fotografato anche le planimetrie delle vie di fuga, riuscendo così a ricostruire con precisione la disposizione degli ambienti interni.

La replica digitale non comprende soltanto le zone accessibili al pubblico, ha infatti ricostruito anche gli spogliatoi della squadra di casa e degli ospiti, la palestra, l'area benessere, il tunnel dei giocatori, la zona delle interviste e la sala stampa. Un livello di precisione tale da permettere, secondo il giovane, persino a un calciatore dell'Hansa Rostock di orientarsi senza difficoltà all'interno della versione virtuale dello stadio.