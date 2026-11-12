Tre anni di lavoro per ricreare lo stadio dell'Hansa Rostock su Minecraft
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Justin Path, 22 anni, ha scelto un modo decisamente unico per dimostrare il proprio amore per l'Hansa Rostock: ricostruire il suo stadio, l'Ostseestadion, all'interno di Minecraft. Un progetto gigantesco, curato in ogni minimo dettaglio, che potrebbe arrivare a richiedere tra i 10 e i 20 milioni di blocchi virtuali. L'idea è nata nel 2019, ma il lavoro vero e proprio va avanti da circa tre anni. Il giovane, che vive a oltre 800 chilometri da Rostock, ha deciso di riprodurre l'impianto con una scala di circa 1:5, cercando di mantenere la massima fedeltà possibile rispetto alla struttura originale.
Stadio dell'Hansa Rostock su Minecraft: un lavoro maniacale, tra fotografie e Google EarthPer Justin non basta ricostruire le tribune e il terreno di gioco, ogni particolare deve corrispondere alla realtà, compresi gli alberi presenti davanti allo stadio. Attraverso Google Earth controlla persino se in una determinata posizione si trovi una betulla, un abete o una quercia.
Il tifoso ha raccontato di aver ricominciato completamente il progetto quattro o cinque volte, insoddisfatto dei risultati raggiunti. Le statistiche del gioco mostrano già circa 73.000 blocchi di terra, 25.000 di legno, 51.000 recinzioni e 50.000 blocchi neri, senza contare alcune strutture copiate. A volte sono necessarie anche due ore per completare una singola sezione, salvo poi accorgersi di aver sbagliato il posizionamento di un blocco e dover ricominciare.
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La replica digitale non comprende soltanto le zone accessibili al pubblico, ha infatti ricostruito anche gli spogliatoi della squadra di casa e degli ospiti, la palestra, l'area benessere, il tunnel dei giocatori, la zona delle interviste e la sala stampa. Un livello di precisione tale da permettere, secondo il giovane, persino a un calciatore dell'Hansa Rostock di orientarsi senza difficoltà all'interno della versione virtuale dello stadio.
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