Il Lipsia ha provato a sfruttare la sosta dei campionati al meglio, organizzando un'amichevole contro la terza squadra classificata del campionato della Repubblica Ceca. L'avversario dei tedeschi era dunque il Mlada Boleslav, squadra certamente non temibile che, a sorpresa però, si è imposta con il rocambolesco risultato di 5-4. Il test si è giocato davanti a un paio di centinaia di spettatori e ha sicuramente regalato spettacolo, benché non ci fosse nulla in palio. La gara, tenuta nella mattinata di oggi, ha però suscitato curiosità soprattutto per quanto accaduto nei minuti finali. Il Lipsia ha dovuto rinunciare al proprio difensore e ha subìto gol quand'era in inferiorità numerica, per un motivo tutto da ridere.

Lipsia in 10 sul gol decisivo, il ds: "L'arbitro poteva aspettare un attimo"

La gara tra Lispia e Mlada Boleslav aveva già visto 8 gol segnati, 4 a testa. Letenay, Buryan, Spatenka e Hybs avevano marcato per i cechi, Romulo , Esteve,e Bakayoko per i tedeschi. Al minuto numero 83 il ventenne Janfissa il punteggio sul 4-5 e il Lipsia non riuscirà più a riprendere la partita. Nel momento del gol, però, i tedeschi non potevano contare sull'apporto dell'autore del loro secondo gol, Maxime Esteve.

LEIPZIG, GERMANIA - 07 NOVEMBRE: Romulo del RB Leipzig celebra il quarto gol della sua squadra insieme ai compagni Christopher Nkunku e David Raum durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra RB Leipzig e FC Augsburg alla Red Bull Arena il 07 novembre 2026 a Lipsia, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Il difensore aveva precedentemente avuto un contrasto piuttosto duro e i suoi pantaloncini erano stati completamente squarciati. Inevitabilmente, si era reso necessario il cambio dell'indumento, ma l'arbitro non ha interrotto la gara che, quindi, ha visto il Lipsia giocare in 10. L'episodio sfortunato ha suscitato qualche polemica dello stesso direttore sportivo del club Sebastian Schuppan: "Mi sarebbe piaciuto che l'arbitro aspettasse un attimo; non è un fatto che accade spesso. Non si tratta di un gran problema, essendo stata un'amichevole, ma se fosse accaduto in partita ufficiale sarebbe stato sciocco".

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Proprio sul difensore centrale di nazionalità francese Schuppan ha riferito alla BILD: "Ha fatto azioni positive, ma in altre si sarebbe potuto comportare meglio.".