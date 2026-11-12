Ogni carriera nel calcio ha una storia fatta di scelte, sacrifici, intuizioni e momenti destinati a rimanere impressi. Quello di Luigi Delneri è un percorso ricco di esperienze, costruito passo dopo passo, con idee precise e una forte personalità. Dalle prime avventure in panchina fino alle grandi occasioni in Serie A, il tecnico friulano ha attraversato epoche e piazze importanti del calcio italiano, confrontandosi con sfide sempre diverse e lasciando il proprio segno. Un viaggio che non si misura soltanto attraverso i risultati, ma anche attraverso le persone incontrate, le emozioni vissute e le lezioni imparate lungo la strada. Oggi, Delneri ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, aprendoci le porte dei suoi ricordi e della sua visione del calcio.

Dal Chievo dei miracoli alla Sampdoria: le imprese che hanno segnato la carriera di Delneri

"Diciamo che, vivendo in un ambiente sereno e tranquillo, non avevamo nulla da perdere. Siamo partiti con idee chiare, consapevoli che la Serie B fosse un campionato molto duro e difficile sotto diversi aspetti. In Serie A, invece, ci siamo trovati di fronte a grandi campioni e abbiamo voluto mettere alla prova la nostra filosofia di gioco, per capire fin dove potesse portarci".

"Devo dire che i risultati sono stati decisamente positivi. La chiave del nostro successo era proprio questa: il Chievo seguiva il proprio sistema di gioco, indipendentemente da quello adottato dagli avversari".

Alla Sampdoria, nella stagione 2009-2010, arrivò un quarto posto straordinario e la qualificazione ai preliminari di Champions League. Guardando indietro, quanto fu importante quell’esperienza e quanto le è rimasto dentro quel gruppo?

"All'inizio ci eravamo prefissati l'obiettivo di disputare una stagione di transizione, ma strada facendo ci siamo resi conto di avere un gruppo con qualità, carattere e una grandissima voglia di giocare. Si era creato uno spogliatoio vero, unito e consapevole dei propri mezzi. Se non avessimo attraversato quel momento di difficoltà nel girone d'andata, avremmo potuto ambire anche a traguardi ancora più importanti, perché quella era una squadra con tutte le caratteristiche per lottare ai vertici".

"Esprimevamo un ottimo calcio, avevamo una difesa tra le più solide e performanti d'Europa e, soprattutto, riuscimmo a mantenere l'imbattibilità casalinga per tutta la stagione. Fu un'annata straordinaria, che regalò grandi soddisfazioni a noi e ai nostri tifosi".

Lei è sempre stato un allenatore con idee tattiche molto riconoscibili, in particolare per il gioco sulle fasce e l’organizzazione offensiva. Secondo lei, il calcio moderno ha ancora bisogno di allenatori con un’identità precisa oppure oggi prevale la necessità di adattarsi continuamente agli avversari?

"Credo che le squadre capaci di esprimere un calcio efficace non debbano mai perdere la propria identità. Personalmente, sono ancora legato a un'idea di calcio basata sulle specializzazioni dei ruoli, piuttosto che sui continui interscambi e sulle rotazioni finalizzate a creare catene di gioco".

"Mi considero, in questo senso, un allenatore un po' all'antica, meno moderno rispetto alle tendenze attuali. Preferisco un calcio in cui il riferimento principale sia il pallone, piuttosto che un sistema basato costantemente sulle marcature a uomo. Guardando al presente, prenderei come esempio il Como e il Frosinone: due realtà diverse, ma accomunate da idee di gioco ben definite".

"Il Como, attraverso importanti investimenti economici, sta ottenendo risultati sul campo; il Frosinone, invece, rappresenta un esempio di come le idee di un allenatore possano fare la differenza anche in un contesto con risorse economiche limitate. In entrambi i casi emerge quanto sia fondamentale il lavoro condiviso tra società e allenatore per valorizzare al meglio i giocatori".

VERONA - 16 MARZO: Luigi Del Neri, allenatore del Chievo, durante la partita di Serie A tra Chievo e Parma, disputata allo stadio Bentegodi di Verona, Italia, il 16 marzo 2003. (Foto di Grazia Neri/Getty Images)

La Juventus, i campioni incontrati e l'evoluzione del calcio: il punto di vista di Delneri

"Alla Juventus il peso della maglia e la pressione sono elementi che si fanno sentire in maniera particolare. Chi gioca in una società di quel livello deve convivere con aspettative altissime e con responsabilità importanti. In quel periodo, purtroppo, avevamo una rosa piuttosto ridotta".

"Nonostante questo, disputammo un buon girone d'andata, ma successivamente la perdita di tre giocatori fondamentali ci mise in grande difficoltà, impedendoci di competere fino in fondo per le posizioni di vertice. I risultati negativi finirono per condizionare il nostro percorso, ma negli anni successivi la Juventus è tornata ai livelli che le competono, tornando a lottare stabilmente per le prime posizioni e conquistando numerosi trofei".

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Nel corso della sua carriera ha incontrato tanti campioni e tanti giovani che cercavano di affermarsi. C’è un calciatore che l’ha sorpresa particolarmente per talento, personalità o intelligenza calcistica?

"Ho avuto la fortuna di allenare tanti giocatori, ma credo che quelli capaci di lasciare qualcosa di speciale siano spesso coloro che arrivano dal basso, che affrontano tutte le categorie con disponibilità, sacrificio e voglia di migliorarsi. Raggiungere traguardi importanti in Serie A significa anche aver costruito un percorso solido, nel quale ogni esperienza passata ha contribuito alla propria crescita".

"Se devo fare un nome, penso a D'Angelo, che considero uno dei migliori difensori centrali di quell'anno della promozione del Chievo. Ha accompagnato tutta la scalata della società, dimostrando come passione, costanza, applicazione e determinazione possano portare a risultati straordinari. È proprio questo il messaggio che mi sento di trasmettere anche alle nuove generazioni: non bisogna mai mollare, perché con il lavoro e la dedizione si possono raggiungere obiettivi che inizialmente sembrano lontani"

Oggi si parla molto di allenatori giovani, di nuovi sistemi di gioco e di calcio basato sui dati. Lei ritiene che si stia sottovalutando l’importanza dell’esperienza e della capacità di leggere le partite direttamente dal campo?

"L'esperienza è sicuramente un fattore importante, ma non è l'unico: ci sono tanti altri elementi che incidono, a partire dalla gestione dello spogliatoio. Per un giocatore, l'esperienza si costruisce soprattutto vivendo il campo e confrontandosi con le diverse realtà. Per un allenatore, invece, il percorso è differente. Nel mio caso, sono partito dalla Serie C2 e sono arrivato fino alla Serie A, affrontando un salto importante come quello vissuto al Chievo. Con il passare degli anni impari a conoscere giocatori diversi, ad adattarti alle categorie e a gestire situazioni sempre nuove".

"Oggi vediamo allenatori come De Rossi, Aquilani e soprattutto Alvini, che dopo un lungo percorso e diverse esperienze è riuscito ad arrivare in Serie A, ottenendo ottimi risultati con il Frosinone e proponendo anche un buon calcio. Credo che in circolazione ci siano tanti allenatori e giocatori di valore, ma non tutti hanno la possibilità di arrivare ai massimi livelli o di trovare l'ambiente giusto per esprimersi. A volte, infatti, il talento da solo non basta: servono anche le opportunità e le condizioni giuste per poter emergere".

CESENA, ITALIA - 12 MARZO: Luigi Del Neri, allenatore della Juventus, osserva la partita di Serie A tra AC Cesena e Juventus FC allo stadio Dino Manuzzi il 12 marzo 2011 a Cesena, Italia. (Foto di Roberto Serra/Getty Images)

Giovani, spogliatoio e ricordi: le riflessioni del mister sul calcio di ieri e di oggi

"Credo che il punto di partenza siano sicuramente i settori giovanili. Oggi la tecnica è fondamentale tanto quanto la fisicità, anche perché il calcio è diventato molto più veloce rispetto al passato. Ai giovani bisogna dare soprattutto la possibilità di giocare, il tempo di sbagliare e di crescere. Un esempio è Andrea Poli, che già a 19 anni trovava spazio alla Sampdoria grazie alle sue qualità."

"Serve un giusto equilibrio, ma quando un ragazzo dimostra di avere talento bisogna avere il coraggio di puntare su di lui, come accade in Spagna, Francia, Germania e Inghilterra. In Italia, finalmente, stiamo iniziando a intravedere giovani interessanti: l'auspicio è che possano trovare spazio e contribuire a riportare il nostro calcio sul palcoscenico internazionale che manca ormai da troppo tempo".

Ripensando alla sua carriera, c’è una decisione, una panchina o una stagione che avrebbe voluto vivere diversamente? E c’è invece un risultato che consideri il vero capolavoro di Luigi Delneri da allenatore?

"L'esperienza alla Juventus è quella che avrei voluto vivere diversamente: sarebbe stata la ciliegina sulla torta della mia carriera, ma non siamo riusciti a raggiungere i risultati attesi. Il mio vero capolavoro resta però il Chievo".

"Ricordo le vittorie contro Inter e Milan, ma soprattutto la prima partita in Serie A contro la Fiorentina. Eravamo una grande incognita, eppure riuscimmo a vincere 2-0 in trasferta, dimostrando che anche una piccola realtà di provincia poteva lasciare il segno nel grande calcio. Quella resta una delle soddisfazioni più belle della mia carriera".

Lei ha conosciuto diverse generazioni di calciatori e allenatori. Come giudica il rapporto tra giocatori e tecnici oggi? È diventato più difficile gestire uno spogliatoio rispetto a vent’anni fa?

"Oggi è cambiato praticamente tutto: dai social network al modo di vivere lo spogliatoio. Quando giocavo io, l'allenatore era quasi una figura paterna e si imparava molto dai compagni più esperti. Oggi convivono culture diverse, il ruolo dei procuratori è diventato più importante e anche i comportamenti sono cambiati. Ogni epoca ha le proprie caratteristiche, ma devo ammettere che alcuni atteggiamenti che si vedono oggi nel calcio non li condivido".

Mister Delneri, nel calcio si parla spesso di esoneri, risultati e classifiche. Ma se potesse tornare indietro al primo giorno della sua carriera da allenatore, rifarebbe tutto allo stesso modo? E quale consiglio darebbe oggi a un giovane tecnico che sogna di arrivare in Serie A?

"Il primo consiglio è quello di studiare, perché fare l'allenatore non è semplice: servono competenza, fortuna, il momento giusto e anche l'ambiente adatto. Ai giovani tecnici suggerisco di avere un'idea di calcio ben precisa e di non stravolgerla continuamente. Bisogna studiare, aggiornarsi e migliorare le proprie convinzioni, senza però perdere la propria identità. Cambiare troppo rischia soltanto di creare confusione. Un allenatore deve essere credibile agli occhi dei propri giocatori e questa credibilità si costruisce soprattutto attraverso il lavoro quotidiano e si dimostra sul campo".