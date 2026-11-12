Aveva un grande potenziale per toccare le più alte vette del calcio mondiale, poi quella mancata convocazione con il suo Brasile al Mondiale 2002 ha distrutto tutto. Mario Jardel per primo. L'ex attaccante, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso la sua parabola discendente che ha stroncato la sua carriera dopo i trionfi con Porto e Sporting Lisbona e le due Scarpe d'Oro vinte, svelando i retroscena più crudi legati alle dipendenze da alcol e cocaina.

"Tra alcol e droga ho rischiato di morire. Ancona? Solo brutti ricordi"

il brasiliano

sembrava destinato a brillare con la Seleção ai Mondiali del 2002.

Tuttavia, quella convocazione non arrivò mai e, come ha raccontato La Gazzetta dello Sport, quel momento fu l'inizio della sua caduta.

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Marioè uno dei più grandi predatori d'area di rigore tra gli anni Novanta e l'inizio del Duemila. Idolo dei tifosi di, autore di un bottino di gol da capogiro con tanto di vittoria di 2 Scarpe d'Oro,Sono passati ormai 24 anni da quel Mondiale eppure Jardel non ha mai compreso il motivo per cui Luizabbia preso la decisione di non portarlo in Corea e Giappone per quel torneo che tanto sentiva e che alla fine proprio ilha vinto: "Ero tra i cinque migliori attaccanti del mondo. Avevo segnato 55 reti in 42 presenze con lo Sporting Lisbona, avevo vinto la mia seconda Scarpa d'Oro ma nessuno mi ha mai dato una spiegazione. La mia carriera è finita lì".

Da quel momento, infatti, Jardel non si è più ripreso e in 9 anni cambiò più di 10 squadre senza mai incidere. Anche perché la sua testa era del tutto da un'altra parte. Ma non fu quella la cosa peggiore: "Iniziai a bere eccessivamente. Ero ormai caduto in depressione tanto che, nel 2003, iniziai anche a provare la cocaina. Mi faceva sentire vivo. Una volta rimasi sveglio per una settimana intera. Poi ho avuto un'overdose e sono quasi morto".

25 maggio 2000: Jardel del Porto bacia il trofeo dopo la replica della finale della Coppa del Portogallo contro lo Sporting Lisbona all'Estadio Nacional di Lisbona, Portogallo. Il Porto ha vinto la partita 2-0. Immagine di Nuno Correia. Credito obbligatorio: Allsport UK /Allsport

Nel corso dell'intervista ha anche ricordato uno degli episodi più singolari della sua carriera: la sua breve ma movimentata esperienza all'Ancona durante la stagione 2003-04: "Ho solo brutti ricordi. Ho giocato solo 3 partite e non sono stato pagato per mesi. Poi la società è fallita". Ancora ironicamente memorabile il suo saluto al settore sbagliato durante la sfida contro il Perugia: "Avevano gli stessi colori". Jardel ha poi spiegato di aver toccato il fondo dopo quell'esperienza e di aver avuto bisogno di aiuto psichiatrico per mesi per ricostruire la sua vita. Oggi, a 53 anni, dice di aver trovato stabilità grazie a sua moglie Sandra e di aver iniziato un nuovo capitolo lontano dai riflettori del calcio professionistico.