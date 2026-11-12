L'ex attaccante brasiliano ha ricordato il momento più difficile della sua vita iniziato con la mancata convocazione per il Mondiale in Corea e Giappone nel 2002
Aveva un grande potenziale per toccare le più alte vette del calcio mondiale, poi quella mancata convocazione con il suo Brasile al Mondiale 2002 ha distrutto tutto. Mario Jardel per primo. L'ex attaccante, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso la sua parabola discendente che ha stroncato la sua carriera dopo i trionfi con Porto e Sporting Lisbona e le due Scarpe d'Oro vinte, svelando i retroscena più crudi legati alle dipendenze da alcol e cocaina.
"Tra alcol e droga ho rischiato di morire. Ancona? Solo brutti ricordi"Mario Jardel è uno dei più grandi predatori d'area di rigore tra gli anni Novanta e l'inizio del Duemila. Idolo dei tifosi di Porto e Sporting Lisbona, autore di un bottino di gol da capogiro con tanto di vittoria di 2 Scarpe d'Oro, il brasiliano sembrava destinato a brillare con la Seleção ai Mondiali del 2002. Tuttavia, quella convocazione non arrivò mai e, come ha raccontato La Gazzetta dello Sport, quel momento fu l'inizio della sua caduta.
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Da quel momento, infatti, Jardel non si è più ripreso e in 9 anni cambiò più di 10 squadre senza mai incidere. Anche perché la sua testa era del tutto da un'altra parte. Ma non fu quella la cosa peggiore: "Iniziai a bere eccessivamente. Ero ormai caduto in depressione tanto che, nel 2003, iniziai anche a provare la cocaina. Mi faceva sentire vivo. Una volta rimasi sveglio per una settimana intera. Poi ho avuto un'overdose e sono quasi morto".
Nel corso dell'intervista ha anche ricordato uno degli episodi più singolari della sua carriera: la sua breve ma movimentata esperienza all'Ancona durante la stagione 2003-04: "Ho solo brutti ricordi. Ho giocato solo 3 partite e non sono stato pagato per mesi. Poi la società è fallita". Ancora ironicamente memorabile il suo saluto al settore sbagliato durante la sfida contro il Perugia: "Avevano gli stessi colori". Jardel ha poi spiegato di aver toccato il fondo dopo quell'esperienza e di aver avuto bisogno di aiuto psichiatrico per mesi per ricostruire la sua vita. Oggi, a 53 anni, dice di aver trovato stabilità grazie a sua moglie Sandra e di aver iniziato un nuovo capitolo lontano dai riflettori del calcio professionistico.
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