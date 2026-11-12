Ci si aspettava una fine diversa, un esito migliore per chi è stato capitano dei Sangs et Ors, ma i risultati tra le varie competizioni non hanno lasciato scampo nemmeno ad una bandiera di questo club. Così, Yannick Cahuzac deve salutare il suo Lens. La società, infatti, ha comunicato ufficialmente l'esonero del tecnico che era subentrato in corsa e che non ha saputo riprendere in mano la situazione della squadra. Pesano i risultati altalenanti e la punizione senza storia in Champions League subìta in casa per mano del Como del Fabregas: quel 9 a 1 che ha mandato in tilt l'ambiente degli Artésiens. Per la società, ora, inizia un periodo di riflessione che coincide con la sosta per le nazionali - ma un nome sembra essere il più quotato, stando ai media francesi.

Il comunicato del Lens: "Ringraziamo Cahuzac, nostro ex-capitano e allenatore"

Subentrato ad un altro allenatore che è durato poco sulla panchina del Lens, Dino(vincitore della Supercoppa francese con il club), Yannick Cahuzac paga un momento negativissimo e altalenante della squadra. Nominato proprio come, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di vice, non è riuscito ad affermarsi con i colori che lo hanno accompagnato per una vita: esattamente dal 2019, quando iniziò la sua avventura da giocatore dei Sangs et Ors.

Pesa in maniera significativa la sconfitta per 9 a 1 in Champions, a cui è seguito - a rimarcare il periodo nero del Lens - anche la sconfitta contro il Marsiglia, quando pure il collega-rivale Genesio ha voluto rincuorare a Cahuzac. Il club ha voluto salutare con un comunicato stampa sui canali ufficiali l'ormai ex-allenatore:

"Il Racing Club de Lens annuncia che Yannick Cahuzac è stato sollevato dall'incarico di capo della prima squadra.

Chiamato a garantire questa responsabilità senza una scadenza predefinita, Yannick Cahuzac ha supportato il gruppo professionistico durante un periodo di transizione durante il quale ha messo tutta la sua energia e il suo impegno al servizio del Racing.

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Si ritorna a casa? Pierre Sage è il primo nome sulla lista

per il suo investimento e il lavoro svolto, gli augura ogni successo nel proseguire la sua carriera professionale".Aveva tentato la fortuna in terra britannica, laddove i sogni si muovono spesso tra i sobborghi di Londra. Ma la storia sulla panchina con ilè naufragata nel giro di pochi mesi.deve salutare anzitempo le Eagles (che proprio oggi hanno ufficializzato l'esonero del francese ), ma potrebbe aver già trovato un posto dove andare - o meglio: ritornare.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Pierre Sage, allenatore del Crystal Palace, osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Ipswich Town a Selhurst Park, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Secondo quando riportato da L'Equipe, il Lens sta già cercando il sostituto e proprio Pierre Sage è il nome per il post Cahuzac. Il tecnico francese ha già guidato gli Artésiens, proprio la scorsa stagione che si è rilevata essere trionfale. Infatti, è l'allenatore che è riuscito a consegnare al club una prima e storica Coppa di Francia. Nonostante la separazione avvenuta nei mesi estivi del 2026, Sage potrebbe ritornare dove è riuscito a lasciare il segno: stavolta, però, la missione è riprendere un ambiente fortemente demoralizzato e che non sta trovando più la bussola, ma che rimane ricco di grande potenziale.