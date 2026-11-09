La crisi in casa Lens continua a farsi sempre più profonda. I Sang Et Or, spazzati via sotto gli occhi dei tifosi per 1-9 dal Como in Champions League, non sono riusciti a dare una risposta ai propri sostenitori nemmeno in campionato, perdendo per 2-1, ancora al Bollaert-Delelis, contro il Marsiglia. A tal proposito, è intervenuto il tecnico dell'OM, Bruno Genesio, il quale ha invitato il collega Yannick Cahuzac a non mollare e a puntare sulla forza del gruppo per rialzarsi da questo momento particolarmente delicato.

"Gli ho detto di non mollare"

🚨Bruno Genesio :



"J’ai regardé le match entre Lens et Côme. Mais il ne faut pas trop s’attarder sur ce qu’on a vu sur cette rencontre." pic.twitter.com/88vmeek540 — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 7, 2026

"Solo un altro allenatore può capire cosa prova un allenatore"

Intervistato in conferenza stampa dopo la partita,ha dichiarato di aver mandato un messaggio d'incoraggiamento al tecnico del Lens,, rivelando: "Gli ho detto, di restare unito al suo staff e ai giocatori, è solo in questo modo che supereranno questo momento difficile". Proseguendo, l'allenatore dell'ha sottolineato: "I giocatori delavevano mostrato delle buone cose prima della partita contro il, ma queste sono cose che succedono. La pausa per le nazionali arriva al momento giusto per loro".Nel corso dell'intervista,ha poi parlato della vittoria sui Sang et Or, affermando: "A fine partita, c'era molta gioia nel nostro spogliatoio, da parte di tutti: di chi ha giocato, di chi ha giocato meno, di chi non ha giocato proprio e anche di chi non era nemmeno nella lista dei convocati. Forse è questo che dà a noi, allo staff, la maggiore soddisfazione e speranza oggi.".

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 19 MARZO: Bruno Genesio, allenatore del LOSC Lille, reagisce durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra Aston Villa FC e Lille OSC, disputata al Villa Park il 19 marzo 2026 a Birmingham, in Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Infine, il tecnico francese ha chiuso il suo commento, tornando sul match tra Como e Lens: "Mercoledì ho sofferto guardando la partita, perché quando sei un allenatore, sai cosa sta passando per la testa dell'altro tecnico in quel momento. Volevo solo condividere questa sensazione con lui, perché solo un altro allenatore può capire cosa prova un allenatore. Era semplicemente un messaggio di sincero sostegno, perché anche lui è un giovane tecnico e forse questa è un'esperienza che gli sarà utile in futuro".