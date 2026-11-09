Il Barcellona rimonta l'Atletico, rimane saldo al primo posto in Liga e lo fa grazie all'ennesima prestazione maiuscola di Fermin Lopez
Il Barcellona si stringe attorno a Fermin Lopez: il giocatore riceve un'accoglienza calorosa al centro sportivo
Nella serata del Metropolitano, più ardente che mai data la posta in palio, è andata in scena una partita dai due volti. Alla prima frazione di gioco, dominata dagli uomini del Cholo Simeone, in un remake delle tante sfide della scorsa stagione, ha risposto con prepotenza e tecnica il Barcellona. Nella ripresa, gli uomini di Flick, con il vento a favore grazie all'uragano Fermin abbattutosi dal nulla allo scadere del primo tempo, hanno ripreso a martellare senza sosta un Atletico sempre più rintanato nella propria area di rigore, incapace anche di ripartire. Così, l'asse Blaugrana formato da Lamine Yamal e Fermin Lopez ha confezionato il gol del sorpasso, mantenendo la vetta della Liga.
L'arma esplosivaNel momento più complicato per il Barcellona, tramortito dalle scorribande offensive dell'Atletico, capace di tagliare il campo come un coltello ardente nel burro, esattamente come fatto nella scorsa stagione nell'andata di Champions e Copa del Rey, è Fermin Lopez a salire in cattedra, ammutolire il Metropolitano e prendersi la scena. Verso la fine del primo tempo, quando il Cholo contava i secondi per andare negli spogliatoi, una giocata di Pedri fra quattro avversari, aiutato anche da due rimpalli, fanno carambolare il pallone sul piede mancino di Fermin che, di prima intenzione, lo scaglia alle spalle di Oblak.
Il Barça, galvanizzato dal pareggio, entra con un altro piglio nella ripresa, mettendo alle corde un Atletico visibilmente più stanco. Il gol sembra essere questione di minuti e arriva al 66esimo su una combinazione top class tra Lamine Yamal e il classe 2003 spagnolo. Il 10 Blaugrana, sulla sua mattonella preferita e lasciato colpevolmente troppo solo, imbuca in diagonale per l'inserimento di Fermin Lopez che, senza guardare Oblak, lo trafigge questa volta di destro. La remuntada è completata e il Barça rimane, così, in testa alla classifica.
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Fermin: numeri da sognoNella partita di Champions contro l'Aston Villa, vinta 3-1 al Camp Nou, l'andaluso ha tagliato il traguardo delle 150 partite con la maglia del Barcellona, fra tutte le competizioni, ad appena 23 anni. Ieri, in una di quelle serate che non dimenticherà mai, ha raggiunto la pietra miliare dei 100 gettoni solo in Liga, arricchiti con una doppietta da favola. Proprio i gol sono l'arma letale di Fermin che, come raccontato alla vigilia della sfida al Mundo Deportivo, ha detto di trattarsi semplicemente di una "dote innata frutto dell'istinto". È salito a quota 7 in questo campionato, in appena 11 partite, superando le precedenti due stagioni, in cui si era fermato a 6. Il mirino è puntato sulla prima stagione in Blaugrana, la 23/24, in cui chiese a 8 reti in 31 presenze. Di questo passo e con questo killer instinct, è solo questione di tempo.
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