Nella serata del Metropolitano, più ardente che mai data la posta in palio, è andata in scena una partita dai due volti. Alla prima frazione di gioco, dominata dagli uomini del Cholo Simeone, in un remake delle tante sfide della scorsa stagione, ha risposto con prepotenza e tecnica il Barcellona. Nella ripresa, gli uomini di Flick, con il vento a favore grazie all'uragano Fermin abbattutosi dal nulla allo scadere del primo tempo, hanno ripreso a martellare senza sosta un Atletico sempre più rintanato nella propria area di rigore, incapace anche di ripartire. Così, l'asse Blaugrana formato da Lamine Yamal e Fermin Lopez ha confezionato il gol del sorpasso, mantenendo la vetta della Liga.

L'arma esplosiva

Nel momento più complicato per il, tramortito dalle scorribande offensive dell', capace di tagliare il campo come un coltello ardente nel burro, esattamente come fatto nella scorsa stagione nell'andata di, èa salire in cattedra, ammutolire il Metropolitano e prendersi la scena. Verso la fine del primo tempo, quando ilcontava i secondi per andare negli spogliatoi, una giocata difra quattro avversari, aiutato anche da due rimpalli, fanno carambolare il pallone sul piede mancino di Fermin che, di prima intenzione, lo scaglia alle spalle di

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 08: Fermin Lopez del FC Barcelona (a destra) festeggia con il compagno di squadra Lamine Yamal dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico Madrid e FC Barcelona al Riyadh Air Metropolitano l'8 novembre 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Il Barça, galvanizzato dal pareggio, entra con un altro piglio nella ripresa, mettendo alle corde un Atletico visibilmente più stanco. Il gol sembra essere questione di minuti e arriva al 66esimo su una combinazione top class tra Lamine Yamal e il classe 2003 spagnolo. Il 10 Blaugrana, sulla sua mattonella preferita e lasciato colpevolmente troppo solo, imbuca in diagonale per l'inserimento di Fermin Lopez che, senza guardare Oblak, lo trafigge questa volta di destro. La remuntada è completata e il Barça rimane, così, in testa alla classifica.

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