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Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, ecco che è arrivata una secchiata gelida per il Tottenham Hotspur. Il club allenato da Roberto De Zerbi ha vissuto un inizio di stagione piuttosto complicato. Senza vittoria per un mese e mezzo, gli Spurs hanno trovato una certa continuità dopo la sosta di ottobre. Dopo lo sfortunato pareggio contro il Manchester United, il club londinese ha portato a casa 3 vittorie consecutive. Dal 3-1 al Coventry City al 2-o al Crystal Palace, passando per lo 0-2 rimediato al Chelsea di Xabi Alonso.

Jamie O'Hara slams the attacking line in Totteham: 🗣 #THFC



"Solanke was non-existent when he came on."



"We are now hesitating to put the ball into the box because the strikers aren't going to score."



"Marmoush is, like, fraud levels right now. I don't know what he's doing.… pic.twitter.com/RCCueSJccM — Tottenham World (@Spursworld_) November 8, 2026

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1 Pagina 1 2 Marmoush e le difficoltà offensive