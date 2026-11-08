Il giocatore offensivo egiziano non riesce a incidere: dopo la prestazione deludente contro il Leeds United, molti iniziano a chiedersi se l'investimento è stato giustificato
Il Manchester United rimonta la Roma e parte la festa a Old Trafford
Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, ecco che è arrivata una secchiata gelida per il Tottenham Hotspur. Il club allenato da Roberto De Zerbi ha vissuto un inizio di stagione piuttosto complicato. Senza vittoria per un mese e mezzo, gli Spurs hanno trovato una certa continuità dopo la sosta di ottobre. Dopo lo sfortunato pareggio contro il Manchester United, il club londinese ha portato a casa 3 vittorie consecutive. Dal 3-1 al Coventry City al 2-o al Crystal Palace, passando per lo 0-2 rimediato al Chelsea di Xabi Alonso.In queste partite, il tecnico italiano sembrava aver trovato le chiavi giuste per la propria squadra: Matues Fernandes riportato nel ruolo di 6 e l'inserimento di James Maddison, capace di creare sempre superiorità numerica in mezzo al campo. Le azioni del Tottenham erano codificate e perfette, eppure, questo idillio è terminato già ieri contro il Leeds United. La sconfitta per 1-0 contro i Pavoni ha riaperto alcune discussioni sul club inglese, soprattutto sulla sterilità offensiva.
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