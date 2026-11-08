Una partita di calcio cancellata a causa dei tifosi, protagonisti di una protesta che ha dell'incredibile. È quanto accaduto nei Paesi Bassi, dove il derby tra Vitesse e De Graafschap, valido per la seconda divisione olandese, non si è disputato a causa di quanto successo fuori dallo stadio degli ospiti. Un gruppo di sostenitori del De Graafschap ha infatti bloccato il pullman della propria squadra, impedendo ai giocatori di raggiungere il GelreDome di Arnhem, dove era in programma la sfida contro il Vitesse.

Vitesse-De Graafschap: derby annullato a causa dei tifosi

Tutto è iniziato questa mattina, quando circa 160 sostenitori del De Graafschap si sono radunati nei pressi dello stadio di casa, il De Vijverberg, a Doetinchem. I tifosi hanno impedito alla squadra di partire alla volta di Arnhem, arrivando anche a chiudere con catene e lucchetti i cancelli della struttura. Il pullman è rimasto così bloccato nel parcheggio, mentre la dirigenza cercava di trovare una soluzione per permettere ai giocatori di raggiungere il GelreDome.

ARNHEM, PAESI BASSI - 13 MARZO: I tifosi del Vitesse mostrano il loro supporto durante la partita di Eredivisie olandese tra Vitesse Arnhem e AZ Alkmaar, tenutasi al Gelredome il 13 marzo 2015 ad Arnhem, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La protesta era diretta contro la decisione delle autorità di Arnhem di vietare completamente la presenza dei tifosi ospiti durante la partita. Inizialmente, infatti, era stata concessa una disponibilità di 500 biglietti per i sostenitori del De Graafschap, rispetto agli 800 abituali. L'autorizzazione era però subordinata al rispetto di precise misure di sicurezza, tra cui il controllo preventivo di striscioni e materiali utilizzati per le coreografie. Il messaggio è stato chiaro: senza tifosi, non si gioca.

Alla base della decisione ci sono anche i gravi disordini verificatisi durante l'ultima edizione del derby, disputata nel dicembre 2025. In quell'occasione, alcuni sostenitori del De Graafschap si erano rifiutati di sottoporsi ai controlli di sicurezza, mentre altri avevano lanciato materiale pirotecnico contro le forze dell'ordine. Gli episodi avevano portato a un inasprimento delle misure di sicurezza e alla riduzione del numero di biglietti disponibili per la tifoseria ospite.

Durissima la presa di posizione della federazione calcistica olandese, che ha condannato quanto accaduto attraverso un comunicato ufficiale: "È assolutamente inaccettabile che alcuni tifosi rendano impossibile giocare a calcio. Così facendo danneggiano il proprio club, la propria squadra, lo sport e le migliaia di sostenitori che vengono ad assistere alle partite".