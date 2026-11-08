E' North West derby anche in tv: Neville a braccia alzate e Carragher non sa dove guardare...

Gary e Phil Neville di nuovo insieme, questa volta però non dentro al rettangolo verde. I due ex calciatori del Manchester United hanno infatti condiviso per la prima volta lo studio televisivo durante la trasmissione di USA Network dedicata alla Premier League, regalando ai telespettatori un momento divertente. Cresciuti insieme nel settore giovanile dei Red Devils, Gary e Phil hanno collezionato complessivamente 287 presenze tra il club inglese e la Nazionale, conquistando 6 Premier League, 1 Champions League e 3 FA Cup durante gli anni trascorsi insieme a Old Trafford.

I due si rincrociarono qualche anno dopo in Spagna, nel 2015, quando Gary fu nominato allenatore del Valencia e rincontrò Phil che già si trovava all'interno dello staff tecnico della squadra spagnola.

Il siparietto tra i fratelli Neville: "Non ci vedevamo da tre anni"

Come ammesso dallo stesso Gary durante la diretta, i due, e a introdurre il momento è stata la conduttrice: "Una piccola pagina di storia televisiva sta per essere scritta., giusto?".

MANCHESTER - 2 NOVEMBRE: Phil Neville del Manchester United festeggia con suo fratello Gary dopo aver segnato un gol durante la partita di FA Barclaycard Premiership tra Manchester United e Southampton, giocata il 2 novembre 2002 all'Old Trafford di Manchester, Inghilterra. Il Manchester United ha vinto la partita 2-1. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

L'ex terzino dei Red Devils ha confermato, prima di essere interrotto scherzosamente dal fratello: "Non sa neanche dove abito". La conduttrice ha rincarato la dose, spiegando che Gary gli aveva addirittura chiesto dove abitasse poco prima dell'inizio della trasmissione.

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Phil ha commentato con ironia la situazione, mostrando comunque piacere per la riunione di famiglia: "È semplicemente bello rivederlo. Abbiamo trascorso molto tempo insieme durante le nostre carriere. Adesso io vivo in America, lui in Inghilterra, e spero che stasera ci fermeremo davanti ad un bel bicchiere di vino".

Infine, Gary ha confermato quanto sia diventato raro per i due trascorrere del tempo insieme: "È fantastico, non ci vediamo così spesso ormai. Phil è stato negli Stati Uniti per allenare Miami e Portland negli ultimi quattro o cinque anni e adesso vive in Florida, a quanto pare. Un posto molto bello, sicuramente meglio di Manchester. Vorrei essere al suo posto".