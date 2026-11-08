L'esultanza di Rafael Leao ha sorpreso. L'attaccante portoghese, trasferitosi dal Milan al Galatasaray la scorsa estate dopo una lunghissima telenovela di calciomercato, ha trovato la seconda rete nella Super Lig mediorientale. Il gol del classe 1999 ha permesso ai padroni di casa di andare immediatamente in vantaggio, contribuendo al successo della sua squadra per 4-3. Proprio dopo aver segnato, ha esultato coprendosi la faccia e invitando i compagni di squadra a fare come lui, con il consueto sorriso stampato sul volto. Di certo, la celebrazione non è passata inosservata. In particolare, il regolamento avrebbe previsto un'ammonizione, essendo un'esultanza sproporzionata. L'arbitro dell'incontro, però, ha preferito lasciar correre.

Galatasaray, Leao "copia" Jakobs: esultanza tutta da ridere

Era il minuto sette della partita quando Leao, assistito dall'ex Sampdoria e Fiorentina Lucas Torreira, ha portato in vantaggio il Galatasaray. Come dimostrano alcuni video che circolano sul Web, l'esultanza dopo la rete del neo numero 7 portoghese è stata. Corprirsi la faccia ha consentito a Leao e compagni di emulare il comportamento tenuto da Ismail, difensore del club turco. Questi, uscito da un nightclub dopo la partita con lo Stoccarda, aveva coperto il suo volto.

ISTANBUL, TURCHIA - 7 NOVEMBRE: Rafael Leao del Galatasaray segna il primo gol della sua squadra durante la partita della Super League Turca 2026/27 tra Galatasaray SK e Amed SFK allo Stadio Rams Park il 7 novembre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

In realtà, regolamenti dell'IFAB e della Federcalcio turca alla mano, esultare togliendosi la maglia o sfruttarla per coprirsi la faccia - come accaduto con Leao - richiederebbe un cartellino giallo. Sarebbero stati ammoniti, dunque, ben 7 giocatori in un colpo solo dopo appena 7 minuti di gioco. Difficilmente si applica questa sanzione a un gruppo intero di calciatori, ma di certo ex arbitri turchi hanno ritenuto non corretto quantomeno ammonire il solo Leao.

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L'ex Milan ha abbandonato il campo al 50° minuto, lasciando spazio a Gul, senza alcun cartellino ai suoi danni. I turchi sono poi riusciti a segnare altre tre reti e, pur concedendone altrettante all'Amedspor, hanno vinto grazie al gol di Leao. Ora il Galatasaray ècon 28 punti raccolti dopo 11 giornate di campionato, avendo aumentato il distacco proprio dagli avversari di ieri sera.