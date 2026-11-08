L'ex attaccante del Milan emula il comportamento di Ismail Jakobs uscito da un nightclub
Galatasaray-Fenerbahce, l'escalation che porta alla maxi-rissa al fischio finale
L'esultanza di Rafael Leao ha sorpreso. L'attaccante portoghese, trasferitosi dal Milan al Galatasaray la scorsa estate dopo una lunghissima telenovela di calciomercato, ha trovato la seconda rete nella Super Lig mediorientale. Il gol del classe 1999 ha permesso ai padroni di casa di andare immediatamente in vantaggio, contribuendo al successo della sua squadra per 4-3. Proprio dopo aver segnato, ha esultato coprendosi la faccia e invitando i compagni di squadra a fare come lui, con il consueto sorriso stampato sul volto. Di certo, la celebrazione non è passata inosservata. In particolare, il regolamento avrebbe previsto un'ammonizione, essendo un'esultanza sproporzionata. L'arbitro dell'incontro, però, ha preferito lasciar correre.
Galatasaray, Leao "copia" Jakobs: esultanza tutta da ridereEra il minuto sette della partita quando Leao, assistito dall'ex Sampdoria e Fiorentina Lucas Torreira, ha portato in vantaggio il Galatasaray. Come dimostrano alcuni video che circolano sul Web, l'esultanza dopo la rete del neo numero 7 portoghese è stata corale. Corprirsi la faccia ha consentito a Leao e compagni di emulare il comportamento tenuto da Ismail Jakobs, difensore del club turco. Questi, uscito da un nightclub dopo la partita con lo Stoccarda, aveva coperto il suo volto.
In realtà, regolamenti dell'IFAB e della Federcalcio turca alla mano, esultare togliendosi la maglia o sfruttarla per coprirsi la faccia - come accaduto con Leao - richiederebbe un cartellino giallo. Sarebbero stati ammoniti, dunque, ben 7 giocatori in un colpo solo dopo appena 7 minuti di gioco. Difficilmente si applica questa sanzione a un gruppo intero di calciatori, ma di certo ex arbitri turchi hanno ritenuto non corretto quantomeno ammonire il solo Leao.
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