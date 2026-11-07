Victor Osimhen si ferma nel momento clou di questo avvio di stagione del Galatasaray: l'infortunio rimediato in Champions League contro lo Stoccarda si è rivelato più serio del previsto, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico, che il club turco ha comunicato in via ufficiale. L'attaccante nigeriano è stato operato in mattinata e inizierà perciò la sua fase di recupero. Ecco i dettagli.

Osimhen, l'operazione al ginocchio e i tempi di recupero: il comunicato

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La conferma è arrivata in mattinata attraverso i canali ufficiale del, comunicando cheè stato sottoposto ad un intervento dipresso l'ospedale Maslak Acibdadem di Istanbul, eseguito dal medico sociale Yener Ince e con esito. Le condizioni dell'attaccante, scrive il club turco, "saranno ora monitorate quotidianamente e il suo trattamento proseguirà sotto la supervisione dello staff medico". Le società, in questi casi, non diffondono né stabiliscono mai tempi di recupero precisi, ma stando alle ricostruzioni da parte dei media locali lo stop potrebbe aggirarsi attorno alleanche se molto potrebbe dipendere dalla risposta del ginocchio durante la riabilitazione.L'obiettivo del Galatasaray sarà comunque quello di recuperaresenza correre rischi di, soprattutto considerando il suo peso nell'attacco della formazione turca. Pertanto, il suo recupero sarà logicamentecon scrupolo.

ISTANBUL, TURCHIA - 30 AGOSTO: Victor Osimhen del Galatasaray reagisce durante la partita di Super League turca 2026/27 tra Galatasaray SK e Göztepe SK al Rams Park Stadium il 30 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Osimhen e l'infortunio contro lo Stoccarda