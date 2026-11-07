Dopo l'infortunio in Champions contro lo Stoccarda, la risonanza ha evidenziato un frammento libero nel ginocchio di Osimhen che ha portato all'operazione in mattinata

Alex Bianchi
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Victor Osimhen si ferma nel momento clou di questo avvio di stagione del Galatasaray: l'infortunio rimediato in Champions League contro lo Stoccarda si è rivelato più serio del previsto, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico, che il club turco ha comunicato in via ufficiale. L'attaccante nigeriano è stato operato in mattinata e inizierà perciò la sua fase di recupero. Ecco i dettagli.

Osimhen, l'operazione al ginocchio e i tempi di recupero: il comunicato

La conferma è arrivata in mattinata attraverso i canali ufficiale del Galatasaray, comunicando che Osimhen è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia artroscopia presso l'ospedale Maslak Acibdadem di Istanbul, eseguito dal medico sociale Yener Ince e con esito positivo. Le condizioni dell'attaccante, scrive il club turco, "saranno ora monitorate quotidianamente e il suo trattamento proseguirà sotto la supervisione dello staff medico". Le società, in questi casi, non diffondono né stabiliscono mai tempi di recupero precisi, ma stando alle ricostruzioni da parte dei media locali lo stop potrebbe aggirarsi attorno alle 2/3 settimane, anche se molto potrebbe dipendere dalla risposta del ginocchio durante la riabilitazione.
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L'obiettivo del Galatasaray sarà comunque quello di recuperare Osimhen senza correre rischi di ricadute, soprattutto considerando il suo peso nell'attacco della formazione turca. Pertanto, il suo recupero sarà logicamente gestito con scrupolo.

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Osimhen e l'infortunio contro lo Stoccarda

Il problema fisico di Osimhen risale alla sfida di Champions League contro lo Stoccarda, disputata lo scorso 3 novembre, nella quale ha accusato un problema al ginocchio sinistro, descritto successivamente dal Galatasaray come una distensione dell'articolazione. In seguito al fastidio, nei giorni seguenti, lo staff medico ha sottoposto il calciatore ad una risonanza magnetica per valutare l'entità del problema, evidenziando la presenza di un frammento libero all'interno del ginocchio e portando i medici ad optare per una soluzione chirurgica. Il nigeriano, in seguito all'operazione, potrebbe perciò saltare quasi certamente la prossima sfida europea contro l'Aston Villa e forse anche quella successiva contro l'AEK Atene, mentre in campionato si parla di almeno 5/6 gare.

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