Torna a far parlare di sé la movimentata finale dello scorso Mondiale tra Spagna e Argentina, dove al triplice fischio si è scatenata una maxi rissa tra giocatori e staff, portando a pesanti sanzioni nei confronti dei soggetti coinvolti. La FIFA ha rivisto proprio alcune sanzioni disciplinari inflitte alla Federazione argentina e, in seguito al ricorso, ha portato infatti ad uno sconto per Nahuel Molina, mentre non ha cambiato di una virgola la squalifica di Leandro Paredes, tra i più accesi negli scontri.

La FIFA riduce lo stop a Molina e conferma la maxi squalifica a Paredes: i dettagli

Caricamento post Instagram...

La novità più significativa, come riportato dal comunicato ufficiale della Federazione, riguarda la squalifica di, oggi terzino della Roma, inizialmente punito con sette giornate di squalifica e un'ammenda da 90mila dollari: ildellaha accolto parzialmente il ricorso presentato dall'AFA, federazione argentina, e ha deciso di fare un passetto all'indietro in merito allo stop dell'ex Atletico,la sospensione ae anche la multa da pagare, scesa a. La sanzione per il terzino, sempre legata agli episodi verificatisi al termine della finale, è scattata quando le ricostruzioni hanno evidenziatofisica nei confronti dello spagnolo Rodri, durante i festeggiamenti della Spagna.Esito completamente diverso e immutato, invece, per. Il centrocampista del Boca Juniors, protagonista di un confronto acceso con diversi calciatori spagnoli, non ha infatti ottenuto alcuno sconto: laha anziintegralmente la squalifica die l'ammenda di. L'ex Roma, durante il parapiglia successivo al fischio finale, era stato invece autore di una spinta nei confronti dello spagnolo Eric Garcia e di un tentativo diGavi, già a terra.

VICENTE LOPEZ, ARGENTINA - 15 AGOSTO: Leandro Paredes del Boca Juniors gesticola durante una partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra Platense e Boca Juniors all'Estadio Ciudad de Vicente Lopez il 15 agosto 2026 a Vicente Lopez, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

FIFA, confermata anche la multa alla Federazione: possibile ricorso al TAS

La decisione della FIFA non ha modificato neppure lanei confronti della, che dovrà pagare invece una cifra pari a. La penalizzazione riguarda diversi episodi disciplinari verificatisi durante il torneo, tra cui cori e manifestazionida parte dei tifosi, oltre a comportamenti ritenuti inappropriati come al presuntoalla maxi rissa da parte un membro dello staff del ct Scaloni. La Federazione, tuttavia, ha già manifestato l'intenzione di proseguire la propria, annunciando nello stesso comunicato di valutare un ulterioredirettamente al Tribunale Arbitrale dello Sport, il. L'obiettivo sarebbe quello di ottenere una revisione delle sanzioni, sia per quanto riguarda i singoli calciatori sia per la penalizzazione economica inflitta all'AFA.