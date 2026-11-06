Non soltanto una conferenza stampa dedicata alla presentazione dei convocati per i prossimi impegni di Nations League. Luis de la Fuente ha affrontato diversi argomenti nel corso del suo intervento, soffermandosi sulle novità della lista, sulle condizioni di alcuni giocatori e sulle prospettive della nazionale spagnola. Tra i nomi che attirano maggiormente l'attenzione c'è quello di Jacobo Ramon, difensore del Como alla prima chiamata con la selezione maggiore.

Jacobo Ramon e il Como: le parole di De la Fuente

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Una delle domande rivolte al commissario tecnico ha riguardato proprio la convocazione del centrale classe 2005, De la Fuente ha spiegato le ragioni della scelta, sottolineando il rendimento del calciatore sia con il Como che con la Nazionale Under 21: ", oltre ad un grandissimo lavoro con l'Under 21. Il monitoraggio che facciamo settimanalmente sulle sue prestazioni è eccellente e crediamo sia arrivato il".De la Fuente dopo le parole su Ramon si è poi focalizzato sul Como e sul lavoro di Cesc Fabregas, dedicando parole importanti: "Il Como è una delle squadre che gioca meglio in Europa. Sta disputando un campionato fantastico e molti suoi calciatori potrebbero adattarsi alla nostra idea di calcio, perché hanno caratteristiche molto simili"., che avrà adesso l'opportunità di confrontarsi con il gruppo campione del mondo della nazionale maggiore.

OVIEDO, SPAGNA - 3 OTTOBRE: Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, osserva prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca, disputata allo stadio Carlos Tartiere il 3 ottobre 2026 a Oviedo, in Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Tra gli altri temi affrontati c'è stato quello relativo a Gavi, tenuto fuori dalla lista dei convocati. De la Fuente ha ribadito la stima nei confronti del centrocampista del Barcellona, spiegando però che per tornare a vestire la maglia della Spagna sarà necessario continuare a lavorare: "Gavi merita sempre un'eccezione. Gli vogliamo molto bene, ma sa che deve continuare a migliorare e a crescere per avere possibilità di tornare". Il commissario tecnico ha inoltre ricordato quanto sia complicato trovare spazio in una nazionale che dispone di numerose alternative di qualità.

Nel corso dell'incontro con i giornalisti si è parlato anche del Mondiale 2030 e della sede della finale. Il selezionatore spagnolo ha espresso l'auspicio che la finale si giochi in Spagna, ma che il suo compito è concentrarsi sulla preparazione della squadra: "La mia occupazione è preparare la miglior nazionale possibile per vincere quel Mondiale, il resto non dipende da me".