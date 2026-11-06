Il commissario tecnico della Spagna ha affrontato diversi temi in conferenza stampa, dalla prima chiamata di Jacobo Ramon alle scelte tecniche
Pessimi risultati del Valenciennes in campionato: i tifosi mettono la musica da circo allo stadio!
Non soltanto una conferenza stampa dedicata alla presentazione dei convocati per i prossimi impegni di Nations League. Luis de la Fuente ha affrontato diversi argomenti nel corso del suo intervento, soffermandosi sulle novità della lista, sulle condizioni di alcuni giocatori e sulle prospettive della nazionale spagnola. Tra i nomi che attirano maggiormente l'attenzione c'è quello di Jacobo Ramon, difensore del Como alla prima chiamata con la selezione maggiore.
Jacobo Ramon e il Como: le parole di De la FuenteUna delle domande rivolte al commissario tecnico ha riguardato proprio la convocazione del centrale classe 2005, De la Fuente ha spiegato le ragioni della scelta, sottolineando il rendimento del calciatore sia con il Como che con la Nazionale Under 21: "Jacobo sta facendo una grande stagione, oltre ad un grandissimo lavoro con l'Under 21. Il monitoraggio che facciamo settimanalmente sulle sue prestazioni è eccellente e crediamo sia arrivato il momento opportuno per vederlo".
Caricamento post Instagram...
Tra gli altri temi affrontati c'è stato quello relativo a Gavi, tenuto fuori dalla lista dei convocati. De la Fuente ha ribadito la stima nei confronti del centrocampista del Barcellona, spiegando però che per tornare a vestire la maglia della Spagna sarà necessario continuare a lavorare: "Gavi merita sempre un'eccezione. Gli vogliamo molto bene, ma sa che deve continuare a migliorare e a crescere per avere possibilità di tornare". Il commissario tecnico ha inoltre ricordato quanto sia complicato trovare spazio in una nazionale che dispone di numerose alternative di qualità.
Nel corso dell'incontro con i giornalisti si è parlato anche del Mondiale 2030 e della sede della finale. Il selezionatore spagnolo ha espresso l'auspicio che la finale si giochi in Spagna, ma che il suo compito è concentrarsi sulla preparazione della squadra: "La mia occupazione è preparare la miglior nazionale possibile per vincere quel Mondiale, il resto non dipende da me".
© RIPRODUZIONE RISERVATA