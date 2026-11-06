La sconfitta subita contro l'Arsenal ha lasciato al Liverpool una profonda frustrazione per la gestione arbitrale. Al centro delle polemiche c'è la direzione di gara, finita sotto accusa per un calcio di rigore negato ai Reds nonostante un'evidente trattenuta in area di Jurriën Timber ai danni di Alexander Isak, non sanzionata. Un episodio che ha scatenato la reazione del tecnico Andoni Iraola, che ha sollevato un paradosso inaspettato: la sua squadra, a suo dire, starebbe pagando a caro prezzo un eccesso di correttezza in campo, finendo per essere penalizzata rispetto a chi è abituato ad accentuare i contatti.

Le parole di Andoni Iraola

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Liverpool, i numeri in questione

non ha cercato alibi facili, ma ha puntato il dito contro questa anomalia, rivelando un retroscena emblematico avvenuto dopo il fischio finale della partita contro i: "Non voglio parlare troppo degli arbitri. Penso che siamo un gruppo abbastanza onesto,", svelando un dettaglio piuttosto grottesco: "Anche l'altro giorno, dopo la partita,. Ha detto che il comportamento dei giocatori e dello staff è stato complessivamente molto buono".Un elogio al fair play che suona quasi come, soprattutto se si ripensa all'episodio che pochi giorni fa ha deciso la sfida traI dati hanno rivelato che ildei falli fischiati nelle partite del Liverpool in questa stagione viene sanzionato a sfavore dei, la percentuale più alta in assoluto dell'intera

LINZ, AUSTRIA - 14 OTTOBRE: Andoni Iraola, allenatore del Liverpool, osserva prima della partita della 2ª giornata della fase a campionato di UEFA Champions League 2026/27 tra LASK e Liverpool FC alla Oberösterreich Arena il 14 ottobre 2026 a Linz, in Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Di fronte a questi numeri, Iraola ha rivendicato con orgoglio l'intensità dei suoi ragazzi: "Non si possono fingere le cose. Quando ci lamentiamo, devono essere lamentele fondate perché pensiamo che si tratti di un rigore, di un cartellino giallo o di qualsiasi altra infrazione. Siamo una squadra che vuole sempre pressare, che vuole giocare con intensità, ma penso che ci sia una grande differenza tra i falli fischiati a favore e quelli fischiati contro il Liverpool".