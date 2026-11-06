In casa Liverpool continuano le polemiche per la sconfitta contro l'Arsenal: nel mirino dei Reds c'è un mancato rigore a favore
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La sconfitta subita contro l'Arsenal ha lasciato al Liverpool una profonda frustrazione per la gestione arbitrale. Al centro delle polemiche c'è la direzione di gara, finita sotto accusa per un calcio di rigore negato ai Reds nonostante un'evidente trattenuta in area di Jurriën Timber ai danni di Alexander Isak, non sanzionata. Un episodio che ha scatenato la reazione del tecnico Andoni Iraola, che ha sollevato un paradosso inaspettato: la sua squadra, a suo dire, starebbe pagando a caro prezzo un eccesso di correttezza in campo, finendo per essere penalizzata rispetto a chi è abituato ad accentuare i contatti.
Le parole di Andoni IraolaIraola non ha cercato alibi facili, ma ha puntato il dito contro questa anomalia, rivelando un retroscena emblematico avvenuto dopo il fischio finale della partita contro i Gunners: "Non voglio parlare troppo degli arbitri. Penso che siamo un gruppo abbastanza onesto, a volte anche troppo", svelando un dettaglio piuttosto grottesco: "Anche l'altro giorno, dopo la partita, l'arbitro si è congratulato con noi, ma non so se mi sia piaciuto o meno. Ha detto che il comportamento dei giocatori e dello staff è stato complessivamente molto buono".
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Liverpool, i numeri in questioneI dati hanno rivelato che il 58% dei falli fischiati nelle partite del Liverpool in questa stagione viene sanzionato a sfavore dei Reds, la percentuale più alta in assoluto dell'intera Premier League.
Di fronte a questi numeri, Iraola ha rivendicato con orgoglio l'intensità dei suoi ragazzi: "Non si possono fingere le cose. Quando ci lamentiamo, devono essere lamentele fondate perché pensiamo che si tratti di un rigore, di un cartellino giallo o di qualsiasi altra infrazione. Siamo una squadra che vuole sempre pressare, che vuole giocare con intensità, ma penso che ci sia una grande differenza tra i falli fischiati a favore e quelli fischiati contro il Liverpool".
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